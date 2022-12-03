Doğa, kültür ve eğlence: Yılbaşı tatili için 9 şehirden 10 farklı öneri

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İyisiyle kötüsüyle bir yılın daha sonuna gelmek üzereyiz. Yılbaşı için planlar ve hazırlıklar yapılmaya başlandı. Ne demişler; “Yeni yıla nasıl girilirse bütün bir yıl da öyle geçer.” Bu söze pek katılmıyor olsanız da yine de keyifli ve mutlu anlar geçireceğiniz bir yılbaşı planı yapmak; hem kendinize hem de sevdiklerinize zaman ayırmak için güzel bir bahane…

Yılbaşı programı denince de akla hemen beş yıldızlı otellerde konaklama ya da lüks restoranlardaki akşam eğlencelerine katılmak geliyor. Fakat mutlu bir yılbaşı geçirmenin tek yolu buralardan geçmiyor. Nispeten daha hesaplı, keşif dolu ve yaratıcı yılbaşı planları yapmak mümkün.

Gezgin ve seyahat yazarları Didem Mutçalıoğlu, Nurgül Büyükkalay, Erdoğan Gümüş ve Oğulcan Tatar’a ‘Yılbaşının pek fazla cep yakmayan adresleri nereler?’ diye sordum. 9 şehirden 10 adresi önerdiler.



Butik eğlence: Ağva / İSTANBUL

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Bu yılbaşı hem İstanbul'da kalmak hem de farklı bir ortamda 2023’e “Hoş geldin” demek istiyorsanız Şile’ye bağlı Ağva harika bir seçenek. Ağva’nın adı Latince ‘iki dere arasında kurulmuş koy’ anlamından geliyor. Zaten Ağva da tam böyle bir yer. Göksu ile Yeşilçay dereleri arasında kalıyor. En önemli özelliği de şehrin kalabalığından oldukça uzak olması… Bölge sakin ve butik bir yılbaşı tatili molası için oldukça ideal.

Didem Mutçalıoğlu, “Ağva’da derelerin yanı başında dizili olan butik oteller, huzur verici ortam ve manzarasıyla insanı çok uzaklara götürüyor. Üstelik seçenek de oldukça fazla” dedi ve ekledi:

“İstanbul’un karmaşasından uzak, aynı zamanda yanı başında harika bir yer Ağva. Buradaki butik otellerin hepsi misafirlerine yılbaşına özel programlar sunuyor. Çoğu şömineli otellerden birinde yılbaşı dekorasyonları ve özel eğlenceler eşliğinde 10’dan geri sayabilirsiniz. Fiyatlar da Uludağ gibi popüler adreslerin aksine daha hesaplı. Ayrıca yeni yıla nehir üzerinde tekneyle bir gezinti, Karadeniz kıyısında dalga sesleri eşliğinde yürüyüş ya da sadece manzaraya uzun uzun bakıp yorgunluk atarak da girebilirsiniz.”





Ağva



Villa kiralayarak yılbaşı eğlencesi: Sapanca / SAKARYA

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Sapanca Marmara Bölgesi’nde doğal bir film platosu gibi... İstanbul’dan yola çıktığınızda 1,5 saat sonra buradasınız. Hem gölü hem de doğal güzellikleriyle her mevsim âşık olunacak türden...



“Özellikle kalabalık arkadaş ve aile gruplarına her yıl yılbaşında Sapanca’yı öneririm. Burada büyük bir villayı kiralayarak kendinize özel bir alan yaratabilirsiniz. Ege ve Akdeniz’deki kiralık villa fiyatlarına kıyasla burası biraz daha hesaplı” diyen Oğulcan Tatar, “Yeni yılın ilk gününde Kartepe’de kayak yapmaya çıkabilir ya da Maşukiye’de yeşillikler arasında vakit geçirebilirsiniz” dedi.





Sapanca Gölü



Ayrıca Tatar, Sapanca’da alternatif başka önerilerin de altını çizdi:

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“Kartepe’nin Suadiye köyünde yer alan Suadiye Tabiat Parkı benim çok sık gidip nefes aldığım yerlerden biri. Burayı listenize eklemenizi öneririm. Çocuklu ailelerin Ormanya’ya gitmesini de tavsiye ederim. Her ne kadar resmi tatillerde çok dolu olsa da gidenler doğa içinde güzel vakit geçiriyor. Sapanca’da yer alan cam terasa çıkarak bölgenin muhteşem doğasına şahitlik edebilirsiniz. Yolunuzu biraz uzatıp manzarada kahvaltı yapmak isteyenler ise Yuvacık Barajı’ndaki işletmelere gidebilir.”



