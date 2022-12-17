Bir kış masalı: Mutlaka görülmesi gereken şelaleler | 8 ŞEHİR 10 ADRES

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Ülkemizin dört bir yanımda birbirinden harika onlarca şelale var. Gürül gürül akan suları ve huzur veren ortamlarıyla her yıl sayısız turisti ağırlayan şelalelerimizin bazıları dünyaca ünlü…



Şelaleler genelde bahar ya da yaz yazlarında sıcaklardan kaçmak amacıyla tercih ediliyor ancak kışın ortaya çıkardıkları kartpostallık manzaralar da görülmeye değer.

Ben de gezgin ve seyahat yazarları Didem Mutçalıoğlu, Erdoğan Gümüş, Nurgül Büyükkalay ve Bahar Gündoğdu’na ‘Kışın mutlaka görülmesi gereken şelaleler hangileri?’ diye sordum. 8 şehirden keşfedilmeyi bekleyen 10 adresi önerdiler.



Kış kampı için ideal: Doğançay Şelalesi / SAKARYA



Şelale, Sakarya'nın Geyve ilçesindeki Doğançay köyüne 10 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Doğançay Şelalesi’nin bulunduğu alan Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 2013’te tabiat parkı ilan edildi.

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Bahar Gündoğdu, “Şelaleye 2-3 kilometre kala yol toprak yola dönüşüyor. Ama zorlayıcı değil. Normal araçların gidebileceği bir toprak yol… Yolun bitiminde de aracınızı bırakabileceğiniz bir otopark var. Tabiat parkına giriş ücretsiz ama otopark için ücret ödüyorsunuz” dedi. Gündoğdu şöyle devam etti:





Doğançay Şelalesi yürüyüş yolu / Fotoğraf: Bahar Gündoğdu

“Aracınızı bıraktıktan sonra ormanın içinde açılmış genişçe bir patika yol göreceksiniz. Bu yol biraz dik ama çok zorlanmazsınız. Yine de iyi bir doğa yürüyüşü ayakkabınızın olmasını öneririm. Zemin biraz kaygan olabilir. Doğançay’ın biraz yukarısında Prens Havuzları ve irili ufaklı şelaleler bulunuyor. Şelaleyi fotoğraflayıp biraz zaman geçirdikten sonra bunların da hepsini görüp fotoğraflamanızı öneririm. Ayrıca şelale çevresinde kamp atılacak çok fazla yer var. Fakat alışverişinizi gelmeden önce yapmanız gerekiyor.”





Doğançay Şelalesi / Fotoğraf: Bahar Gündoğdu



Karlar içinde harika: Oylat Şelalesi / BURSA

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Marmara Bölgesi’nin en bilindik yeri olan Oylat Şelalesi, Bursa’nın İnegöl ilçesi sınırlarında bulunuyor. Aynı zamanda Oylat Kaplıcaları’na bağlı olan şelale, bir tatil köyü şelalesi özelliğinin yanı sıra kanyon ve mağaradan da oluşuyor.



Bahar Gündoğdu, “Oylat Şelalesi gezinizde ıhlamur, kestane, çınar, çam ve meşe ağaçlarıyla ortaya çıkan manzaranın içinde zaman geçirmek size iyi gelecek. Bir de güzel bir kar zamanı gittiyseniz değmeyin keyfinize" dedi. Gündoğdu, şu detayları paylaştı:





Oylat Şelalesi yürüyüş yolu / Fotoğraf: Bahar Gündoğdu

“Araçları kaplıca bölgesinde bırakıp Oylat Şelalesi’ne doğru yürüyüşe başlayabilirsiniz. Parkın içinden geçip ilerlediğinizde şelale yolunu kolayca bulabilirsiniz. Gidiş-geliş 7 kilometrelik rotayı yürümenizi öneririm. Kaymayan iyi bir ayakkabınız olmalı. Eğer beyaz örtü tamamen bölgeyi hâkim almışsa normal havada yarım saatte yürünebilen şelaleye 1,5 saat gibi bir sürede ulaşacaksınız. Fakat muhteşem kar manzaralarından geçerek. Canlı bir tablonun içinde olacağınızı garanti ederim. Sonrasında termal keyfi yapabilirsiniz.”





