BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

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İnternetten tanıştığınız bir kişi ile ciddi ve uzun süreli bir ilişki yaşayabileceğinizi düşünüyor musunuz? Arkadaşlık sitelerinde gezindiğinizi yakınlarınızdan saklıyor musunuz? Yoksa günümüzde yeni birileriyle tanışmanın en kolay yolunun bu olduğunu düşünenlerden misiniz?

Aslında arkadaşlık siteleri eski zamanlardaki görücü usulünün teknoloji ile buluşmuş haline benziyor ama hâlâ bu şekilde başlayan ilişkilere çok ciddi gözüyle bakılmıyor. Oysa bu uygulamalar aracılığı ile çok güzel evlilikler yapan ya da ciddi ilişki yaşayan pek çok insan var.

‘HIRLI MIDIR HIRSIZ MIDIR BELLİ OLMAZ’

“İnternetten tanıştığın kişiden ne hayır gelir? Mutlaka bir arızası vardır. Hırlı mıdır hırsız mıdır, sapık mıdır belli değil...”

İnternetten tanıştığınız biriyle flört etmeye başladığınızı paylaştığınız arkadaşlarınızdan, ailenizden, yakın çevrenizden bu ve benzer cümleleri sıklıkla duymuş olabilirsiniz. Sadece bizde değil tüm dünyada çevrimiçi flört uygulamalarına karşı genel bir önyargı var ancak bunun aksini kanıtlayan o kadar güzel hikâyeler de var ki... İşte onlardan bir tanesi...

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Insider’da iş hayatı, kültür ve teknoloji alanında yazılar yazan Meira Gebel, geçtiğimiz günlerde eşi ile bir arkadaş bulma uygulamasında tanıştığını ve çok mutlu bir evliliği olduğunu paylaştı okurlarıyla. “Çoğu kişi çevrimiçi flört uygulamalarına mesafeli ve buralarda tanışmayı yanlış yorumluyor” diyen Gebel’in eşiyle tanışma hikayesini ve yaşadıklarını gelin kendi ağzından dinleyelim:

Çevremdeki çoğu insan flört uygulamaları üzerinden tanıştığım kişilerle kurduğum ilişkilerin evliliğe dönüşebileceğini düşünmüyordu ama ilk başta imkânsız gibi görünse de benim yaşadığım şey tam da buydu.

İnanın bana, ben de kullandığım flört uygulamalarının hayranı değildim. Bir belirsizlik, sahtelik ve tuhaflık hissettiğim bu uygulamalar aracılığıyla ciddi bir ilişki yaşayabileceğim birini bulma ihtimalim çok zayıftı. Yaşayacağım hayal kırıklıklarından dolayı uygulamayı silmem daha olasıydı. Yani insanların bu uygulamalara karşı neden şüpheci yaklaştığını anlayabiliyorum çünkü ben de bir zamanlar öyleydim.

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'How I Met Your Mother' (Annenizle Nasıl Tanıştım) dizisindeki ana karakter Ted’in, internette bir kızla tanıştığı bir bölüm var. Ted, arkadaşlarına kız arkadaşıyla internette tanıştığını söylemeye utanıyor ve bir yemek kursunda tanıştıklarına dair sahte bir hikâye anlatıyor. 2007'de yayınlanan bu bölümde teknoloji çağında bile 'online dating'in hâlâ utanç verici bir yönü olduğunu düşünenlere dikkat çekiliyordu.

'BU UYGULAMALAR SADECE ÇARESİZLER İÇİN DEĞİL'

Ama size şunu söylemek istiyorum. Bu olaya tamamen yanlış bakıyor olabilirsiniz. İnternet üzerinden flört, 90'lı yıllardaki gibi uçuk kaçık bir kavram değil artık. Bu uygulamalar sadece gençler için değil; kendini romantik açıdan çaresiz ve ümitsiz hisseden insanlar için de değil. Aynı zamanda bir amaç için bir araç da değil. Bunları akılda tutmakta fayda var.