Ormanya



10’dan geriye saymak için muhteşem bir manzara: Abant / BOLU

Kışın tatil için en çok tercih edilen yerlerden Abant Gölü ve çevresi... Göl, Bolu'ya 35 kilometre uzaklıkta yaklaşık bin 350 metre rakımda, 125 hektar alanı kaplayan bir heyelan set gölü.



Çöküntüyle oluştuğu için çevresindeki ormanlar hemen yanı başından başlıyor. Bu da ortaya muhteşem bir manzara çıkarıyor. Her mevsim çok güzel ama kar yağınca bambaşka bir çehreye bürünüyor.





Abant Gölü

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“Yılbaşını muhteşem bir manzaraya karşı karlar içinde karşılamaktan daha güzel ne olabilir ki?” diyen Didem Mutçalıoğlu,dedi. Mutçalıoğlu şöyle devam etti:

-- İster Abant’a giden yol üzerindeki orman içinde yer alan butik otellerde, isterseniz de gölün etrafındaki büyük otellerin birinde konaklayabilirsiniz. Bu otellerin hepsi yılbaşına özel eğlenceler ve süslemeler yaparak misafirlerini yıla en keyifli şekilde girmeleri için ellerinden geleni yapıyor. Fiyatları beş yıldızlı otellerle karşılaştırırsak daha makul olduğunu söyleyebilirim.

-- Ayrıca yeni yıla Abant Gölü çevresinde yürüyüş ya da fayton gezintisiyle başlamak, şömine başında orman, kar ve göl manzarasına karşı keyif yapmak iyi hissetmenize neden olacak. Herhalde yılbaşının resmini çizsek bu kadar olur.





Abant Gölü



Tarihle iç içe: Göynük / BOLU



İstanbul’a 250, Ankara’ya da 220 kilometre uzaklıkta olan Göynük; yeni yıla sessiz, sakin ve huzur dolu bir ortamda girmek isteyenler için en ideal adreslerden biri... 2016'da uluslararası Citta Slow Birliği’ne dâhil olan ve ‘sakin şehir’ unvanına sahip Bolu’nun bu şirin ilçesi, kahverengi kiremitli çatıları ve beyaz badanalı evleriyle harika bir görüntü oluşturuyor.



Tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin korunmuş olması ve özellikle kent dokusunun bozulmamış olması, Göynük’ün tüm yerleşim alanı olarak kentsel sit alanı ilan edilmesini sağlamış.





Göynük'ün ünlü Zafer Kulesi

Göynük Evleri

Kaz Dağları eteklerinde yılbaşı: Yeşilyurt / ÇANAKKALE

Taş Evler

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Erdoğan Gümüş, “Göknük’ün yılbaşında süslenen tarih kokan dar ve taş döşeli sokaklarında dolaşırken, ruhunuzun dinlendiğini hissedeceksiniz. Ayrıca restore edilen konakların bazılarında butik tarzı konaklama yapılıyor.ifadelerini kullandı.Eski bir Ege köyünde yeni yıla girmeye ne dersiniz? Bu fikir güzel geldiyse Küçükkuyu’nun hemen yakınındaki Yeşilyurt tam size göre. Kaz Dağları'nın eteklerinde kurulu olan Yeşilyurt, tarihe tanıklık etmiş ve günümüzde de sayısız ziyaretçiyi ağırlayan nezih bir bölge…

Didem Mutçalıoğlu, “Yeşilyurt içinde birçok konaklama seçeneği mevcut. Üstelik hepsi bölgedeki taş mimarıyla uyumlu yapılar. Yılbaşında ise otellerde farklı eğlenceler yapılıyor” dedi. Mutçalıoğlu şu önerilerde bulundu:



“Yılbaşında otel bahçesinde ateş yakıp çevresinde etkinlikler yapanlar da oluyor, şömine başında keyifli bir akşam sunan da… Köy meydanındaki restoranlar ise yılbaşı ruhuna bürünmüş oluyor. Ortamları da yeni yıla mutlu bir şekilde girmek için size gereken her şeyi sunuyor. Fiyatlar da uygun. Yeni yıla ise bol oksijenli ortamda uykunuzu almış ve Kaz Dağları eteklerindeki yürüyüş yollarından birinde başlayabilirsiniz. Özetle hem Ege Denizi ve dağ köyü havası alayım hem de yılbaşı ortamı yaşayayım diyenler için Yeşilyurt köyü oldukça ideal.”





