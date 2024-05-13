Geçici rahatlama sağlıyor ama felce bile neden olabiliyor! AVM’lerdeki masaj koltuklarına otururken bir kez daha düşünün

Masajı çoğumuz seviyoruz. Alışveriş merkezlerindeki masaj koltuklar kolay ulaşılabilir ve özel masaja göre çok daha ucuz olduğu için çok fazla insan tarafından tercih ediliyor. Ancak gayet masum görünen bu koltuklar kişiye özel tasarlanmadığı için faydadan çok zarara neden olabiliyor. Uzmanlar felce kadar giden ciddi problemlere neden olabileceğini konusunda uyarıyor

Peki, bu nasıl mümkün oluyor? Sakatlanma ya da felç kalma gibi risklerle nasıl karşı karşıya kalabiliyor?

Yaşlılar ve çocuklar için daha mı riskli?

Ev tipi masaj koltuklarında da aynı riskler geçerli mi?

Sağlıklı bir masaj nasıl olmalı?

Masaj yaptırmanın fiziksel ve ruhsal anlamda olumlu etkileri nelerdir?



Tüm bu soruların cevabını Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doçent Doktor Mustafa Çorum’dan dinledik.





OMURGA VE KASLARDA HASARA YOL AÇABİLİR

1- AVM’lerdeki masaj koltuklarının olası riskleri nelerdir?

Alışveriş merkezlerindeki masaj koltukları birçok kişi için kısa süreli bir rahatlama sağlayabilir ancak, bu koltukların bilinçli kullanılmadığında bazı potansiyel riskleri vardır:

Yanlış Masaj Pozisyonu: Bu koltuklar genellikle tek bir boyutta tasarlanır ve kişinin vücut yapısına uyum sağlamazlar. Uzun boylu kişilerde sırt bölgesine yeterli basınç uygulanmazken, kısa boylu kişilerde boynun üst kısmına fazla basınç uygulanması sonucu ile karşılaşılabilir.

Dolaşım Sorunları: Uzun süreli ve yoğun basınçlar, dolaşım sorunlarına yol açabilir. Bu durumda bacaklarda şişme, uyuşma ve ağrıda artış gibi problemler olasıdır.

Kas ve Omurga Problemleri: Aşırı sert masajlar veya yanlış pozisyonlar omurga ve kaslarda hasara yol açabilir. Kas spazmları hatta daha ciddi omurga problemleri bile görülebilir. Örneğin orta-ileri seviyede boyun fıtığı olan bir hastada fıtığın omuriliğe olan basısı artabilir.

Cilt Sorunları: Sürekli temas halinde olan cilt, kızarıklık, kaşıntı veya döküntüler gibi reaksiyonlar verebilir. Özellikle cilt hassasiyeti olan kişilerde bu durum daha belirgin olabilir.

FELÇ GİBİ CİDDİ SONUÇLARA NEDEN OLABİLİR

2- Bazı haberlerde bu masaj koltuklarının felce kadar giden ciddi problemlere neden olabileceğini söylüyor. Bu nasıl mümkün olabiliyor?

Alışveriş merkezlerindeki masaj koltuklarının boyut sorunları bazı ciddi sağlık risklerine yol açabilir. Boy ayarı olmayan masaj koltukları uzun boylu ve kısa boylu kişiler arasında farklı baskı noktalarına yol açabilir, bu da ciddi problemlere neden olabilir.

Masaj koltukları, genellikle standart boyutlarda üretilir ve boy ayarı yapılamaz. Bu durumda, uzun boylu bir kişi için sırt bölgesine yeterli basınç uygulanamayabilirken, kısa boylu bir kişide ise boynunuzda aşırı basınç oluşabilir. Özellikle uzun süreli ve yoğun basınçlar, omurga ve boyun sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

Masaj koltuklarının yanlış yerleştirilmiş basınç noktaları, omurga ve boyun bölgesinde ciddi sorunlara yol açabilir. Özellikle omurga disklerinde kayma, sinir sıkışması ve boyun kaslarında hasar gibi problemler görülebilir. Bu durumlar zamanla ciddi ağrılara ve hatta omurilik baskısına neden olarak felç gibi sonuçlara neden olabilir. Özellikle düzenli ve uzun süreli kullanımlarda, doğru pozisyon ve basınç noktalarının sağlanması önemlidir.





