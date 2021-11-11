İnternetten tanışıp evlenenler daha mı çabuk boşanıyor?

Haberin Devamı

Teknolojinin hızla gelişmesiyle yeni birileri ile tanışma, flörtleşme ve evlilik yöntemleri de günden güne değişiyor. Gerek evlilik siteleri gerekse sosyal medya platformları üzerinden tanışan insanların evliliklerine son yıllarda sıkça şahit oluyoruz.

EVLİLİĞİN İLK 3 YILINDA BOŞANMA RİSKİ YÜZDE 12

Bir yardım kuruluşu olan Marriage Foundation (Evlilik Vakfı) tarafından yapılan bir ankette 30 yaş üzerinde 2000 evli katılımcıya eşleri ile ilk eşleri ile nerede tanıştıkları soruldu. 2000 yılından bu yana internet üzerinden tanışan çiftlerin evliliklerinin ilk üç yılında boşanma riskinin yüzde 12, sosyal bağlantıları aracılığıyla tanışanların ise yüzde 2 oranında boşanma riskine sahip olduğu sonucu ortaya çıktı.

"Cinsiyet, yaş ve meslek dikkate alındığında, evliliğin ilk üç yılında boşanma oranları aile, arkadaş veya komşu yoluyla tanışanlara göre internet üzerinden tanışanların altı kat daha fazlaydı.

Marriage Foundation, araştırma bulgularının sosyal ilişkilerin özellikle evliliğin ilk yıllarında çiftleri desteklemede çok önemli bir rol oynadığını söyledi.

Haberin Devamı

Bununla birlikte, aynı çalışma 10 yıllık evlilikte iş yeri aracılığıyla tanışan çiftlerin en yüksek boşanma oranına sahip olduğunu gösterdiğinden, internetten tanışıp evlenmenin çiftler için tek risk olmadığını doğruluyor.

Araştırma bulgularına göre ilk 10 yıllık evlilikte, iş yerinde tanışanların oranı yüzde 24. İnternette tanışanların yüzde 20'si, bir bar veya restoranda tanışanların yüzde 19'u, aile, arkadaşlar veya komşular aracılığıyla tanışanların yüzde 15'i boşandı.”

İnternet üzerinden tanışıp evlenenleri yüzde 17'si 7 yıl sonra boşanırken, kendi sosyal bağlantıları yoluyla tanışan çiftlerin yüzde 10'u boşandı.

Araştırma direktörü Harry Benson, online tanışan çiftlerin artan popülaritesi göz önüne alındığında, bu bulguların rahatsız edici olduğunu söyledi.

Benson, internetten tanışıp evlenen çiftlerin, arkadaş, aile aracılığıyla tanışanlara kıyasla, karşılaştıkları tüm zorluklarla başa çıkmak için yeterli sosyal çevreye ve çevrelerindeki yakın destek ağlarına sahip olmadıklarını bu nedenle evlilikte sorun yaşadıklarını söylüyor.

‘İKİ YABANCI GİBİ EVLENİYORLAR’

Haberin Devamı

Anketi yürüten pazar araştırması danışmanı Savanta Comres, internet üzerinden tanışan ve evlenen çiftlerin, karşılıklı bağlantıların olmaması birbirleri hakkında fazla bilgiye sahip olmadıkları için iki yabancı olarak evlendiklerini, ayrıca bu çiftlerin eşlerinin ailesi ve arkadaşları ile köklü ilişkiler yerine sıfırdan ilişki kurmaları gerektiğini söyledi.

Evlilik Vakfı'nın araştırma direktörü Harry Benson ayrıca şunları söylüyor: "Bulgularımız hiçbir şekilde online flörtün hayati rolünü azaltmıyor ancak bulgular, güvenilir kaynaklarının ve sosyal desteğin daha az olduğu bir yabancıyı tanımanın daha büyük riskleri ve zorlukları olduğunu vurguluyor.

Haberin Devamı

Araştırma ayrıca okulda tanışan çiftlerin %8'inin ve iş yerinde tanışan eşlerin %7'sinin ilk üç yıl içinde boşandığını buldu.

2035 YILINA KADAR GERÇEK HAYATTAKİNDEN ÇOK DAHA FAZLA ÇİFT ONLİNE BULUŞACAK

Bir üniversitede öğretim görevlisi olan Dr. Paolo Taticchi, 2019 yılında yaptığı bir araştırmasında, internette partner bulmanın “daha kolay” olmasına rağmen, flört alanındaki teknolojik gelişmeler söz konusu olduğunda en iyisinin henüz gelmediğini söyledi. 2035 yılına kadar, gerçek hayatta olduğundan daha fazla çiftin online buluşma olasılığının yüksek olduğunu ortaya koydu.

