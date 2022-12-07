BİR SORUDAN FAZLASI: Evlendikten sonra neden çok kilo aldım?

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Kendine çok dikkat eden, evlendikten sonra aynı özeni gösterenler de var elbette ama düğün sonrası gelen o müthiş rahatlık, fotoğraflarda nasıl çıkacağım, gelinliğe/damatlığa sığacak mıyım derdinin sona ermesi, gece atıştırmalıkları, misafirler derken terazinin dengesi biraz şaşabiliyor. Kimi çabuk toparlıyor, kimi iyice salıyor kendini.

Bugüne kadar yapılan araştırmalar da evlendikten sonra kilo alma problemini doğrular nitelikte. ‘Yok canım olur mu öyle şey, ben kendime çok dikkat ederim kilo falan almam’ diyenler bile maalesef bundan nasibini alabiliyor. 'Nasıl olsa evlendik' mantığı ile kilolar çok önemsenmiyor mu? Beğenilme isteğinin azalması bunda ne kadar etkili?

Washington Post’un tavsiye köşesine yazan bir okurun yaşadıkları da bunlarla paralel. İşte uzman tavsiyesine başvuran o okurun eşiyle ilgili yaşadıkları…

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"Eşim artık pes etti ve kilo alma konusunda beni suçluyor. Evlendikten ve bebek sahibi olduktan sonra ikimiz de çok kilo aldık ama ben kendimi daha iyi hissetmek ve hala elimden ne geliyorsa en iyisini yapmak için çabalıyorum. Aslında çok şanslıyız çünkü yaşam standartlarımız çok iyi. Güzel bir evimiz, arabamız, işimiz ve en önemlisi sağlıklı bir bebeğimiz var.

Eşim evlendikten sonra kendini iyice saldı, duş almıyor, dişlerini fırçalamıyor, deyim yerindeyse kusana kadar yemek yiyor ve spor yapmaya zaman bulamadığı için beni suçluyor. Ben evdeyken bunu yapamadığını söylüyor ama onsuz evden çıktığımda da kızıyor.

Onunla defalarca sağlığı ilgili endişelerimi ve bu durumun ailemizi nasıl etkilediği hakkında konuştum ama her şey için beni suçluyor. Daha sağlıklı yemesi, spor yapması için onu teşvik etmeliyim ama ne zaman bunu yapmaya kalksam sinirleniyor, benim kusurlarımı anlatmaya başlıyor. Ayrıca çocuğumuzun bakımı için yaptıklarını yüzüme vuruyor sanki ekstra bir iyilik yapıyormuş gibi...

Uzun süredir bu konuda eşimi desteklemeye çalışıyorum ama ona kızgınım. Kendine yardım etmeyen ama sihirli bir şekilde her şeyi daha iyi hale getirmemi bekleyen birine nasıl yardım edebilirim ki?"

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Peki, ne oluyor da evlilik kurumu genelde eşlerin kilo almasına neden oluyor? BİR SORUDAN FAZLASI serimizde hem benzer sorunlar yaşayanlarla hem de konunun uzmanları ile konuştuk.

‘HEM YEDİRİYOR HEM KİLO ALDIN DİYOR’

Elif K. (28)

Ben evlenmeden önce bir 1-2 kilo alsam günlerce kampa girer, o kilo gidene kadar hayatı kendime zindan ederdim. Birkaç kilo fazlalığını bile takan ben evlendikten sonra kilo alanlar kervanına katıldım. Eşim çok yemesine rağmen asla kilo almıyor ve sürekli yemek istiyor.

Önceden akşam yemeğinden sonra sıvı haricinde hiçbir şey tüketmezken, şimdi yemek bitse de abur cubur yesem diye dakikaları sayıyorum. Cips, gazlı içecek, patlamış mısır gibi ıvır zırvır tükettiğim için 2 yılda yaklaşık 10 kilo aldım. Bazı geceler yatmaya yakın eşim ‘acıktım ben ne yiyelim” diye söylenmeye başlıyor, sonra dışarından Pizza, hamburger, dürüm Allah ne verdiyse söylüyoruz ve bir güzel yiyoruz. Ben sonra çok pişman oluyorum ama karşı koyamıyorum. Bir yandan da hayatımda ilk defa yemek yemenin tadına vardım, keyfini çıkarıyorum. Ancak geçen gün eşim çok kilo aldığımı ima edince hatta direkt söyleyince onun bu durumdan rahatsız olduğunu anladım.

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Benimle böyle şımarıklık yapıp gece yarılarına kadar yemek yemek çok hoşuna gidiyormuş ama kilo da almasam iyiymiş. Yani özetle ‘hem birlikte yiyelim istiyor hem de kilo alma’ diyor. Kendi kilo almadığı için kilo alanın halinden anlamıyor işte. Önce çok bozuldum ama bu beni biraz kendime getirdi. Bana bu konuda hiç yardımcı olmuyor hatta kışkırtmaya çalışıyor ama şimdilik direniyorum.