Julian'ı uygulamada ilk gördüğümde profilinde sadece bir fotoğraf vardı, biyografisi bile yoktu. Fotoğrafında elinde bir fincan kahve tutuyordu ve saçları henüz uyanmış gibi dağınık görünüyordu. Neyse ki sevimliydi. Sağa kaydırdım ve bağlantı anında gerçekleşti. Günün ilerleyen saatlerinde o bana mesaj attı ve lafı fazla uzatmadan (bu hoşuma gitti) bana buluşma teklif etti.

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‘O GÜN TELEFONUMDAN UYGULAMAYI SİLDİM’

Tanıştığımız ilk hafta, üç kez buluştuk çünkü sonraki bir ay yurt dışında olacaktım. Döndüğümde onu bir daha göreceğimi düşünmüyordum çünkü bu kadar uzun süre uzaktayken birinin ilgisini çekmenin zor olduğuna inanıyordum.Ancak ben seyahatteyken neredeyse her gün FaceTime yaptık ve mesajlaştık. San Francisco'ya döndüğüm gün buz pateni yapmayı planlamıştık. O gün telefonumdan uygulamayı sildim, gelen kutumda bekleyen mesajlara elveda dedim ve bu adama bir şans tanımaya karar verdim.

Salt Lake City'deki o küçücük nikah salonunda evlilik yeminlerimizi ederken, Julian'ın gözlerinin dolduğunu görmüş ve gülmüştüm. Sevgili eşim için bir flört uygulamasına teşekkür etmek aptalca ve klişe geliyor ama bunu yaptığım günler oluyor. İkimiz de yıllarca aynı şehirde yaşadık ve bu uygulamadan önce yollarımız asla kesişmedi.

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Ve ben tek değilim. İnternette tanışan birçok çift, bazen daha geleneksel yollarla tanışanlardan daha başarılı bir şekilde evliliklerini yürütüyor.

İnsanlar 1990'larda internet üzerinden flört etmeye başladığında, bunun çaresizler ve sosyal becerileri zayıf olanlar için olduğu düşüncesi hâkimdi. Bugün her 10 ABD'liden biri, bir çevrimiçi flört uygulaması kullanıyor.Hepimiz "çaresiz" olamayız, değil mi?

Online flörtün genç nesiller tarafından daha yaygın olarak kullanıldığı doğru olsa da ileri yaştaki kullanıcıların sayısı da düzenli olarak artıyor. Yapılan bir araştırmaya göre, 55 ila 64 yaşları arasındaki online flört kullanıcıları son birkaç yılda ikiye katlandı.

YAŞLANDIKÇA FLÖRT SEÇENEKLERİ AZALIYOR

Flört uygulamaları ile ilgili görüşlerini sorduğum annem dahil yaşlı kadınlar, bu uygulamaları heyecan verici bulduklarını ancak bekledikleri bağlantıyı kuramadıklarında uzun vadede hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Annem, yaşlandıkça flört seçeneklerinin azaldığını ama en azından böyle uygulamaların yeni alternatifler sunduğunu söyledi.

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2019 yılında yapılan bir Axios anketine göre, bir flört uygulaması ya da sitesi kullanan ABD'lilerin yüzde 50'den fazlası bu konuda olumlu düşüncelere sahip. Aynı Axios anketine göre, hiç flört uygulaması kullanmamış kişilerin yüzde 65'i bu konuda olumsuz görüşe sahip. 2015'te yapılan başka bir araştırma, Amerikalıların yaklaşık yüzde 60'ının çevrimiçi flörtün insanlarla tanışmak için iyi bir yol olduğunu düşündüğünü ortaya çıkardı. 10 yıl önce bu oran yüzde 44'tü.

İnsanların günümüzde flört uygulamalarını her zamankinden daha fazla kullanması, bundan dolayı zerre kadar utanç hissetmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Mesela ben Julian'la nasıl tanıştığımızı aileme anlatırken rahat değildim.

Tinder, 2012'de kullanıma sunulduğundan bu yana, genelde hızlı yaşanan ilişkiler için kullanılan bir flört uygulaması olarak ünlendi. Ancak 2018'de yapılan bir araştırmaya göre, insanların Tinder'ı kullanma motivasyonlarına bakıldığında gündelik ilişkiler 13 üzerinden 11. sıradaydı. Aşk ise listenin 4. sırasındaydı.