Oylat Şelalesi / Fotoğraf: Bahar Gündoğdu



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Yokuş inip çıkmadan gezilecek ender örneklerden: Suuçtu Şelalesi / BURSA

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine 18 kilometre uzaklıkta Türkiye'nin en güzel şelalelerinden biri Suuçtu. Üstelik merdiven ya da yokuş inip çıkmadan düzayak ulaşılan ender şelalelerden…



Didem Mutçalıoğlu, “Karadere Nehri üzerindeki şelale, yaklaşık 40 metre yükseklikten dökülüyor. Adı boşuna Suuçtu değil; suları düşerken havada uçar gibi çevreye yayılıyor” dedi ve ekledi:

“Muradiyesarnıç Köyü yakınlarında Karadere üzerindeki şelale, fay hattı kırılmasıyla oluşmuş. Şelalenin düştüğü yerde kayalık bir yapı var. Bu sayede şelaleye sadece karşıdan bakmakla kalmıyorsunuz rahatlıkla yanına kadar da gidebiliyorsunuz. Şelalenin yanına kadar da gidilebildiği için uçuşan su damlalarından ziyaretçiler de nasibini alıyor. Bu nedenle özellikle kış aylarında yağmur olmasa bile yağmura uygun kıyafetler giymekte fayda var.”





Suuçtu Selalesi / Fotoğraf: Didem Mutçalıoğlu



Keşfedecek çok şey var: Aydınpınar Şelalesi / DÜZCE

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Düzce’nin Aydınpınar köyü sınırları içerisinde bulunan Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı, Düzce şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Düzce’nin harika doğası içinde bulunan şelaleler, yaz-kış şahane manzaralar ortaya çıkarıyor.



“Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı’nın ilk durağı, ulaşımı kolay ve nispeten daha küçük şelalelerin olduğu alan…” diyen Didem Mutçalıoğlu, “Burada şelale yürüyüş yolunun başında hem piknik hem de mangal yapılabilecek bir yer var. Ayrıca manzaranın tadını çıkaracağınız çok güzel bir tesis de mevcut” dedi. Peki nereleri gezmeli, neler yapmalı? İşte Mutçalıoğlu’nun önerileri:

-- Şelaleye giden yürüyüş yolu, düz bir platform üzerinde 450 metre uzunluğunda kolay bir rota… Hatta kışın da oldukça rahat yürümek mümkün. Bu yol; doğası, ormanı, yanında akan deresi ve irili ufaklı şelaleleriyle çok güzel manzaralar sunuyor. Yolun sonunda ise buradaki en büyük şelaleye varıyorsunuz. Tabelalar yol boyunca mevcut.



-- Şelale yolu girişine varınca köy içinde arabanızı park edip, yürüyüşe başlayarak büyük şelaleye varıyorsunuz. Ama bu şelaleye gidiş biraz daha zahmetli. Köyden sonra sizi 650 basamaklı bir tırmanış bekliyor ama çok zor değil. Ayrıca yol; gürgen, meşe ve kestane gibi ağaçlardan oluşan harika bir ormanın içinden geçiyor.





Aydınpınar Şelalesi / Fotoğraf: Didem Mutçalıoğlu



Kış masalı: Güzeldere Şelalesi / DÜZCE

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Düzce'ye 20 kilometre uzaklıktaki Güzeldere köyünden geçen Bıçkı Deresi üzerinde bulunan şelale, 120 metre yükseklikten dökülüyor ve muazzam bir görüntüye sahip. Dahası bölge bir tabiat parkı…



Didem Mutçalıoğlu, “Şelaleye inen yola gelmeden, büyük bir alana yayılmış ve gayet iyi düzenlenmiş piknik yeri sizi bekliyor” dedi ve şu bilgileri paylaştı:





Güzeldere Şelalesi yürüyüş yolu

-- Güzeldere Şelalesi’ne kayın, köknar, ceviz, porsuk, gürgen ve ıhlamur gibi çeşit çeşit ağaçların olduğu ormanın içinden ilerleyen basamaklarla iniliyor.

-- Bu yolu yürürken şelaleden gelen suyun sesi arttıkça insanın heyecanı da artıyor. “Ha gördüm ha göreceğim” derken bir anda seyir teraslarının birinin ötesinde tüm ihtişamıyla karşınıza çıkıyor Güzeldere Şelalesi… 120 metreden dökülen şelalenin sesi ve ihtişamı, çevresini saran ağaçların arasında başka bir dünyaya götürüyor insanı... Karlı bir güne denk gelirseniz burası tam bir kış masalına dönüşüyor.