Yeşilyurt Sokakları



Kış rüyası: Safranbolu / KARABÜK

"Safranbolu'da yılbaşına özel misafirleriyle birlikte hoşça vakit geçirebilecekleri mütevazı eğlenceler hazırlayan butik otellerde her bütçeye uygun seçenekler mevcut” Erdoğan Gümüş, “İki kişi bir gecelik konaklama fiyatı, oda kahvaltı 900-1500 lira arasında değişiyor” dedi ve gezilecek yerlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Yeni yıl için tercihiniz Safranbolu olacaksa eğer bu şirin ilçeyi yakından tanımayı ihmal etmeyin derim. Çünkü buna değer. Safranbolu’yu yakından tanımanın en doğru yöntemlerinden biri dar ve dik inen sokaklarında doyasıya dolaşmak… Kenti izleyebileceğiniz Hıdırlık Tepesi’ne çıkın ve Eski Rum mahallesi Kıranköy’ü mutlaka dolaşın."





Safranbolu

‘Güzel Atlar Ülkesi’nde unutulmaz bir gün: Kapadokya / NEVŞEHİR



Kapadokya, dünyanın en büyülü yerlerinden biri. Yılbaşında sevdiklerinizle birlikte bu büyüye kapılıp harika zaman geçireceğiniz birçok imkân sunuyor.



Kapadokya’ya adını veren medeniyetin Pers İmparatorluğu olduğu biliniyor. Hatta “Kappa Tucchia” kelimesinin de Persçede ‘Güzel Atlar Ülkesi’ anlamına geliyor. İşte Kapadokya, bu köklü tarihi ve benzersiz mirasıyla yılın her döneminde dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle dolup taşıyor.





Göreme Güvercinlik Vadisi

“Yeni yılın ilk seyahatine kültür turizmi eklemek isteyenler Ihlara Vadisi’nde yürüyüş yapabilir. Ayrıca bir günü Göreme ile Zelve açık hava müzelerine ayırmak gerekir. Uçhisar ve Ortahisar gibi kasabalar konaklama açısından pahalı olsa da Mustafapaşa, Çavuşin ve Avanos’ta daha uygun fiyatları yakalayabilirsiniz. Birçok acente de turlarını doldurmak adına kampanya düzenlediği için internet araştırmasıyla uygun fiyatlı turlar da bulabilirsiniz.”





Kapadokya





Sıcak bir yeni yıl kutlaması: Çıralı / ANTALYA

Oğulcan Tatar,dedi. Tatar şu önerileri paylaştı:

Yılbaşında biraz daha sıcaklara kaçma niyetiniz varsa Çıralı en doğru adres… Antalya’nın Kemer ilçesi Ulupınar mevkiinde yer alan Çıralı, 3 kilometrelik sahili ve bu sahili çevreleyen Beydağları ile çok özel bir yer. Yazın çok popüler olan ve turist akınına uğrayan bölge, kışın kalabalığın el ayak çekmesiyle huzurlu ve sakin bir ortama bürünüyor.

“Yılbaşı için burada açık kalan birkaç otelden birinde konaklayıp yıla huzur ve dinginlik içinde muhteşem ortamda girebilirsiniz” diyen Didem Mutçalıoğlu, “Kıyı şeridinde yılbaşı menüsü sunan restoranlarda gecenizi geçirip, sabah sahilin tadını çıkarabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“Fotoğraf çekmeyi seviyorsanız size buradan çok malzeme çıkacak. Çünkü ne tarafa baksanız başka bir güzel manzara karşılayacak sizi. Özellikle Çıralı, kışı ılık geçiren ülkemizin nadir yerlerinden… Bazı günler 20 derecenin üzerine çıkan havalara rast gelirseniz Çıralı’da yılbaşına bahar havasında girme ihtimaliniz de var.”