Tıpkı Meira Gebel gibi hayat arkadaşını çevrimiçi arkadaşlık sitelerinden bulup mutlu bir beraberliğe imza atan kişilerden bir diğeri de 47 yaşındaki Ayşegül T. Bu süreçte müstakbel eşi ile tanışmanın yanı sıra sayısız dost edindiğini ve üyesi olduğu siteye çok şey borçlu olduğunu belirten Ayşegül, eşiyle tanışma hikâyesini ve evliliğe giden macerasını Hurriyet.com.tr'ye anlattı:

‘O SİTE SAYESİNDE HEM EŞİMİ BULDUM HEM ÇOK GÜZEL DOSTLAR EDİNDİM’

Ben Ankara’dayken üniversite yıllarında sosyal çevrem çok genişti. Çok arkadaşım vardı ancak okulu bitirip çalışmaya başladığımda çevremdeki insan sayısı azaldı. Sosyal çevrem iş arkadaşlarımla sınırlıydı ve kafama göre insan hiç yoktu. O dönemde pek çok arkadaşım internetten birileriyle tanışıp buluşuyordu. Ben ilk zamanlar çok sıcak bakmamıştım bu fikre ama daha sonra ben de o furyaya katıldım.

Bazı ilişkilerim uzun sürdü bazıları kısa ama flört sitelerine karşı önyargım yıkılmıştı. Çünkü aslında nerede olduğun değil niyet önemliydi. Birkaç kez de iş yerinden ve arkadaşlarımın tanıdığı ve vesile olduğu birileri ile ilişkim oldu. Bu ilişkiler internetten tanıştıklarımdan çok daha kısa sürmüştü.

Müstakbel eşimle tanışmadan önceki 3 yıl hayatımda hiç kimse yoktu. 40’lı yaşlarıma ramak kala bende tehlike çanları çalmaya başladı ama bu çan ‘Evlenmen gerek’ diye çalmıyordu. Oldukça asosyalleşmiştim ve çok fazla dışarı çıkmak istemiyordum. Biraz hareketleneyim, bir yerler gezip göreyim diye adını yeni duyduğum bir siteye üye oldum. Buraya üye olmanın tek koşulu bekâr olmaktı. Bir de ücretli bir siteydi. Bekârları buluşturan, çok güzel ve kaliteli etkinlikler düzenlediği için çok ilgimi çekmişti. İş insanları, öğretim görevlileri, doktorlar kısacası her meslekten insan vardı. Bir hafta sonu grupça iki günlük tatile gidiyorduk, bir hafta doğa yürüyüşü, bir hafta film gecesi… Zaten benim bu siteye üye olurken birincil amacım sosyal aktivitelerdi.

Bu site sayesinde o kadar güzel insanlarla tanıştım, o kadar güzel dostlar biriktirdim ki... O insanlarla hâlâ görüşüyorum. Tanıştığım o güzel arkadaşlardan biri ile de ömür boyu mutluluğa evet dedim.

‘GİDEYİM Mİ GİTMEYEYİM Mİ DİYE ÇOK DÜŞÜNDÜM, MEĞER HAYATIMIN KARARINI VERECEKMİŞİM’

O hafta yine bir aktivite duyurusu yapılmıştı. En samimi olduğum arkadaşlarım yurt dışında olduğu için bu etkinliğe katılamayacaktı. Ben de bu sefer pek gitmek istemiyordum nedense… Hiç enerjim yoktu, etkinliğe katılacaklardan kimseyi de tanımıyordum. Bir tekne turuna çıkacak ve bütün gün denizde olacaktık. Sıkılırsam inme şansım olmadığı için “Gideyim mi gitmeyeyim mi” diye çok düşündüm.

O arada arkadaşlarım aradı birlikte yemek yiyelim diye. Ben de onlarla mı gitsem etkinliğe mi katılsam diye düşündüm, meğer hayatımın geri kalanı için bir tercih yapacakmışım da haberim yokmuş.