Güzeldere Şelalesi



Doğa severlerin popüler adresi: Girlevik Şelalesi / ERZİNCAN



Girlevik, Erzincan merkeze yaklaşık 35 kilometre mesafede yer alıyor. Şelale, Munzur Dağı’ndan gelen dokuz farklı derenin, dere yatağında bir araya gelmesiyle oluşuyor.



Yaklaşık 40 metre yükseklikten akan şelale, kış mevsiminde buz tutan haliyle ve oluşturduğu sarkıtlarıyla muhteşem bir görüntü ortaya çıkarıyor. Ayrıca şelale, buzul tırmanışı yapan doğa severler için de alternatif bir spor alanı…





Girlevik Şelalesi



Nurgül Büyükkalay,dedi. Büyükkalay gezilecek yerlerle ilgili şu önerilerin altını çizdi:

-- Şehir merkezinde yöreye özgü bakır ürünlerin ve çeşitli hediyelik eşyaların satıldığı Yeraltı Çarşısı’nı gezip, merkeze 15 kilometre mesafe bulunan Altıntepe Ören Yeri’ni ziyaret edebilirsiniz. Dut, ceviz ve kavak ağaçlarının arasındaki ahşap evleriyle hayran kalacağınız Erzincan’a bağlı Kemaliye ise bölgede göreceğiniz en güzel yerlerden...

-- Bölgede ahşap evler muhteşem bir mimariye sahip. Arazinin kısıtlı olması nedeniyle set set yapılanmışlar. Tek katlı evler yerine iki, üç ya da dört katlı evler tercih edilmiş. Eğimli araziye yaslanmış evlerin hiçbiri birbirinin manzarasını kapatmıyor. Bal, ceviz ve duttan yapılan ‘lök tatlısı’ çok lezzetli, denemeden hatta sevdiklerinize de almadan sakın dönmeyin.





Girlevik Şelalesi



Kışın çok farklı: Tortum Şelalesi / ERZURUM



Erzurum şehir merkezine 100, Uzundere ilçesine de 16 kilometre mesafede bulunan şelale, dünyanın da sayılı şelaleleri arasında gösteriliyor. Tortum Çayı üzerinde 21 metre genişlik ve 48 metre yükseklikten akan coşkun sular, muhteşem görüntüler ortaya çıkarıyor.



Erdoğan Gümüş, “Her mevsim farklı güzelliğiyle hayranlık uyandıran şelale, özellikle kışın donmuş görüntüsüyle bir hayli ilgi çekiyor. Bahar ve yaz aylarında su ve doğa sporlarının yapıldığı Tortum Şelalesi’nde her kış geleneksel olarak yapılan buz tırmanışı da sporseverlerin merakla takip ettiği ve katıldığı etkinliklerden…” ifadelerini kullandı.



Gümüş, şelalenin yakınlarındaki Yedigöller bölgesinin mutlaka keşfedilecek yerlerden biri olduğunu da ekledi ve şu bilgileri paylaştı.



“Heyecanlı ve bir o kadar da keyifli geçeceğine emin olduğum şelale gezinizi taçlandırmak isterseniz rotanızı Uzundere’nin Yedigöller diye adlandırılan saklı cennetine çevirmelisiniz. Denizden yüksekliği 800 metre olan bu bölgedeki gölleri, Tortum Gölü Havzası’ndan çıkan sular meydana getirmiş. Görsel güzelliği ile büyüleyici bir atmosfere sahip alan, aynı zamanda Erzurum başta olmak üzere yakın çevrenin mesire alanı… Göle sınır kır bahçesinde bir taraftan dinlenip bir taraftan yediğiniz alabalığın damaklarınızda bıraktığı enfes lezzetle gezinizi sonlandırabilirsiniz.”



Tortum Şelalesi / Fotoğraf: DHA



Birbiri ardına dizili 26 şelale: Tatlıca Şelaleleri / SİNOP



Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan şelaleler, Sinop’un Erfelek ilçesinin Tatlıca Köyü sınırlarında yer alıyor; Sinop il merkezine 44, Erfelek ilçe merkezine ise 18 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 2011 yılında tabiat parkı ilan edilen şelalenin bulunduğu bölge ise yerli-yabancı turistlerin uğrak adreslerinden…

“Tabiat Parkı’nın giriş alanında Tatlıca Şelaleleri’nin 20 metreyi aşan en yüksek şelalesi, görsel güzelliğiyle hayranlık uyandırırken, fotoğraf tutkunlarının da yoğun ilgisiyle karşılaşıyor” diyen Erdoğan Gümüş, “Bölgede yaklaşık 2 kilometrelik mesafede birbiri ardı sıra sıralanan 26 şelale bulunuyor” ifadelerini kullandı. Gümüş şöyle devam etti:

