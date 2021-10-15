Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan'dan günlük vaka sayılarıyla ilgili açıklama

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Doğal gaz yüzde 400, elektrik yüzde 250... Yüksek fiyat dönemiDoğal gaz yüzde 400, elektrik yüzde 250... Yüksek fiyat dönemi!#Enerji Krizi
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Resmen duyuruldu Başvurular e-DevlettenResmen duyuruldu! Başvurular e-Devlet'ten#E-Devlet
2022 yılı Bütçe Kanunu teklifi... Aslan payını eğitime ayırıyoruz2022 yılı Bütçe Kanunu teklifi... 'Aslan payını eğitime ayırıyoruz'#Fuat Oktay
Bu kadarına da pes... Aşıda çirkin oyun deşifre olduBu kadarına da pes... Aşıda çirkin oyun deşifre oldu!#Kovid Aşısı
Hâkimden trafik magandasına ders gibi ceza Ne bıçağı kornaya basHâkimden trafik magandasına ders gibi ceza! 'Ne bıçağı kornaya bas'#Trafik Magandası
10 gün boyunca takip etti Kızını kaçıran babaya havalimanında operasyon10 gün boyunca takip etti! Kızını kaçıran babaya havalimanında operasyon#Denizli
Maskelerin yerini alacak... Hayatta kalmanın tek yoluMaskelerin yerini alacak... Hayatta kalmanın tek yolu!#İklim Değişikliği
Türkiyeyi bekleyen tehlike ‘20-30 milyonu bulacak...’Türkiye'yi bekleyen tehlike! ‘20-30 milyonu bulacak...’#Göç
BİMden yeni atak 51.3 milyon liraya şirket satın aldılarBİM'den yeni atak! 51.3 milyon liraya şirket satın aldılar#BİM
Her yaptığı ayrı iğrenç Tacizci doktor hastane hastane gezdi, şikayetlere kulak tıkadılarHer yaptığı ayrı iğrenç! Tacizci doktor hastane hastane gezdi, şikayetlere kulak tıkadılar#Skandal
Bu illerde yaşayanlar dikkat Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli olacakBu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli olacak#Meteoroloji
Ünlü müzisyen şoförüyle evlendi: Elmacık kemikleriniz ne güzelÜnlü müzisyen şoförüyle evlendi: 'Elmacık kemikleriniz ne güzel!'#Roger Waters
Kanun tüketiciden yana ama... Taahhütlü satışlarda cayma hakkı var mı'Kanun tüketiciden yana ama...' Taahhütlü satışlarda cayma hakkı var mı? #Tüketici Hakları
Süper Lig şampiyonunu 7 ay önceden açıkladılar Küme düşecek 4 takım ise...Süper Lig şampiyonunu 7 ay önceden açıkladılar! Küme düşecek 4 takım ise...#Süper Lig
HABERLERGündem Haberleri

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan'dan günlük vaka sayılarıyla ilgili açıklama

#Koronavirüs#Aşı#Bilim Kurulu
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhandan günlük vaka sayılarıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, filyasyon sonuçları ve gelen vakalara bakıldığında koronavirüste bulaşın, daha çok ev içinde olduğunu söyledi. İlhan, "Gençler özellikle daha dirençli oldukları ve hastalığı daha hafit atlattıkları için test yaptırmaktan kaçınıyorlar. Bulaşı birbirlerine gerçekleştiriyorlar" dedi. Günlük vaka sayıları ile ilgili de açıklama yapan İlhan, "Neden halen 20-25 bin bandında diye baktığımızda ise burada mevsim değişikliği ve toplumsal hareketliliği birlikte değerlendirmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, koronavirüs günlük vaka artışına ilişkin DHA'ya değerlendirmelerde bulundu. İlhan, mevcut vakaları 2 yönden değerlendirmek gerektiğini kaydederek, "Gerçekten rakamlar 30 bin civarına geldi fakat vakaları değerlendirirken mevcut halihazırda aşı olan vatandaşlarımızın sayısı belli bir seviyede olmasaydı, bu vakaların çok daha yüksek olmasını bekleyebilirdik. Neden halen 20-25 bin bandında diye baktığımızda ise burada mevsim değişikliği ve toplumsal hareketliliği birlikte değerlendirmek gerekiyor" dedi.