Asıl maceram orada başladı. O gün o tekne turunda bu siteye üye olduğumdan beri ilk defa birinden hoşlanmıştım ama o benden önce gruptan bir kızla tanışmıştı ve bütün gün onunla takıldı. Ben bir ara telefonda iş yerinden bir arkadaş ile konuştum. Kullandığımız program ile ilgili bir şey tarif ettim. Bu arkadaş da telefon konuşmasını dinlemiş ve konuşmam bittikten sonra yanıma geldi. Konuşmalarımdan mimar olduğumu anlamış, meğer meslektaşmışız. Ondan sonra biz muhabbeti koyulaştırdık, gruplar haricinde de bireysel olarak görüşmeye başladık ve ne kadar ortak yönümüz olduğunu keşfettik.

Tabii bu tanışma hikâyemizi çok yakın birkaç arkadaşım dışında çok kişi bilmedi. Sen kendini ve sınırlarını biliyorsan kiminle nerede nasıl tanıştığının tabii ki önemi yok ama yakın çevren de dahil olmak üzere herkes seninle aynı fikirde olmuyor ve onlara laf anlatmaktan yoruluyorsun. Biz de karar aldık ve herkese bir kongrede tanıştığımızı söyledik. Tanışmamızın üzerinden 2 yıl geçtikten sonra evlenmeye karar verdik.

‘AH O GEMİDE BEN DE OLSAYDIM'

O gün buluşup yemek yemediğim arkadaşlarım hâlâ bekar ve bir araya geldiğimizde hep o günü anıp gülüyoruz. “O gün o tekneye binmeyip bizimle yemeğe gelseydin belki de hâlâ biz gibi müzmin bekar olacaktın” diyorlar ve hep birlikte Ah o gemide ben de olsaydım” şarkısını söylüyoruz. 🙂

Belki herkesin internetten tanışma hikayesi benimki kadar güzel değil ama online siteler haricinde tanışıp yaşanan ilişkilerde de aynı şey söz konusu olabilir. Bu sitelere ya da uygulamalara karşı önyargılı olmayın, belki de hayatınızın aşkı orada bir yerde sizi bekliyor.



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Aslı C. de internetten tanıştığı ve 6 yıldır birlikte olduğu kişi ile bu yaz nikah masasına oturdu. Arkadaşlarının tavsiyesi ile telefonuna uygulama indiren Aslı, işlerin bu raddeye geleceğini hiç düşünmemiş. Yıllar içinde aşka dönüşen hikayesi de bize "Doğru kişi oradaysa mutlaka seni bulur" dedirtiyor.

‘BULUŞANA KADAR HİÇ BU KİŞİYLE EVLENECEĞİMİ DÜŞÜNMEDİM’

Arkadaşlarım bu tip uygulamaları kullanıyordu ve bana da tavsiye ettiler. O dönem çalışmaktan fazla sosyalleşemiyordum, kimseyle görüşüp tanışamıyordum. Telefonuma indirdiğim bir uygulama sayesinde yeni insanlarla tanışıp konuşmak hoşuma gitmeye başladı.

Eşim ile beş ay boyunca uygulama üzerinden sohbet ettik. Birbirimizi sadece uygulamaya yüklediğimiz fotoğraflardan görmüştük, hiç telefonla konuşmadık ama her gün uzun uzun yazışıyorduk. Benim esprili konuşmam ve hazırcevap olmam, onun da kibar ve eğlenceli olması sohbetimizi daha da güzelleştiriyordu. Yazıştığım zaman hiç "Ben bu adamla evlenirim" demedim, ta ki buluşana dek…

5 ayın sonunda ilk defa birbirimizin sesini duyduk ve kahve içmek için randevulaştık. Buluşma sırasında, uzun yazışmaları yapan sanki biz değilmiş gibi ikimiz de sessiz ve mesafeliydik.Birbirimizi inceliyorduk. İlk gördüğümde bu adamın benim hayatımı değiştireceğini biliyor gibiydim ama evleneceğimiz hiç aklıma gelmemişti. Ama içimden "Bu adamla ben yaşlanırım" diye geçirmedim değil…

'SENİN GİBİ BİRİNİN BURADA NE İŞİ VAR'

Aileme bir flört uygulamasından sevgili bulduğumu söylemedim ama en yakınımdaki bir iki arkadaşım biliyordu. Onların dışındaki herkes iş yemeğinde tanıştık diye biliyordu. Uygulamayı kullanmaya ilk başladığımda pek çok arkadaşım “İnternetten adam çıkmaz” diye beni manipüle etmeye çalıştı. Amaçları bu olmasa da rahatsız ediciydi.