-- Şelaleleri görebilmek için ahşap merdivenli yoldan yokuşu aşmak ve ikinci şelaleden sonra 2 kilometre boyunca patika yoldan yürümek gerekiyor. Çok yakından görebilmenin tek şartı ise suda yürümek ve birbiri ardı sıra gelen şelaleleri tırmanmak. Bu nedenle Erfelek Şelaleleri doğa yürüyüşçüleri ve adrenalin sevenlerin en çok sevdiği su yürüyüş yollarından biri. Ancak kış mevsiminin ayak seslerini duyduğumuz bugünlerde yürümek biraz tecrübe istiyor.



-- Şelalelerin bulunduğu vadi boyunca etrafı saran sık ağaç ve ağaççıklar, insanda tropikal bir ortamda olma hissi ve heyecanı veriyor. Kızılağaç, çınar ve söğüt gibi suyu seven ağaçların yanı sıra karayemiş, kızılcık, adi fındık, muşmula ve böğürtlen gibi ağaççık ve çalılar çok güzel görüntüler oluşturuyor. Bu hâliyle Şelaleler vadisi, bir botanik bahçesi çeşitliliğiyle görülmeye değer.





Tatlıca Şelaleleri



Karadeniz’in en önemli güzelliklerinden: Palovit Şelalesi / RİZE



Şelale, Rize’nin yeşil cenneti Çamlıhemşin’de yer alıyor. Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan doğal güzelliklerden biri olan Palovit, en güzel haline kış mevsiminde bürünüyor.

“Burası Türkiye’nin debisi en yüksek akarsularından biri. Kayalıkların arasından akan şelale, Karadeniz’in muhteşem doğasının en önemli parçalarından… Çevresinde çeşitli bitki örtüleri, doğal ormanlar ve tarihi köprüler göreceksiniz” diyen Nurgül Büyükkalay, şu detayları paylaştı:

“Doğası, yaylaları, şelaleleri ve mis gibi temiz havasıyla Çamlıhemşin doğanın bol bol tadını çıkaracağınız bir yer. Bölgede Palovit ile beraber görebileceğiniz harika noktalar var. Çevresindeki köyleri, sisli manzaralarıyla rüyada gibi hissedeceğiniz Gito Yaylası, dik yamaçlı bir vadide konumlanan Fırtına Deresi bunlardan sadece birkaçı… Ayrıca soba keyfi yapabileceğiniz yayla restoranlarında Karadeniz lezzetlerini deneyebilirsiniz.”





Palovit Şelalesi



Fotoğraf tutkunlarının gözdesi: Muradiye Şelalesi / VAN



Van’a 80, Muradiye ilçesine 8 kilometre mesafede, Tendürek Dağı’ndan beslenen Bend-i Mahi Çayı üzerindeki Muradiye Şelalesi, görkemli ve estetik görüntüsüyle oldukça büyüleyici… Şelale, adını da Bağdat seferine çıkan Osmanlı padişahı 4'üncü Murat’tan alıyor.

Erdoğan Gümüş, “Hem şelalenin hem de asma köprünün görsel şöleni fotoğraf tutkunlarının gözdesi…” dedi. Gümüş, şelale ile ilgili şu önerilerin altını çizdi:





Muradiye Şelalesi

-- Özellikle bahar ve yaz aylarında coşkun suların etkisiyle gürül gürül akan şelale, havaların soğumasıyla birlikte donmaya başlıyor. Bembeyaz buzlarla kaplı kristalleşmiş hali Pamukkale’deki travertenleri andırıyor. Ziyaretçiler için yapılan seyir terasında şelaleyi seyredip, hatıra fotoğrafı çektirmekse Muradiye Şelalesi’nde artık bir ritüele dönüştü.

-- Şelalenin karşı tarafında çevreden ve yöreden gelen insanlar için rekreasyon amaçlı bir alan ve çay bahçesi bulunuyor. Alana ve şelaleye giriş için herhangi bir ücret talep edilmiyor. Ancak otopark ücreti alınıyor. Muhteşem görüntüsüyle hayranlık duyacağınız şelaleye karşı kahvaltı yapmak, demli çayın tadına varmaksa gezinize renk katacak en güzel aktive…

Fotoğraflar: Alamy, iStock