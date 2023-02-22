Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez'i ziyaret ediyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin 248'inci saatinde enkaz altından sağ çıkarılan Aleyna Ölmez'i Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde ziyaret ediyor.

TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de 17 yaşındaki Aleyna Ölmez ile telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Erdoğan’ın "Ağrın var mı kızım?" diye sorması üzerine Aleyna, "Çok hafif. Atlattım" yanıtını vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Elhamdülillah. Biliyorsun, hastaların duası makbuldür. Senin ismin de çok güzel. Cumhurbaşkanlığında çalışma odamda senin bu isminle 'Aleyna' levhası var. İnşallah en yakın zamanda bir arada oluruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun kızım" demişti. Aleyna da "İnşallah. Çok teşekkür ederim her şey için" yanıtı vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’dan Ankara’ya döndüğünde Aleyna’yı ziyaret edeceğini belirtmişti.

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