Haberin Devamı

"Dijital dünya, online flört sürecini, kriterlerinize uygun birilerini bulmayı kolaylaştırdı" dedi. “Rapora göre 2035, aşkı bulmak ve 21. yüzyılda yeni bir flört çağını başlatmak için araçsal bir yıl olacak.”

Klinik Psikolog Beril Papuççuer Ceylan ile hem bu araştırma bulgularını hem de internet vasıtasıyla tanışıp ilişki yaşayanların nelere dikkat etmesi gerektiğini konuştuk.

KİŞİLER KENDİLERİNİ OLDUĞU GİBİ DEĞİL OLMAK İSTEDİĞİ GİBİ TANITIYOR

Yukarıda bahsi geçen araştırmaya göre özetle internetten tanışıp evlenenler daha kısa sürede boşanıyor. Sizce bunun nedeni ne?

Haberin Devamı

Burada sorun kişilerin kendilerini olduğu gibi değil olmak istedikleri gibi tanıtması olabilir. Çiftler yüz yüze tanışmadan önce birbirlerini sosyal medya hesaplarından inceliyor, araştırıyor. Bir nevi ön araştırma-soruşturma yapıyorlar. Haliyle kendileri ile konuşan kişinin dünyası nasıl merak ediyorlar ancak bilindiği üzere sosyal medya mecrasının aldatıcı tarafları da oldukça yüksek.

Herkes orada çok başarılı, çalışkan, işinde gücünde… Eğlencenin en iyisini bilen, tatilini yapan insanların en çekici hallerinin fotoğraflandığı yer. Yani yanıltmaya oldukça açık. Kimse yaralarından, travmalarından, zayıflıklarından, beceriksiz olduğu taraflarından bahsetmiyor, bunların görülmesini istemiyor. En güçlü yanlarımızla o mecradayız. Hepimiz! Sosyal medya algıya oynar ve başarılıdır. Bu bağlamda baktığımızda fiziksel ve maddi özeliklerin daha çok ortaya konulduğu bir mecrada dikkat çekmek kolay ve de aldatıcı.

Evlilik sonrasında ise yani kapalı kapılar ardında çiftler, tanıştığı kişiyle gördüğü kişi arasındaki fark ne kadar büyükse o kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Haliyle anlaşamama, beklentilerin fazla oluşu, ilişkiye odaklanamamayı sağlıyor. Bu sadece gözlemlenen taraf için değil kendini sunan kişi tarafından da zorluk yaratabilir.

Son dönemlerde boşanma oranlarındaki yaşanan artışta internet aracılığı ile yapılan evliliklerin ne kadar payı var?

Açıkçası böyle bir genelleme yapmak haksızlık olur. Çünkü Amerika’da birkaç yıl önce yapılan başka bir araştırma bunun tersini söylüyor.

ABD’de 2005-2012 yılları arasında evlenen 20 bin kişinin görüşleri alınarak yapılan anket, son yıllarda sanal ortamda tanışıp, evlenenlerin sayısında ciddi bir artış olduğunu ortaya koymuş. Anketin sonuçlarına göre, yaşları 30 ila 49 arasında değişen her üç çiftten biri internette tanışmış. Sonuç olarak çiftlerin ne şekilde tanıştığının ilişkilerinin istikrarını etkilediğini, internette tanışan çiftlerin normal yollarla tanışanlara kıyasla hem ilişkilerinde daha mutlu olduğunu hem de daha nadiren boşandığını ortaya koymuş. (Kaynak; Alman ‘Apotheken Umschau' Dergisi)

Son dönemlerdeki boşanma oranlarındaki artışların nedenlerinde daha üst sıralarda; ekonomik zorluklar, iş yükünün fazlalaşmasıyla kronik yorgunluklar, bireysel alan ihtiyacı, cinsel sıkıntılar, pandeminin de etkisiyle asosyal yaşam ve evde fazla zaman geçirmenin verdiği zorluklar, ebeveynlik ve çocuklarla ilgili yaşanan problemler gibi sebepler çok daha fazla ön planda.

EVLİLİĞE KARAR VERMEK SÜRPRİZLERLE DOLUDUR

İnternetten tanışıp ilişki yaşamak ve evliliğe karar vermek sürpriz yumurtadan ne çıkacağını bilmek mi? Yoksa diğer tanışma şekillerinde de aynı riskler mevcut mu?