'SEKSİ GECELİKLER GİTTİ, POLAR PİJAMALAR GELDİ'

Naim B. (44)

Benim eski eşim evlendikten sonra kendini inanılmaz salmaya başladı. Önce makyaj yapmayı bıraktı, sonra eskisi gibi şık giyinmeyi… İşe giderken ya da dışarıya çıkarken yine kendine çekidüzen veriyordu ama evdeki hali 360 derece değişti. Biraz da kilo almaya başladığı için vücuduna oturan şeyler yerine bol ve salaş giyimi tercih ediyordu. Evlenince kilo alınır deyip bunu normalleştiriyorlar ama madem böyle bir şey var neden herkes kilo almıyor ve neden ben almadım mesela. Hadi biraz kilo alması normal diyelim ama çocuktan sonra geri dönülmez bir yola girdi. Tabii ki bebek küçükken kendine vakit ayıramaması normal ve ben elimden geldiğince ona destek oluyordum ama bu biraz yapı ile alakalı sanırım.

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Bazı kadınlar çocuktan sonra eşlerini resmen unutuyor ve eskisi gibi kendilerine özen göstermiyor. Eşini bırak kendini dahi unutuyor. Bunun geçici bir dönem olması gerekmez mi? Bizde bu dönem maalesef kalıcı bir hal aldı. Çocuk büyüdüğünde durum aynı olunca sorunlar ister istemez baş göstermeye başladı. Seksi geceliklerle yatağa giren kadın gitti koyun postu gibi polar pijamalar ve çoraplarla yatağa giren bir kadın geldi. Resmen aramıza polar pijamalar girdi. Ördek gibi sudan çıkmazdı 4-5 günde bir zor duş almaya başladı. Cinselliğe hiç girmeyim, zaten o hamilelik döneminde can çekişmeye sonra da ölmeye mahkumdu.

Tüm bunlar maalesef ilişkiyi zedeleyen şeyler ve çabalanmadığı sürece boşanmayla sonuçlanıyor. Ben kendi adıma çabaladığımı söyleyebilirim, duygularımı düşüncelerimi açıkça paylaştım, sorumluluklarını üzerinden alıp yardımcı oldum ama o kendinden o kadar vazgeçmişti ki ilişkimizi kurtarmak için hiç kılını kıpırdatmadı.

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Boşanalı 3 yıl oldu, ilk zamanlar pek yüz yüze gelmiyorduk ama son zamanlarda en azından çocuğu alıp bırakırken merhabalaşıyoruz. Nihayet kendini toparlamış eski haline dönmüş, onun adına sevindim tabii ama keşke bu kendine gelme durumu biz boşanmadan önce yaşansaydı…

Uluslararası araştırmalar yeni evli çiftlerin özellikle evliliklerinin ilk iki yılında kilo alma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını gösterirken bunun altında yatan sebepler arasında ise mutlu bir hayat, düzenli yaşam, evli çiftelere gelen misafirler ve verilen yemek davetlerin etkili olduğu anlaşıldı.

‘ÇOCUĞU SANKİ BEN DEĞİL O DOĞURDU’

Özlem A. (38)

Ben evlenmeden önce 52-53 kg. civarındaydım, evlendikten sonra bariz kilo almadım ama 5 yıl önce doğum yaptığımda herkes gibi ben de almıştım. Eşim bu konuda hiç rahatsızlık duymadı, zaten kendi de hafif kiloluydu. Doğumdan sonra hızlıca kilomu verdim çünkü ben kiloyu hiç sevmiyorum hem sağlık açısından hem de estetik açıdan ideal kiloda olmayı istiyorum. Ben şu anda doğumdan önceki kilomdayım ama eşim 6 yılda 20 kilo aldı. Çocuğu sanki ben değil o doğurdu. Yemek yemeyi çok seviyor, gece yarılarına kadar yiyor ve aldığı onca kiloya rağmen halinden çok memnun.

Benim Kazanova kocam 5 yılda bildiğiniz göbekli bir adama dönüştü ve bu durum benim hiç hoşuma gitmiyor. Birkaç kilo fazlalığı neyse de bu kadar kilo almaya bu kadar duyarsız olmasına anlam veremiyorum. Önceleri kırmamak için çok fazla bir şey söylemiyordum ama artık iş raydan çıktı. Çok kilo aldığını, artık bu yemeye bir dur deyip sağlıklı beslenme düzenine geçmesi gerektiğini söyledim ama “Bu yaşta bu kadar kilo normal, ben kilolu değilim” diyor.

