Bir maratonun daha sonu

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Bu yıl YKS’ye 3 milyon 120 bin 878 aday başvurdu. Dün üniversite sınavının ikinci oturumu olan ve 2 milyon 19 bin 709 kişinin başvurduğu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15’te, 233 bin 389 adayın başvurduğu üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15.45’te başladı. AYT’de saat 10.00’dan, YDT ise 15.30’dan sonra adaylar sınav salonlarına alınmadı. AYT’ye girenlerin toplam 160 soru için 180 dakikaları, YDT’ye girenlerin ise 80 soru için 120 dakikaları vardı. Adaylara göre sözel alana ait sorular sayısal testlere göre daha basitti. Sınavdan çıkanların çoğu, matematik sorularının bu yıl çok zor olduğunu söyledi. Hürriyet Eğitim Servisi muhabirleri Beyazıt Şenbük ve Melike Çalkap sınavı İstanbul Üniversitesi ve Kadıköy Anadolu Lisesi’nde izledi.

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MATEMATİĞE ‘ZOR’ DEMEK AZ KALIR

Üniversite yolunda sınav aşamasını geride bırakan adayların kimi mutluyken kimi göz yaşlarıyla salonu terk etti.

İkra Çelik: Sorular çalıştığım konulardan geldiği için bence gayet kolaydı. Sayısalcıyım ve fonksiyon soruları ağırlıktaydı. Sözele de baktım, o da iyi geçti. İlk 70 binin içinde olurum diye düşünüyorum. Sınavdan mutlu çıktım.

Furkan Kuzu: Matematik sorularının zor olduğunu düşünüyorum, özellikle integral sorusu. Fizikteki metronom sorusu da terleten sorulardandı.

Muhammed Demir: Yorum soruları kolaydı ama bilgi sorusu çok fazlaydı. Tarih soruları beni bitirdi. Çok iyi geçmedi.

Ceren Cindoğdu: Edebiyat herkesin yapabileceği kadar kolaydı. Tarih ve coğrafya da bir iki soru hariç basitti. Matematik için zorlayıcı demek hafif kalır çok zordu. Çok fazla konuyu bir arada sormuşlar. Trigonometri ile çemberi, integralle mutlak değeri birleştirmişler. Parabol sorusu da zordu.

Onur Kot: Sınavım çok güzel geçmedi. Sayısalcı olarak matematikten hiçbir şey yapamadım, eşit ağırlıktan puan toplamaya yöneldim. Sözel alan nispeten daha iyiydi. Felsefede birkaç önerme sorusu kafamı karıştırdı.

Şeyma Tekin: Sınav gayet güzel geçti. Tüm soruları çözdüm. Süre sıkıntısı yaşamadım.

Eren Osman: Sayısalcı olmama rağmen matematik çok zor geldi. Direkt sözel alana başladım. Paragraf soruları makuldü ve mantık üzerineydi. Matematikte denklem ve fonksiyon soruları zorlayıcıydı. 30 soruyu boş bıraktım, herkesin zorlanmış olduğunu düşünüyorum.

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Irmak Aydın: Sözel kolaydı, matematikte birkaç soru çözebildim çünkü zordu.

ADAYLARIN GELECEĞİ ÖZEL KUTULARDA









YKS’nin sona ermesinin ardından İstanbul Üniversitesi’ne ÖSYM yetkilileri tarafından getirilen özel kutular, AYT sınav kağıtlarının konulup mühürlenmesiyle polis gözetiminde minibüse yüklendi. Adayların geleceğini belirleyecek sınav kağıtları yüksek güvenlik önlemleri altında Ankara’ya ÖSYM binasına götürüldü.

SON YILLARIN EN ZOR SAYISALI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri’ni Bilfen Liseleri, Uğur Okulları, Bahçeşehir Koleji, Nesibe Aydın Okulları ve Gen Koleji’nden uzmanlar ile eğitimci Cihan Yeşilyurt Hürriyet’e yorumladı;

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TÜRK DİLİNDE BİLGİ VE YORUM BİR ARADA

* Türk dili ve edebiyatı sorularının soru kökleri, anlam ve edebiyat oranları geçmiş yıllardaki sınavlara benzer nitelikteydi. Sınavda orta düzey sorular soruldu. Yeni tarz soruya yer verilmeyen sınavda; 24 sorunun 6’sı anlama ve yorumlamaya, 18’i edebiyat bilgi ve becerisini ölçmeye dayalıydı. Paragraf sorularının birkaçının çeldiricisi güçlüydü. Edebiyat sorularında Türk edebiyatının temel taşlarını oluşturan sanatçılar, eserler ve dönem bilgileri sorgulandı, bilgi yanında öğrenciden bilgiyi yorumlaması da istendi. Alan bilgisine sahip, analiz yeteneği olan öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınavdı.