Sanki kötü yola düşmüşüm gibi, “Senin gibi birinin burada ne işi var? Bu uygulamalar seks amaçlı kullanılıyor" gibi hep olumsuz yorumlarda bulunuyorlardı. Aslında bazı konularda da haksız sayılmazlardı bunun farkındaydım çünkü başka yazıştığım kişilerle bu tarz sohbetlere denk geldim. Ama sen ne istediğini ve nasıl davranman gerektiğini bilirsen ortada bir sorun kalmıyor, doğru insan oradaysa bir şekilde birbirinizi buluyorsunuz.

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Ailelerimiz genellikle arkadaşlık sitelerine karşı bizlerden çok daha önyargılı olurlar ama Selen’in annesi tam tersine kızını internetten arkadaş bulmaya teşvik eden bir ebeveyn. “Annemin zoru ile mükemmel bir sevgili buldum” diyen Selen, o dönem yaşadığı ilişkiyi tüm samimiyetiyle anlattı.

'ANNEMİN ZORU İLE MÜKEMMEL BİR SEVGİLİ BULDUM'

Bundan 10 yıl önce internetten tanışıp evlenenler bunu gizli tutardı ama artık bunu saklayan kalmadı bence. Benim yaşadığım yerde her yıl mutlaka bir arkadaşlık sitesinden tanışıp evlenen çift oluyor. Hatta ülke sınırlarını aşan yabancı gelin ve damatlarımızın sayısı da hayli fazla. Özellikle yabancılarla yapılan düğünlerde annem hâlâ evlenmemiş kızı için yani benim için yeniden umutlanıyor.

Ben düğünleri sevmediğim için gitmiyorum ama annem her düğüne gidiyor. Ertesi gün de bana “Falancanın kızı chat yapmış bulduğu adamı görmen lazım, keşke benim de öyle bir damadım olsa. Sen niye böyle oturuyorsun kızım, sen de chat yapıp bulsana birini” diyor. Önceden “Aman çocuğum etraf manyak dolu, tanımadığınız insanlarla konuşmayın" diye tembihleyen annem ben evlenmedikçe tüm sınırlarını zorluyor.

Benim evlilikle sonuçlanan bir hikâyem olmasa da internetten tanıştığım biri ile çok güzel bir ilişki yaşadım. Annemin ısrarlarına, çevremde duyduğum sıra dışı güzel hikâyelere dayanamayıp ben de bu sitelerden birinde arkadaş aramaya başladım. Bir yandan "Ne işim var benim burada" diyordum ama bir yandan da yazanlara cevap veriyordum ve bu hoşuma gitmeye başlamıştı.

Birkaç hafta sonra sadece bir kişi ile yazışmaya devam ettim, çünkü diğerlerinin amacı belliydi ve ben bunu istemiyordum. Yaklaşık 6 ay yazıştık, birbirimizi tanıdık ve iyice güvenince buluşmaya karar verdik. Yaşadığım en güzel ilişkilerden bir tanesiydi. Annemim istediği gibi evlilikle sonuçlanmadı ama biz zaten bu amaçla ilişkiye başlamamıştık.

"Ben internetten tanıştığım birine asla güvenemem" derdim. O kadar büyük konuşmuşum ki hayatıma girenler arasında en güvendiğim kişi oydu diyebilirim. Hiçbir sorunumuz yoktu ama ikimiz de rutinden sıkılan insanlar olduğumuz için 2 yılın sonunda gayet medeni bir şekilde konuşarak ayrılma kararı aldık. Ayrılalı yıllar oldu hâlâ birbirimizi doğum günlerimizde ararız, bayramlarda özel günlerde mutlaka sesimizi duyarız.