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'BENCE KİLO ALMAK KESİNLİKLE BULAŞICI’

Burak D. (41)

Ben ve eşim evlendiğimizde normal kilolardaydık, eşim evlenmeden önce sıkı spor yapıyordu ama evlendikten sonra eskisi kadar spor yapmayı bıraktı. Bense spor için hep tembellik yapardım ama ikimiz de kilolu değildik ve hatta fit görünüyorduk.

Eşim hamilelik döneminde o kadar iştahlıydı ki epey kilo aldı. Onu öyle yerken görünce iştaha gelmemek mümkün değildi. O dönemde ben de tatlıya ve karbonhidrata fazla dadandım. Eşim karnında bebeğimizi büyütürken ben de göbeğimi büyüttüm. Doğumdan sonra birlikte veririz diye pek de önemsemedim açıkçası. Ama eşim doğum sonrası kilolarını hızla verirken ben üstüne yenilerini ekledim. Meğer zaten o emzirme döneminde hızla kilo vereceğini bildiği için o kadar yemiş, olan bana oldu.

Bence kilo almak bulaşıcı, nasıl ki üzün üzüme baka baka kararıyorsa, etrafında kilo alan biri varsa ona ayak uyduruyorsun, tabii azıcık da meyilliysen. Yani ben yoldan gönüllü çıktım…

Eşim hadi artık ver şu kilonu diye baskı yapıyor, çok da haklı. O hiç çocuk doğurmamış gibi eski formuna kavuştu, sıra bende…

Interpress’in yapmış olduğu incelemeye göre evlilik, kilo konusunda erkekler üzerinde daha etkili olurken her 3 erkekten 2'sinin evlendikten sonra kilo aldığı tespit edildi. Kadınların ise özellikle doğum sırasında ve sonrasında aldıkları kiloları vermekte zorlandıkları görüldü.

‘KİLO ALMAK İÇİN HEP SAĞLAM BAHANEM VARDI’

Gamze E. (43)

Ben de evlendikten sonra kısa sürede kilo alanlardan biriyim. Düzenli bir hayat, kendine ait bir ev, uzun geceler ve boş kaldıkça yemeler bana kısa sürede 4-5 kilo ekledi. Eşim de benimle beraber yiyordu ama erkekler kilo konusunda bizden çok daha şanslı, bir de düzenli olarak bisiklet kullandığı için yiyip yiyip kilo almıyordu.

Eşim çok iyidir çok hoştur ama ne istiyorsa dümdüz söyler, bu bazen insanın kalbini bira kırar ama içinde kötülük olmadığı için çabuk affederim. Böyle hapur hupur yediğimiz bir gün bana “Dikkatli ol bak çok kilo alıyorsun” dedi. Aslında ben de farkındaydım ama engel olamıyordum kendime, inanılmaz bir yeme isteği vardı, özellikle geç saatlerde tatlı yemek. Eşimin uyarısına önce biraz kızmıştım ama haklıydı, bir kendime gelmem gerekiyordu. Bir iki hafta tatlıyı kestim, daha dikkatli beslenmeye başladım, hatta eşim de bana destek olmak için geç saatlerde yemeyi bıraktı. Ancak bu düzen çok kısa sürdü çünkü hamileydim. İşte asıl olan bu aldığım kilonun üzerine bir de hamile kalınca oldu.

Hamilelik döneminde de zaten haklı bir sebebim olduğu için yemekten hiç sakınmadım, nasıl olsa bebekten sonra veririm diye. Ben kilo aldıkça eşim şaka yollu dalga geçiyordu ama hamile olduğum için ona da normal geliyordu. Lohusalık dönemi de bitince yavaş yavaş toparlanma dönemine geçmem gerekirken ben emzirdikçe daha çok acıkmaya başladım ve yedikçe yedim.

Bu dönemde erkekler genelde eşlerinin çabuk toparlanmasını, eski hallerine dönelerini istiyor ve buna çok kızıyorum ama eşim o erkeklerden değil biliyorum. Benim kendime gelmem için böyle konuşup beni gaza getirmeye çalışıyordu.

Onunla birlikte hem yememi, düzene soktuk hem de akşamları işten gelince bana evde hareketler yaptırdı. Tabii ki hala evlenmeden önceki kiloma kavuşamadım ama en azından hamile kaldığım kiloya geri döndüm.