AŞIRI BASINÇ UYGULUYORSA HEMEN KULLANIMI SONLANDIRIN

3- Kullanım esnasında rahatsızlık duyulursa ne yapılmalı?

Masaj koltuklarını kullanmadan önce, boyut ve basınç konusunda dikkatli olunmalıdır. Eğer koltuk vücudunuzun belirli bölgelerine aşırı basınç uyguluyorsa, hemen kullanımı sonlandırmalısınız.

Uzun boylu kişiler, sırt bölgesine yeterli basınç uygulanmadığı için masaj koltuklarını kullanırken dikkatli olmalı ve uzun süreli kullanımlardan kaçınmalıdır.

Kısa boylu kişiler de ise boyunda oluşabilecek aşırı basıncı önlemek için masaj koltuğunun üst kısmını kullanmaktan kaçınmalıdır.

Masaj koltuklarının sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için, üreticilerin boyut ve basınç ayarları konusunda daha esnek ve kullanıcı dostu tasarımlar geliştirmesi gerekiyor ancak, mevcut durumda kullanıcıların bu risklere karşı bilinçli olması ve güvenli kullanımı için dikkatli olması önemlidir.

ÇOCUK VE YAŞLILAR UZAK DURMALI

4- Bazen bu koltukların üstünde yaşlıları ya da çocukları görüyoruz? Onlar için daha da riskli diyebilir miyiz?

Yaşlılar ve çocuklar genellikle daha hassas yapıya sahiptir. Bu nedenle, masaj koltuklarının yanlış kullanımı onlar için daha fazla risk oluşturabilir. Özellikle yaşlılarda kemik yoğunluğunun azalması fazla basınç uygulanan yerlerde kemik erimesi kırıklarına neden olabilir. Çocuklarda da henüz gelişmekte olan omurga yapısı yüseks basınç ve güç uygulamaları nedeniyle geri dönüşümsüz hasarlara uğrayabilir.

UZUN SÜRELİ VE YOĞUN KULLANIMLARA DİKKAT

Masaj koltuklarının boyut uyumsuzluğu, özellikle uzun süreli ve yoğun kullanımda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, kullanıcıların bu risklere karşı bilinçli olması ve güvenli kullanımı için dikkatli olması önemlidir. Yaşlılar ve çocuklar içinse, daha dikkatli ve özenli bir kullanım gerekebilir ve eğer sağlık sorunları varsa bu tür cihazları kullanmadan önce bir doktora danışmak önemli olabilir.

5- Ev tipi masaj koltuklarında da aynı riskler geçerli mi? Oturan kişinin vücudunu otomatik tarayarak fiziksel özelliklerini belirleyen masaj koltukları var mı?

Ev tipi masaj koltuklarında da benzer riskler geçerli olabilir ancak alışveriş merkezlerindeki masaj koltuklarıyla aynı düzeyde risk taşımadıklarını belirtmekte fayda var. Ev tipi masaj koltukları genellikle daha az yoğunlukta ve daha az hassas basınç uygulamalarına sahip olabilir. Bununla birlikte, kullanıcıların fiziksel özelliklerini otomatik olarak tarayarak uygun masaj ayarlarını belirleyen masaj koltukları da mevcuttur. Bu tür koltuklar, kullanıcıların boy, kilo ve vücut yapısına göre masajın şiddetini ve alanını otomatik olarak ayarlayabilirler.

Bu tür otomatik masaj koltukları, kullanıcının vücuduna uygun masajı sağlayarak, boyut uyumsuzluğu gibi riskleri azaltabilirler. Ancak, yine de kullanıcıların masaj koltuklarını doğru ve güvenli bir şekilde kullanması önemlidir. Özellikle uzun süreli kullanımlardan kaçınılması ve aşırı şiddetli masajlar yapılmaması gereklidir.





AŞIRI SERT YA DA HAFİF MASAJ SAĞLIKLI OLMAYABİLİR

6- Sağlıklı bir masaj nasıl olmalı?

Sağlıklı bir masaj, kişinin genel sağlığını ve iyi oluşunu desteklerken, aynı zamanda rahatlama ve gevşeme sağlar. Doğru tekniklerin kullanılması ve dikkatli bir yaklaşım ile yapılan masajlar, sağlık açısından faydalı olabilir.

