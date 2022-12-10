Şimdi tam zamanı: Kış bastırmadan mutlaka görülmesi gereken yerler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

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Sonbahardan sonra kış mevsimi önemli bir geçiş dönemi olduğundan doğayla birlikte insan da bu değişime hazırlanıyor. Ağaçlar renklerini yavaş yavaş kaybediyor, bazı bölgeler kuşları misafir ediyor, göller ve parklar çok farklı bir çehreye bürünüyor. Özetle kış, sert yüzünü göstermeden gezilecek ve keşfedilecek çok yer var.



Ben de gezgin ve seyahat yazarları Nurgül Büyükkalay, Özlem Köseoğlu ve turizmci, fotoğrafçı, seyahat yazarı Mehmet Altay’a kış bastırmadan mutlaka görülmesi gereken yerleri sordum. Tarihin izinde yolculuk yapılacak adreslerden foto safari yapılacak rotalara kadar birbirinden güzel 10 öneride bulundular.



Huzur adresi: Polonezköy / İSTANBUL

Polonezköy ya da diğer adıyla Adampol, eskiden Polonyalıların yaşadığı bir köydü. Tarihi 1840’lı yıllara kadar uzanan köyü Ruslardan kaçan Lehler kurdu. Bugün de hâlâ Polonezköy’de yaşayan Leh kökenli insanlar bulunuyor. Beykoz’a bağlı olan Polenezköy, İstanbul’un griliğinden ve kalabalığından uzakta nefes alacağınız adeta bir kaçış noktası…



Mehmet Altay, “Köy, kahvaltılarıyla meşhur. Ailecek güzel bir hafta sonu kahvaltısı için burayı öneririm” dedi ve gezilecek yerlerle ilgili şu önerileri paylaştı:

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“Polonezköy tarihini merak edip daha detaylı bilgi almak isterseniz bir müze niteliğinde olan Zofia Rizi Anı Evi’ni ziyaret etmelisiniz. Burada köy hakkında çok detaylı arşiv ve bilgilere ulaşacaksınız. Hemen karşısında ise Atatürk’ün Polonezköy’e geldiğinde misafir olduğu konak bulunuyor. Konağa çok yakın konumda ise Czestochova Meryem Ana Kilisesi yer alıyor. Polonezköy Cam Sanatları Merkezi ise hediyelik eşyalar alabileceğiniz, görmenizi tavsiye edeceğim şirin bir yer. Burada cam ürünlerinin nasıl yapıldığını şahit oluyorsunuz. Ayrıca Polonezköy’e çok yakın mesafede bulunan Kelebek Çiftliği de mutlaka rotanızda olmalı…”





Polenezköy



Aktivitesi bol: Çubuk Gölü / BOLU



İstanbul ve Ankara’ya üç saat mesafede bulunan Çubuk Gölü, Bolu’nun kentsel sit alanı ilan edilen Göynük ilçesinde yer alıyor. Muhteşem sadeliğinin yanı sıra gölün en dikkat çeken özelliklerinden biri de etrafındaki eskimeye yüz tutmuş yel değirmenleri…





Çubuk Gölü

“Gölde olta ile balık avlayabilir ve göl kıyısından Çubuk Yaylası’na doğru yürüyüş yapabilirsiniz. Burada masalsı bir ortamda doğayla baş başa keyifli birkaç saat geçirmek size iyi gelecek. Gölün kenarında bulunan köyde doğal ürünlerin satıldığı çok şirin bir iki restoran da bulunuyor.”





Çubuk Gölü yel değirmenleri





Şehrin nefesi: İnciraltı Kuş Cenneti / İZMİR

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Mehmet Altay, “Çubuk Gölü, özellikle kampçıların ve trekking sevenlerin her mevsim ilgisini çeken bir adres. Bir dizi seti için hazırlanan ve sonrasında o şekilde bırakılan gölün çevresindeki değirmen evleri ise Çubuk Gölü’ne olan bu ilgiyi daha da arttırdı” dedi ve ekledi:İzmir’in nefesi olarak adlandırılan Balçova’dakive hemen yanı başındaki, yılın bu zamanı renkli görüntülere ev sahipliği yapıyor. Alanda yer alan bisiklet ve yürüyüş parkurları sayesinde, hafta sonları pek çok doğa ve spor tutkunu bölgede soluğu alıyor.

“Birinci derecede sit alanı olan Kuş Cenneti’nde bulunan göl yosunları ve yemyeşil alanlar görülmeye değer” diyen Özlem Köseoğlu, “İnciraltı Kuş Cenneti’ne Haydar Aliyev Bulvarı’ndan ya da Kent Ormanı tarafından giriş sağlanıyor. Kent Ormanı tarafına geçiş sağlayan İnciraltı Lagünü de dahil tüm lagünün çevresinin yürüyüş rotası ise 8 kilometreye yakın. Ailecek güzel bir hafta sonu yürüyüşü için burası çok ideal” ifadelerini kullandı.





İnciraltı Kuş Cenneti / Fotoğraf: Özlem Köseoğlu

Kamp severlere: Gölcük Gölü / İZMİR

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İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ’da yer alan Gölcük Gölü, her mevsim yerli ve yabancı turistleri ağırlayan bir adres. Denizden yüksekliği neredeyse bin 100 metreyi geçen bölge, el değmemiş doğası ve temiz havasıyla adından söz ettiriyor.

Özlem Köseoğlu, “Kış tam anlamıyla kendini göstermeden Gölcük Gölü kenarında kamp atmak, tertemiz havanın arkadaşlık ettiği ağaçların arasında ve göl kıyısında sıkıntılardan uzak bir yürüyüş yapmak, tüm stresleri alıp götürmeye fazlasıyla yetecek” dedi. Köseoğlu, şöyle devam etti:

“Göl çevresindeki çiçeklerin ve ağaçların arasında çadır atıp kamp yapabilme özgürlüğü harika. Güzel bir kamp deneyimi yaşayacağınız garanti. Bu bölgenin bazı motosiklet festivallerine ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptığının da altını çizeyim. Ayrıca göl karlar altında çok daha güzel bir çehreye bürünüyor. Beyaz örtüyü üzerine çektiği zaman giderseniz harika fotoğraflar da çekebilirsiniz.”



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Kanyonlara yolculuk: Valla, Horma, Çatak / KASTAMONU



Birçok doğal güzelliğe sahip olan Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesi, özellikle doğaseverler ve fotoğrafçılar için gün geçtikçe daha popüler bir yer olmaya başladı. Hiç kuşkusuz bunda en büyük pay bölgede bulunan etkileyici kanyonlara ait...



Özel aracınızla ya da düzenlenen turlara katılarak gezebileceğiniz, Küre Dağları Milli Parkı içinde bulunan Valla, Horma ve Çatak Kanyonu’nun hepsi birbirinden güzel. Peki bu üç kanyonlarda nereleri gezmeli?





Valla Kanyonu



Mehmet Altay şu önerilerde bulundu:



-- Dünyanın en derin kanyonlarından biri sayılan Valla Kanyonu, aslında profesyonel dağcılar için bile çok riskli olan bir konumda bulunuyor. Fakat Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından inşa edilen yürüyüş parkuru ve burgulu seyir terası sayesinde kanyonun en etkileyici manzaralarını görebileceğiniz noktalara Muratbaşı Köyü’nden kısa bir yürüyüşle ulaşabiliyorsunuz.



-- Valla dışında Horma Kanyonu da nefis bir yer. Ahşap yürüyüş parkuru boyunca doğanın içinde o kadar huzurlu hissediyorsunuz ki, insan o üç kilometrelik parkur hiç bitmesin istiyor. Yürüyüşün sonunda ise Ilıca Şelalesi’ne ulaşıyorsunuz. İsterseniz Ilıca Şelalesi’nden sonra köydeki taksilerle tekrar başlangıç noktasına dönebilirsiniz ama ben geri dönüşü de parkurdan yürüyerek yapmanızı öneririm. Günün sonunda harika bir gün batımı için doğru adres kesinlikle Çatak Kanyonu. Buradaki seyir terasında yine nefis bir manzara eşliğinde günü noktalayabilirsiniz.





Horma Kanyonu



Foto safari: Kızılırmak Deltası / SAMSUN



Kızılırmak, denize döküldüğü noktada doğa harikası bir delta oluşturuyor. Burası hem ülkemizin hem de dünyanın sayılı deltaları arasında yer alıyor. 300’ün üzerinde kuş türüyle Güney Karadeniz’de en fazla kuş türü burada bulunuyor.



Delta, deniz kıyısından kilometrelerce içeriye doğru gidiyor. Zemin suyuna yakınlığı ve mineralli yapısı nedeniyle bereketli bir arazi. Ayrıca delta, büyüklü küçüklü göllerden oluşuyor ve üzerindeki su mevsime göre değişebiliyor. Ancak yılın büyük bir kısmında sulak…





Kızılırmak Deltası

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Nurgül Büyükkalay,önerisinde bulundu.

“Bölgede en çok kara leylek, turna, ördek, deniz kartalı ve tepeli pelikana rastlanıyor” diyen Büyükkalay şöyle devam etti:

“Deltayı gezmek için aracınızı girişte bırakmanız gerekiyor. İçeride kalkan küçük otobüslerle deltayı dolaşabiliyorsunuz. Otobüsle delta turu yaklaşık iki saat sürüyor. Bir diğer seçenek bisikletle gezmek. Bana göre en iyi seçenek bisikletle gezmek çünkü istediğiniz yerde durup dilediğinizce fotoğraf çekebilirsiniz. Ayrıca gözlem kulesinden güzel kareler yakalayabilirsiniz.”





Bölgede pek çok ördek bulunuyor



Tarihte yolculuk: Tarsus / MERSİN



Mersin’in en büyük ilçesi Tarsus… Buraya geldiğinizde karşınıza ilk palmiyelerin süslediği Kleopatra Kapısı çıkacak. Mısır kraliçesi Kleopatra, Romalı sevgilisi Antonius ile buluşmak için şehre bu kapıdan girermiş.



Eski Tarsus evlerinin arasında dolaşmak ve tarihi dokuyu hissetmek size çok iyi gelecek. Nurgül Büyükkalay, evlerin yenilenerek yeni bir çehre kazanmaya başladığını, taş evlerin ise sokaklara ayrı bir güzellik kattığının altını çizdi. Peki Tarsus’da nereleri gezmeli, neler yapmalı?





St. Paul Kilisesi



Büyükkalay şu bilgileri paylaştı:



-- Tarsus Hristiyanlar için bir hac yeri. Bu nedenle inanç turizmiyle ön planda. Hristiyanlığın yayılmasında önemli bir rolü olan Tarsuslu Saul olarak bilinen Aziz Pavlus burada doğmuş. St. Paul’un yaşadığı ev olduğu düşünülen binanın avlusundaki St. Paul Kuyusu ve pencereleriyle mimarisine hayran kalacağınız St. Paul Kilisesi ilk gezilecek yerler arasında. Bolluk ve bereket peygamberi olan Danyal Peygamberin kabrinin olduğu Makam-ı Danyal Cami ise görülecek yerlerden…

-- Tarsus Ulu Cami, yine şehrin en güzel yapılarından biri. Kesme taştan yapılmış bir Türk-İslam sanatı eseri. Harika renkli mermer süslemeleri var. Dünyada yedi uyurlar inanışının Anadolu’daki en önemli merkezi olan Eshab’ı Kehf Mağarası ve Roma döneminde mezarlık olarak kullanılan, bir mesire yeri olan Tarsus Şelalesi ise şehrin biraz dışına çıkınca göreceğiniz güzelliklerden.



Göl kenarında keşif: Eğirdir ve Kovada / ISPARTA



Isparta yılın bu zamanlarında genelde Davraz Kayak Merkezi ile anılır. Fakat şehrin doğaya doyabileceğiniz çok sayıda yeşil alanı ve gölleri bulunuyor. Ayrıca Antalya, Muğla, Denizli ve Burdur gibi birçok şehirden günübirlik gelinecek mesafede olması da avantaj. Nurgül Büyükkalay şu sıralar Isparta’nın göllerinde keşfe çıkmanın tam zamanı olduğunu söyledi ve şu önerilerin altını çizdi:





Eğirdir





-- Eğirdir, Türkiye’nin en büyük ikinci tatlı su gölü… Göl, Isparta ve çevresindeki bölgelerin içme su ihtiyacını karşılıyor.

-- Şehrin en çok hayran kaldığım gölü ise Kovada… Gölün yer aldığı milli parka adım atar atmaz onlarca kuş, sesleriyle karşılıyor sizi. Kovada aslında Eğirdir Gölü’nden kopup ayrı bir göl haline gelmiş. Karstik çöküntülerden meydana gelen göl 6 kilometre uzunluğunda. Etrafı sık ormanlık alanlarla ve ormanlık dağlarla kaplı. Yabani ördek sürüleri ise tam bir tablo görüntüsü oluşturuyor. Doğa fotoğrafçılığına meraklıysanız harika fotoğraflar yakalayacaksınız. Kovada’da yürüyüş, piknik, doğa araştırması, kuş gözlemciliği ve tırmanma gibi aktiviteler de yapabilirsiniz.