Çıralı



‘Kristal karıyla’ ünlü: Sarıkamış / KARS



Kars; sekiz ay kışı, üç ay ayazı, bir ay da yazı olan bir memleket. Hem çevresinde hem de merkezinde gezilmesi ve görülmesi gereken o kadar çok değeri var ki... Göz alabildiğine büyüleyici beyazlığıyla donmuş Çıldır Gölü, Ani Harabeleri, Sarıkamış, Kars gravyerinin doğduğu Boğatepe Kars’ın biraz dışına çıktığınız zaman görecekleriniz arasında.



Ayrıca yaklaşık 40 yıl boyunca Rus hâkimiyeti altında kalan şehirde Rus dönemi ile birlikte Ermeni ve Osmanlı mimarilerinin etkilerini göreceğiniz harika yapılar da var. Tam anlamıyla bir kış şehri olan Kars’ta Yılbaşı tatili için en iyi rotanın Sarıkamış olduğunu vurgulayan Nurgül Büyükkalay, şu önerilerin altını çizdi:

-- 19. yüzyıl Baltık mimarisinin Kars’taki en güzel örneklerinden biri olan Katerina’nın Av Köşkü, Sarıkamış Kültür Evi ve Zivin Kalesi görmeniz gereken önemli yerlerden. Sarıkamış kar kalitesi ve doğasıyla kayak tutkunlarının da gözdesi. Çam ağaçları arasındaki pistleriyle ülkemizin en güzel kayak merkezlerinden birine sahip. Ayrıca kristal karıyla Türkiye’de kar kalitesinin en iyi olduğu merkez. Sarıçam ormanlarının içindeki konaklama yerlerinin manzaraları ise nefes kesici...



-- Kars seyahatinizde Malakanların Karslılara mirası olan orijinal Kars gravyerinin üretildiği tek yer Boğatepe'ye mutlaka uğramanızı öneririm. Kars’ın mandıra kültürünün tarihiyle ilgili bilgi sahibi olacağınız ve peynir tadımı yapacağınız Peynir Müzesi’ni ziyaret edip, köy evlerinden birinde geleneksel bir kahvaltı yapabilirsiniz. Kars merkezde de hem peynir tadımı yapabileceğiniz hem de satın alabileceğiniz çok sayıda dükkân var. Dünyanın en iyi peynirlerinden gravyerden almadan Kars’tan dönmeyin.





Sarıkamış Kayak Merkezi

Kartpostal gibi: Çamlıhemşin / RİZE



Doğu Karadeniz’in incisi Çamlıhemşin; etrafını saran yaylaları, şelaleleri, zengin bitki örtüsü, serin suları ve mis gibi havasıyla doğanın tadını çıkarabileceğiniz bir adres.

"Çamlıhemşin’de bu mevsimde yapılacak en güzel şey, doğasında konumlanan dağ evlerinde konaklayıp, şömine başında doğayı izleyerek sessiz sakin bir tatil geçirmek" diyen Nurgül Büyükkalay, “Özellikle Fırtına Deresi kıyısındaki bungalovlar rüya gibi. Her biri bölgenin doğal ürünleriyle hazırlanan muhteşem kahvaltılar sunuyor” dedi ve ekledi:





Ayder

-- Çamlıhemşin denilince akla gelen ilk yerlerden biri Ayder Yaylası olsa da çevresinde daha az bilinen harika köyler, yaylalar, şelaleler, köprüler ve tarihi yapılar var. Yakınlardaki köyleri ziyaret edebilir, güler yüzlü Karadeniz insanının içten sohbetine katılabilirsiniz. Dik yamaçlı bir vadide konumlanan Fırtına Deresi görmeniz gereken doğa harikalarından biri. Bir diğer nokta Palovit Şelalesi. Burası Türkiye’nin debisi en yüksek akarsularından biri.

-- Pokut Yaylası fotoğrafçılar için bir cennet. Pokut, Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde yer alıyor. Ulaşımı biraz zor ancak göreceğiniz manzara bu zorluğa katlanmanıza fazlasıyla değer. Çamlıhemşin’e yakın görebileceğiniz yerlerden bir diğeri de Zil Kale. Dik bir kayanın üzerine inşa edilen kale 750 metre yükseklikte. Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları döneminde bölgenin gözetleme kulesi olarak kullanılmış. Karadeniz tadına doyamayacağınız yöresel lezzetlere de sahip. Özellikle taze mısır ekmeği, kuymak, ispir fasulyesi, pide, hamsili pilav, turşu kavurması ve sütlaç tatmadan dönmemeniz gereken lezzetlerden.

Fotoğraflar: iStock, Alamy