TARİHTE ORTA ZORLUKTA

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* Tarih soruları orta zorluktaydı. Soruların çoğunda temel kazanımlar sorgulandı ve 4 yılın kazanımlarına da yer verildi. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine yeni eklenen ünitelerden soru sorulmadı. Soruların çözümünde doğrudan tarih bilgisinin yanında yorum yapabilme gücü de etkili oldu. Alanına hâkim, düzenli çalışan, tarih okuryazarı öğrencilerin başarabileceği bir sınavdı.

COĞRAFYADA NET SORU

* Coğrafya soruları 11 ve 12’nci sınıf MEB kazanımlarına uygundu. Alan bilgisini yorumlama, harita ve grafik okuma becerilerini ölçmeye yönelik sorular soruldu. Alanındaki bilgilere hâkim olan ve düzenli çalışan, coğrafya okuryazarlığına sahip öğrencilerin başarabileceği bir sınavdı. Zorluk derecesi orta düzeyde, net ve anlaşılır nitelikte sorular soruldu.

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MATEMATİKTEKİ FARKLAR

* Matematik orta ve zor soruların fazla olduğu bir sınavdı. Akademik yeterliliğin yanında konular arası geçiş yapabilme ve işlem becerisi de ölçüldü. Sorular MEB müfredatına uygundu. Bu yıl sınavda soru dağılımında polinom konusundan soru olmaması, logaritmadan bir soru sorulması gibi farklılıklar yapıldı. MEB kaynaklarını, yardımcı kaynakları tarayan, akademik bilgisi ve analiz yeteneği olan öğrencilerin başarılı olabileceği ancak akademik olarak orta ve alt seviyedeki öğrencilerin zorlanacağı bir sınavdı. Geometri soruları işlem becerisini de ölçmeye yönelikti. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl 10’uncu sınıf katı cisimler konusundan soru çıkması dikkat çekti. Analitik geometri soruları haricinde diğer geometri soruları yine günlük yaşamla ilişkilendirilmişti.

FİZİKTE DETAY SORULDU

* Fizikte 11 ve 12’nci sınıf konularından yedişer soru soruldu. Soruların tamamı güncel, hayat ile iç içe geçmiş, yaşam temelliydi. Sadece 2 adet işlemli soruya yer verildi. Geri kalan 12 soru, bilgiye dayalı olarak soruldu. Ezberleyen değil, kavramları iyi benimseyen, içselleştiren ve okuma hatası yapmayan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği bir sınavdı. Müfredatın bugüne kadar az soru sorulmuş kazanımları tercih edilerek detay sorular yer aldı. Geçen yıla göre daha zor bir sınavdı.

KİMYA SANILANDAN ZORDU

* Kimya testi müfredata uygundu. Sorular ayrıntıları görebilen, iyi işlem becerisine sahip olan, okuduğunu anlayıp yorumlayabilen öğrencilerin yapabileceği düzeydeydi. Soruların genelinde birden çok alt kazanım sorgulandı. Bu da sınavın zor ve seçici olmasına neden oldu.

BİYOLOJİDE BİLGİ DERİNLİĞİ

* Biyolojide 13 sorunun 7 tanesi 11’nci sınıf konularının, 6’sı ise 12’nci sınıf konularının kazanımlarından soruldu. Sınav sorularının tamamı kazanımlara uygundu. Sınavda bilgi açısından çok derinlik isteyen sorular yer aldı. Konuyu tam olarak bilen öğrencilerin yapabileceği bir sınavdı.

SIZDI DENİLEN SORULAR MEB HAVUZUNDAN

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında dün uygulanan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) öncesinde soruların sızdırıldığı iddia edildi. ÖSYM sınav sorularını yayımlamadan önce “2024 AYT Sızdırılan Sorular” gibi isimlerde açılan Telegram grubunda önce 8 Haziran’da uygulanan TYT’ye ait olduğu belirlenen sorular paylaşıldı. Ardından aynı kanalda ÖSYM tarafından hazırlandığı ve AYT’de çıkacak sorular olduğu belirtilen paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar sosyal medyanın da gündemine oturdu. ÖSYM yetkilileri soruların sızdırıldığı iddialarının asılsız olduğunu belirtirken, İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, “Bahse konu Telegram grubunda yayınlanan ve 2024 yılı AYT soruları olduğu iddia edilen soruların ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı’na ait resmi internet sitesi soru havuzunda yer aldığı görüldü. İlk tespitimiz böyle olup, sınav sonrası tekrar karşılaştırılacak” denildi.