Kovada



Kalelerin peşinde: Yılan, Dumlu, Anavarza, Kozan ve Karasis kaleleri / ADANA

Dört bir yanı kalelerle çevrili olan Adana ve çevresinde yaklaşık 40 tane kale bulunduğunu biliyor muydunuz? Zamana meydan okuyan bu kaleler, adeta birer özgürlük anıtı niteliğinde…Özellikle tarihe ve fotoğraf çekmeye meraklı olanlar bir-iki günlük bir programla Kilikya tarihinin izinde güzel bir yolculuğa çıkabilir.



“Adana’da bulunan kalelerden en ünlüsü Yılan Kale diyebilirim. Ceyhan’a çok yakın mesafede bulunan kale, en az yıpranmış kalelerden biri. İhtişamı ile görenleri büyülüyor” diyen Mehmet Altay, gezilecek diğer kalelerle ilgili şu detayları paylaştı:





Yılan Kale

-- Yine Anavarza’dan 30 kilometre kuzeyde yer alan Kozan Kalesi ve Karasis Kalesi de harika. Güzel bir şehir manzarası eşliğinde çay kahve keyfi yapmak için Kozan Kalesi’ne mutlaka çıkmalısınız. Karasis Kalesi ise daha çok trekking grupları ile çıkılabilecek, yürüyüşü zor olan ve çok yüksek bir noktada bulunuyor. Fakat manzara görülmeye değer.





Anavarza





Türkiye’nin en özel yerlerinden: Harran / ŞANLIURFA

--Dumlu’ya çok yakın mesafede bulunan Anavarza Antik Kenti ve Kalesi ise mutlaka görülmesi gereken, bölgedeki önemli tarihi yerlerden biri.

Şanlıurfa’nın 44 kilometre güneydoğusunda bulunan, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen kent, kendi adıyla anılan ovanın merkezinde kurulu. Harran adı ilk olarak M.Ö. 2 bin 250 yıllarına ait çivi yazılı tabletlerde geçiyor. Adının Sümerce’de seyahat ya da kervan anlamındaki ‘haran-u’dan geldiği biliniyor.



Dünyanın ilk İslam üniversitesi, Şuayb Peygamberin ev ve ibadethane olarak kullandığı mağara ve eski taş ocaklarıyla Harran, çok zengin bir tarihe sahip. Hatta Harran’ın simgesi haline gelen tarihi Kümbet Evleri bile burayı ziyaret etmek için en büyük neden…





Harran evleri

Nurgül Büyükkalay, “Kümbet evlerine vardığımızda araçtan iner inmez köyün çocukları sarıyor etrafınızı. Çocuklara ikram etmek için yanınıza şeker, çikolata, defter ve kalem gibi şeyler olursa onları çok mutlu etmiş olursunuz” dedi ve gezilecek yerlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:





Harran evlerinin iç görünümü

-- Kümbet evlerinin bir kısmı yenilenerek turizme açıldı. Hala çalışmaları devam eden evler var. Her bir kümbet bir odayı simgeliyor. Tuğlaların harcında pişmiş toprak, saman, gül yağı ve yumurta akı kullanılıyor. Hem mimari yapısı hem de bu kullanılan malzemeler evlerin kışın sıcak yazın da serin olmasını sağlıyor. Odaların birinde renk renk yöresel kıyafetler var. Bu kıyafetlerden kiralayarak fotoğraf çektirebiliyorsunuz.

-- Evleri gezdikten sonra Harran Ovası’na karşı kahve içebileceğiniz bir çay-kahve evi var. Bölgede göreceğiniz başka adres ise Harran Ulu Cami ile Harran Kalesi. Kale şehir suruna bitişik olarak inşa edilmiş. Emevi Halifesi II. Mervan’ın büyük bir servet harcayarak yaptırdığı sarayın kalenin temelini oluşturduğu biliniyor. 12. Yüzyılda yaşamış önemli bir İslam âlimi olan Şeyh Yahya Hayat El-Harrani’nin türbesi görmeniz gereken bir başka tarihi nokta.

Fotoğraflar: Alamy, iStock