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Binayla birlikte dünyası yıkıldı

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#DEPREM#Enkaz#Arama Kurtarma
Binayla birlikte dünyası yıkıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 07:00

Deprem olduğunda Adana’da bulunan, eşi ve kızına ulaşmak için geldiği Hatay’da yerle bir olan evini gören Erdem Behzetoğlu’nun dünyası yıkıldı. Bir umut 8 gündür enkaz başında bekleyen Behzetoğlu, “Lütfen ailem bana geri gelsin” diyerek gözyaşı döktü.

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Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da Hürriyet ekibi olarak, 8 gündür enkaz başında eşi ve kızından gelecek bir haberi bekleyen Erdem Behzetoğlu’nun acısına tanıklık ettik. Akevler Mahallesi 4. Sokak’ta bulunan 4 katlı bina tamamen yıkılmıştı. Behzetoğlu’nun, aile hekimi olan eşi Yeşim ve üniversite sınavlarına hazırlanan 19 yaşındaki kızı Yaren de yıkılan binanın enkazında kalmıştı. Yakınları tarafından sırtına geçirilen battaniye ile enkaz başında ekiplerin çalışmalarını gözyaşları içinde izleyen Behzetoğlu, “Deprem olduğunda Adana’daydım. Eşim ile kızımı aradım, ulaşamadım, cevap veren olmadı. Hemen yola çıktım. Kıyamet günü gibiydi, her yer toz duman. Ağlamalar, feryatlar arasında 6 saatte evime vardığımda binanın yıkıldığını gördüm, binayla birlikte dünyam da yıkıldı” dedi.

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Belki evden çıkmışlardır diye bir umut sağa-sola koşuşturdu. Ancak eşi Yeşim ve biricik kızı Yaren enkaz altında kalmıştı. Kendi elleriyle enkazı kazıyıp eşi ve kızına ulaşmaya çalıştı. Yapamadı, ulaşamadı. Enkaz başına yıkılıp kaldı.

‘YAREN’İM NE OLUR GEL’

Erdem Behzetoğlu, “Yaren’im, biricik kızım enkaz altında, beni bırakıp nereye gidiyorsun. Yaren’im ne olur geri gel, lütfen ailem bana geri gelsin. Günlerce yardım bekledim. Eşimi, kızımı çıkartılması için birilerinin gelmesini bekledim. Ama günlerce kimse gelmedi. Ellerimle enkazı kazıdım, onlara ulaşmaya çalıştım, ulaşamadım” diyerek gözyaşı döktü.

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3 GÜN SONRA ÇALIŞMA BAŞLADI

enkaz başında 8 gündür ayrılmadan kızı ve eşinden gelecek haberi bekleyen Behzetoğlu’na destek olmayan gelen yakınları ise “Her yeri aradık, her yere ulaşmaya çalıştık. Ancak günlerce hiçbir arama kurtarma ekibi gelmedi. Depremden 3 gün sonra Riva Arama Kurtarma (RAK-DER) ekibi gelerek enkazda çalışmaya başladı. Sonrada başka ekipler, iş makineleri da geldi. Ancak şuana kadar bir sonuca ulaşamadılar. Şu an hiçbir ses yok, enkaz altında hiçbir yaşam belirtisi yok” ifadelerini kullandılar.

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#DEPREM#Enkaz#Arama Kurtarma

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