Hangi ortamda ve durumda tanışılırsa tanışılsın evliliğe karar vermek sürprizlerle doludur. Bu hem risk içerir hem de heyecan. Tam anlamıyla tanımamak da evliliğin sürdürülebilirliğini arttırır. İnternetten tanışıp ilişkiye başlamak, birbirini farklı ortamlarda tanımak, paylaşımların sıklığı ve niteliği önem kazanıyor. Müstakbel eşinizi ve ailesini ne kadar fazla ortamda ve durumda tanıma şansınız olursa o kadar avantaj yükselir. Kriz durumlarındaki çatışmalar, problem çözme becerileri ve iletişimde sağlıklı tarafta kalabilmek önemli. Bunlar evlilikle ilgili önemli öngörü sağlar. Çatışma ve kriz ortamları; küsüyor mu, alınganlığı nasıl, iletişimi kesiyor mu yoksa objektif değerlendirebiliyor mu gibi birçok veri sağlar. Yani her tanışma şeklinde riskler mevcut. Ancak hiç görüşmeden, sosyal ortamlarda paylaşım olmadan dünya görüşünü ve yaşama bakış açısını anlayamadan ve özellikle ailesi ile ilişkisinin sağlıklı boyutta olup olmadığını anlamadan evlenmek tabii ki risk içeriyor.

İnternet aracılığı ile tanışıp evlenen ve boşanmak isteyen danışanlarınız en çok hangi konuda şikayetçi oluyor?

Kendini farklı tanıttı ya da yanlış tanımışım, iyi tanıyamamışım gibi şikayetler en fazla. En çok evlilikle ve evle ilgili sorumlulukların paylaşımında ya da üstlenilmesinde, cinsel hayatlarındaki uyumsuzluklar, sosyal yaşamdaki eğlence azlığı ya da uyuşamama ve ilişki içinde kendini değersiz hissetme gibi sorunlar en üst sıralarda diyebiliriz.

Sanal ortamda tanışıp evlilik yapmayı düşünen kişiler evlilik kararlarında daha mı dikkatli olmalı?

Günümüz dünyasında birçok şey artık dijitalleşirken ve internet üzerinden olurken bundan kaçınmak mümkün değil zaten. Yanlış da değil, internet üzerinden tanışılabilir. Evlilik noktasında birbirlerini iyi tanıyabilmek için yüz yüze görüşmeleri arttırıp, bol sohbet edip, farklı alanlarda paylaşımlarını arttırmalılar. Öteki türlü evet daha dikkatli olmalı.

Evliliklerin ilk birkaç yılı zaten tüm evlilikler için kolay değildir. Evlendiğimiz kişiyi yeterince iyi tanımıyorsak bu sorunları atlatmak zordur. Sanal ortamda tanışanlar birbirlerini yeterince iyi tanımadığı için bazı noktaları kaçırıyor olabilir mi?

Evlendiğimiz kişiyi yeterince tanımak zaten zordur. Bir kişiyi iyi tanıyabilmenin ön koşulu kendinizi iyi tanıyabilmekten geçer. Koşullar, yıllar, krizler, hastalıklar, ekonomik şartlar birçok kişiyi ve ilişkiyi değiştirebilir. Evlilik içinde, değişen dünya ve sosyal medyanın da oldukça etkisiyle beklentiler değişebiliyor. Birbirine ayak uydurabilen çiftler evliliklerinde mutlu oluyor. Bu yüzden sanal ortamda tanışmak, zaten var olan riskleri daha arttırabilir evet. Bu işler biraz da şans işi..

İnternetten tanışıp evlenen çiftler, arkadaş, aile aracılığıyla tanışanlara kıyasla, karşılaştıkları tüm zorluklarla başa çıkmak için yeterli sosyal çevreye ve çevrelerindeki yakın destek ağlarına sahip olmadığı için evlilikler daha kısa sürüyor olabilir mi?

Böyle bir genelleme yapmak mümkün değil. Çünkü bizim kültürümüzde internetten de tanışılsa aile ve arkadaşlarla zaten tanışma-görüşme oluyor. Arkadaş ya da ailenin tanıştırıldığı durumda fark, tanıştırılan kişilerin birbirine uyumlu olduğu, anlaşabileceği düşüncesi oluyor. Bu bazen tutuyor bazen yanıltıyor.

Evliliğin başarılı olmasının en büyük belirleyiciliği, kişilerin karakter ve kişilikleri, duygusal olgunluk düzeyleri, ailesiyle sağlıklı bağlarının olması, ekonomik rahatlık ve uyumlu eğlence anlayışı aslında. Dünyaya bakış açısı benzerse ve hoşgörü hakimse evliliğin uyumlu olma olasılığı yüksek. Egoların savaştığı bir ilişkide nerede tanışılırsa tanışılsın mutluluk zor. Kişilerin kendine saygısı, kendi zafiyetlerinin farkında olup çözmek için çaba göstermesi, karşısındakinin hassasiyetlerine gösterdiği özen çok değerli oluyor evliliklerde.