O benim internetten tanışıp ilişki yaşadığım ikinci ve son kişiydi. Aradan yıllar geçti ve bu süre zarfında hiçbir site ve uygulamadan birileri ile tanışmadım. Yaklaşık bir yıldır hayatımda kimse yok ve bu konuda sizlere hikayemi anlatırken "Neden uygulamalardan birini indirmiyorum ki?" diye soruyorum kendi kendime. Kim bilir belki de yine öyle güzel bir ilişki yaşayacağım adam bu mavi ışığın arkasındadır.

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Çevrimiçi flört siteleri ve uygulamaları üzerinden tanışan ve ilişki yaşayan çiftler genelde bunu dile getirmeye çekiniyor, ailelerine ya da arkadaşlarına farklı tanışma hikayeleri uydurabiliyor. Oysa dinlediğimiz hikayelerde de gördük ki bu şekilde ciddi ilişkiler yaşayan hatta evlenen pek çok çift var. Sözün kısası bu ilişkilerin önündeki en büyük engellerden biri önyargılar… Peki, bu kişiler özellikle mahalle baskısı ile baş etmek için nasıl bir yol izlemeli?

Uzman Psikolog Ceylan Şekerci, internetin artık hayatımızın her alanında ve oldukça önemli bir parçası olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Sosyal medya, arkadaşlık siteleri, çeşitli platformlar üzerinden birçok insana ulaşabiliyoruz. Bu iletişim aracını kötüye kullananlar olduğu gibi gerçekten kendini anlatan, paylaşan ve bu yolla arkadaş ya da sevgili olanlar da var. Eskiden kafe, sinema gibi sosyalleşme alanlarında girilen etkileşim ve karşı tarafı tanıma çabaları, şu anda görüntülü konuşma, yazılı sohbet gibi kanallardan yapılabiliyor.”

İnternet üzerinden tanışıp evlilik kararı alan çiftlerin, ilişkilerinin başlangıçları genel olarak toplumun onayladığı ve desteklediği yüz yüze tanışma/flört evrelerinden daha farklı olduğu için, tanışma hikayelerini saklayabildiklerini söyleyen Şekerci, insanların farklı şekillerde iletişim kurabileceğini ve karşı tarafı tanıyabileceğini vurguladı.

‘İNTERNETTETN TANIŞMAK BİR EKSİKLİK DEĞİL’

Şekerci, “İnternet yoluyla arkadaş edinmek ya da sevgili olmak kişinin sosyal hayat anlamında pasif olduğu yanılsamasını da beraberinde getirebilir. Sosyal olmak toplumda onaylanan ve beklenen bir davranış olduğundan internet üzerinden iletişim kurmaya çalışmak bir eksikliğin göstergesi olarak algılanabilir” sözleri ile sosyal medyanın kötüye kullanımı, kişilerin kendilerini farklı tanıtmaları ve diğer olumsuz deneyimler nedeniyle özellikle ailelerde “Bu kişi gerçekten güvenilir mi?” şüpheleri olduğunun altını çizdi ve ekledi:

"Yüz yüze veya internet üzerinden tanışma, hangisi olursa olsun, kişilerin her zaman karşı tarafı yeterince tanıyamama, anlayamama ya da var olan durumları saklayabilme olasılıkları mevcut. Bu anlamda internet üzerinden tanışma, arkadaş ortamında tanışma, ailelerin aracılığı ya da diğer şekillerde tanışma ve iletişimin belirgin bir farkı olmayabilir."

‘ÖNEMLİ OLAN ÇİFTLERİN BİRBİRLERİNDEN VE HAYATTAN BEKLENTİLERİ’

Evliliğin kadın ve erkeğin belirli süreçlerden geçerek verdiği ortak bir karar olduğunu, toplum ya da aile baskısı ile yönlendirilmeye çalışılan ilişkilerde sorunların ortaya çıkabileceğini ifade eden Şekerci, bu nedenle tanışma şekli ve iletişim biçimi hangi yolla olursa olsun önemli olanın çiftlerin birbirlerinden, evlilikten ve hayattan beklentilerinin örtüşebilmesinin önemli olduğunu da dile getirdi.