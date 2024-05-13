Türkiye’deki elektrikli araç şarj altyapısının güncel tablosunu çıkardık: Şarj soketi başına 5.4 araç

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Türkiye yollarındaki elektrikli otomobillerin sayısı hızla artarken şarj soketi sayısı da aynı oranda artıyor. AB üyesi ülkeler içerisinde trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısı bakımından 11. sırada yer alan Türkiye, şarj istasyonu başına düşen araç sayısında ise aynı listenin üst sıralarında konumlanıyor. Hürriyet’in Avrupa Alternatif Yakıtlar Gözlemevi (EAFO) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden derlediği verilere göre, Türkiye’de şarj noktası başına yaklaşık 5.4 araç düşüyor. Öyle ki, Türkiye yollarında trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 99 bin 759 adede ulaşırken halka açık şarj noktası sayısı 7 bin 949.

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ALMANYA’DA DA ORAN YÜKSEK

İstasyon başına düşen araç sayısının sadece 3 olduğu Hollanda ve Belçika ise AB üyesi ülkeler içerisinde altyapı bakımından en iyi ülkeler olarak öne çıkıyor. Hollanda’da 465 bin elektrikli araca karşılık 154 bin adet elektrikli araç şarj noktası bulunurken, Belçika’da 161 bin elektrikli araca karşılık 52 bin adedin üzerinde şarj noktası bulunuyor. 1.4 milyon adetle Avrupa’nın en çok elektrikli araca sahip ülkesi Almanya ise ülkedeki şarj noktası sayısının 130 bin 828 adette kalması nedeniyle istasyon başına düşen araç sayında alt sıralarda bulunuyor. Almanya’da şarj noktası başına yaklaşık 11 araç düşüyor.

Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısında 1 milyon adetle listenin ikinci sırasında yer alan Fransa’da 127 bin elektrikli araç şarj noktası bulunuyor ve istasyon başına 7.9 araç düşüyor. Diğer yandan, şarj istasyonu başına düşen araç sayısı bakımından 5.6 adetle en iyi üçüncü ülke olan İtalya’da 252 bin elektrikli otomobile karşılık 44 bin şark noktası yer alıyor. Bu ülkeyi takip eden İspanya’da ise 176 bin elektrikli araca karşılık 28 bin adedin üzerinde şarj noktası bulunuyor ve istasyon başına toplamda 6.1 araç düşüyor.

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HIZLI ŞARJ SOKETİ SAYISI 6 BİN 474

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mart 2024 sonu itibarıyla Türkiye yollarında trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 99 bin 759 adede ulaştı. 2022 yılı sonunda bu rakam sadece 14 bin 500 adetler seviyesindeyken başta Togg olmak üzere Tesla gibi markaların da etkisiyle 2023 yılından itibaren elektrikli otomobil satışları adeta patlama yaptı. Mayıs 2024 itibarıyla Türkiye’de halka açık şarj istasyonu sayısı 7 bin 949 adet , toplam soket sayısı 18 bin 454 adet olarak kayıtlara geçti. EPDK’ya göre bu soketlerin 6 bin 474 adedi DC yani hızlı şarjı desteklerken 11 bin 980 adedi AC yani normal akım şarjı destekliyor. Buna göre, soket başına düşen elektrikli otomobil sayısı ise yaklaşık 5.4 olarak hesaplanıyor.