'HER AN GÜZEL OLMA ÇABASI YORUCU GELİYOR'

Klinik Psikolog Hülya Üstekidağ, evlenmeden önce çekicilik, özbakım, güzel ya da yakışıklı görünmek gibi arzuların daha fazla olduğunu, önce fark edilmek daha sonra beğenilmek kaygısının bunun en temel sebepleri olduğunu belirtti ve ekledi:

“Flört döneminde bu kaygı, elde etme ya da elinde tutabilme isteğiyle bağlantılı olarak devam ediyor. Bu süreçte aşkın kimyasal olarak kişileri dinç tuttuğu ve daha özenli kendi görüntüsüne daha çok çaba sarfetmeye yönelttiği de bilinen bir gerçek. Evlenince yani amaca ulaşılınca yaşanılan konfor ve artık azalan beden kimyasalları ile süreç birden değişmeye başlıyor. Ayrıca günün daha fazla vaktini partneri ile geçirmeye başlayan kişi her an güzel olma çabasını yorucu bulmaya başlıyor.”

KADINLAR İLK BİR YILDA ERKEKLER İKİ YILIN SONUNDA KİLO ALIYOR

Diyetisyen Gülhan Koca, bekar bireylerin evlilere göre kendilerine daha fazla zaman ayırıp, plan ve hedeflerine odaklandığını, araştırmalara göre hiç evlenmemiş bireylerin beden kitle indekslerinin evlenenlere göre daha düşük olduğunu belirtti.

Bekarlıktan evliliğe geçişte ya da birlikte yaşamaya başlandığında, bireylerin kilo alma eğiliminde olduğunu, kadınlarda genelde 1 yıl içinde kilo artış görülürken, erkeklerde ilk yıl anlamlı bir kilo artışı olmadığını ama 2. yıl ve sonrasında kilo artışı görülebileceğini sözlerine ekledi.

Yeni evlenen ya da birlikte yaşayan çiftlerdeki kilo artışının zaten evli/birlikte yaşayanlara göre daha fazla olduğuna dikkat çeken Koca, evliliğin başındaki kilo artışının en önemli nedeninin mutlu bir ilişki sürdüren kişilerin, artık eşlerinin beğenisini çekmek için uğraşması gerekmediği düşüncesi ve rahatlığı olduğunu, buna ek olarak beslenme alışkanlıklarının değişmesiyle artan porsiyonların, yüksek kalorili ve yağlı yemeklerin, geç saatlerde yapılan atıştırmalıkların kilo artışına sebep olduğunu belirtti.

EVLİ ERKEKLER BEKARLARA GÖRE DAHA AZ EGZERSİZ YAPIYOR

Evlendikten sonra kilo almanın bir diğer önemli nedeninin de egzersiz /fiziksel aktivitenin azalması olduğunu dile getiren Koca, evli erkeklerin bekar erkeklere göre daha az egzersiz yaptığını ve dış görünüşlerine özen göstermediklerini, ayrıca erkeklerin kadınlara göre evlilik boyunca fiziksel aktivitelerini daha fazla azaltma eğiliminde olduklarını vurguladı.

Kişinin sosyal çevresinde fazla kilolu insanların sayısı arttıkça kişinin fazla kilolu olma riski de bir o kadar artıyor. Kilonun bulaşıcı bir etkisi mi var? Bu sorumuza Üstekidağ şöyle yanıt veriyor:

"Bulaşıcı etkiden ziyade insanların normları, normal eğrileri değişiyor. Genel algı ne ise güzellik ve beden imgesi hakkında bizler de bedenlerimizi ona göre değerlendiriyoruz. Etrafında kilolu çok insan varsa kilolu olmak olağan, normal ve rahatsız edici olmayan bir duruma dönüşür. Tam tersi durum da söz konusu olabilir.”

Aile ve sosyal çevremizin güzelliğe ilişkin normlarının bu durumu çok ciddi oranda etkilediğini, bu noktada da objektif bir değerlendirmeni söz konusu olmayacağını söyleyen Üstekidağ, kilo verme sürecinin oldukça zor bir süreç olduğunu, çevremizdekilerin de kilolu olması durumunda bu zorlu süreçte motivasyonun hemen düşebileceğini vurguladı.

HEDEFE ULAŞAN KİŞİ MOTİVASYONU KAYBEDER

“Eğer bir insan özbakımı, özenli olmayı kendi bedenine duyduğu saygı için yapıyorsa böyle bir değişim pek gözlenmez” diyen Üstekidağ, bir kişinin nihai hedefi partnerini elde etmek ya da evlenmekse hedefe ulaşan o kişinin motivasyon ve devam için çaba isteğini reddedeceğini ifade etti ve ekledi:

“Unutmamak gerekir ki evlilik bir ilişki için nihai bir son değil, ilişkinin yepyeni bir evresidir ve yeni başlıyordur. Kilolu, güzel ya da yakışıklı olmak elbette ki görecelidir ama kendi özsaygımız ve sağlığımız için bakımı devam ettirmek en doğrusudur. Siz kendinizi ve bedeninizi ne kadar önemserseniz eşiniz de sizi daha fazla önemseyecektir.”