• Sağlıklı bir masaj, doğru tekniklerin kullanıldığı, kişinin fiziksel ve zihinsel iyiliğini destekleyen ve herhangi bir zarar riski oluşturmayan bir deneyim olmalıdır.

• Masajı uygulayan kişi mutlaka eğitimli ve yetkin olmalıdır. Profesyonel bir masaj terapisti veya fizyoterapist, doğru teknikleri bilir ve uygulayabilir.

• Masaj öncesi, terapistin kişisel sağlık geçmişi, ağrılı noktaları, hastalıkları ve tercihleri hakkında bilgi alması önemlidir. Böylece kişiye özel bir masaj deneyimi sağlanabilir.

• Masaj sırasında kişinin geri bildirimleri önemlidir. Ağrı, rahatsızlık veya istekler hakkında terapiste açık ve net bir şekilde bilgi vermek önemlidir.

• Kişinin rahat bir pozisyonda olması ve vücut ağırlığının doğru şekilde dağıtılması sağlanmalıdır. Bu, omurga ve kasların doğru hizalanmasını sağlar.

• Masaj sırasında kullanılan basınç, kişinin tercihlerine ve sağlık durumuna göre ayarlanmalıdır. Aşırı sert masajlar veya aşırı hafif masajlar sağlık açısından uygun olmayabilir.

• Masaj için kullanılan ekipmanların ve ortamın hijyenik olması büyük önem taşır. Temiz ve hijyenik bir ortamda yapılan masajlar sağlıklı olacaktır.

• Masaj sonrası su içmek, vücudun toksinleri atması ve hidrasyonunu sağlaması açısından önemlidir.

Eğer kişi belirgin ağrıları veya sağlık sorunları varsa, masaj öncesi bir doktora danışmak önemlidir. Bazı durumlarda masaj, belirli sağlık problemlerini daha da kötüleştirebilir. Masaj uygulanması yarar yerine zarar verecekse uygulanmamalıdır.

7- Masaj yaptırmanın fiziksel ve ruhsal anlamda olumlu etkileri nelerdir?

Masaj yaptırmanın hem fiziksel hem de ruhsal birçok olumlu etkisi bulunur. Bu etkiler genellikle düzenli masajlarla daha belirgin hale gelir. Ancak, her bireyin deneyimleri ve etkileri farklı olabilir, bu nedenle masajın kişiye özel etkilerini deneyimlemek önemlidir.

Fiziksel olarak;

• Masaj, kaslarda birikmiş olan gerginliği ve stresi azaltabilir. Kas dokularının gevşemesi, hareket kabiliyetini artırabilir ve ağrıları hafifletebilir.

• Masaj, dolaşımı artırabilir ve kan akışını hızlandırabilir. Bu durum, dokulara daha fazla oksijen ve besin maddesi taşınmasına yardımcı olabilir.

• Masaj, kaslardaki ağrıları, gerilim baş ağrılarını ve yaygın stresi hafifletebilir. Özellikle belirli bölgelerdeki kronik ağrıları azaltmada etkili olabilir.

• Doğru yapılan masajlar, omurga ve vücut pozisyonunu düzenleyerek daha sağlıklı bir postür sağlayabilir. Bu da sırt ve boyun ağrılarını azaltabilir.

Ruhsal olumlu etkiler:

• Masaj, stres hormonlarının azalmasına yardımcı olabilir ve genel olarak sakinlik ve rahatlama hissiyatı yaratabilir. Bu da anksiyete ve depresyon belirtilerini hafifletebilir. Vücutta endorfin salınımını artırabilir. Endorfinler mutluluk hissini artırır ve duygusal dengenin sağlanmasına yardımcı olabilir.

• Düzenli masajlar, uykuya geçişi kolaylaştırabilir ve daha derin bir uyku kalitesi sağlayabilir. Bu da enerji seviyelerini artırabilir ve zindelik hissi yaratabilir.

• Masaj, zihinsel odaklanmayı artırabilir ve genel olarak zihinsel netlik ve konsantrasyonu iyileştirebilir.

• Masaj, kişinin kendine zaman ayırması ve bedenine dikkat etmesi açısından önemlidir. Kendini ödüllendirme ve bakım hissiyatı yaratır.