'TOPLU TAŞIMADA MASKENİN TAKILMADIĞINA ŞAHİT OLUYORUZ'

Prof. Dr. İlhan, yaz döneminin bitmesi ile insanların kapalı ortamlarda bir araya gelmeye başladığını belirterek, "Biliyorsunuz artık yaz dönemi bitti, ister büyük şehirlerde ister ilçelerde olsun insanlar tatilden döndüler, okullar başladı. Herkes kent merkezinde yerleşik durumda. Tabii bunun şöyle bir getirisi var; insanlar daha çok bir araya gelmeye başladılar ve kapalı ortamda bir araya gelmeye başladılar. Kapalı ortamda bir araya gelmek, baktığınızda vaka artışında önemli etkenlerinden birisi. Kapalı ortamda bir araya gelince de virüsün bulaşmasını engellemek için halihazırda mesafe ve maske en önemli korunma yöntemlerimiz ve tabi ortamların temiz hava ile havalandırılmasını da buna eklememiz gerekiyor. Eğer ortamları temiz hava ile havalandırmaz, kapalı ortamlarda maske ve mesafeye dikkat etmezsek vaka artışının kaçınılmaz olacağını hepimiz biliyoruz. Bu arada kapalı ortam dediğimiz yerler de sadece sosyal alanlar ve iş yerleri değil evler ve toplu taşımayı da buna dahil etmemiz gerekiyor. Özellikle bazı toplu taşıma araçlarında mesafenin hiç kalmadığına, maskenin de takılmadığına şahit oluyoruz" diye konuştu.

'BULAŞ, EV İÇİNDE'

Haberin Devamı

Prof. Dr. İlhan, filyasyon sonuçlarına da değinerek, "Filyasyon sonuçlarına veya bize gelen vakalara baktığımızda bulaşın daha çok ev içinde olduğuna şahit oluyoruz. Aslında enfeksiyonu daha çok gençler eve getiriyorlar, belki belirti göstermeden geçiriyorlar ama taşıdıkları koronavirüsle evlerde büyükler hasta oluyor, büyükler daha çok hastaneye geliyor, yoğun bakımda yatıyor ve hayatını kaybediyor. Aslında genç nüfusta aşılamayı artırmak, genç nüfusun kapalı alanlarda daha dikkatli olmasını sağlamak ile daha iyi rakamları görebileceğimize inanıyorum. Halihazırda insanlar koronavirüs olduğunu düşünüyorlarsa sağlık kuruluşuna başvurmalı, gerekirse test yaptırmalı. Gençler özellikle daha dirençli oldukları ve hastalığı daha hafit atlattıkları için test yaptırmaktan kaçınıyorlar. Bulaşı birbirlerine gerçekleştiriyorlar. Gençler eve gittiklerinde büyükleri evdeyse antikorları yetersizse aşıları tam değilse bu kişilerin enfekte olması ve hayatlarını kaybetmeleri gerçekleşiyor" dedi.

İlgili Haberler:

Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttıHenüz 29 yaşında... Paraya para demiyor! En zenginler içinde ilk sıradaPutin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!
Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Aşı#Bilim Kurulu

BAKMADAN GEÇME!

Kaan Urgancıoğlunun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı

Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı

Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor En zenginler içinde ilk sırada

Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor! En zenginler içinde ilk sırada

Putinden flaş sözler... Alarm durumundalar

Putin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!

Poyraz Karayelin Avukat Seması oyuncu Emel Gölgeçen evlendi

Poyraz Karayel'in Avukat Sema'sı oyuncu Emel Gölgeçen evlendi

Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılar

Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılar!