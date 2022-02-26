Beyoğlu'nda İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine çarptı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlarKaradeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar#Karadeniz
Rusyanın saldırılarından kaçan yüz binden fazla Ukraynalı Polonyaya geçtiRusya'nın saldırılarından kaçan yüz binden fazla Ukraynalı Polonya'ya geçti#Ukrayna
Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati?#SWIFT
Saldırılar püskürtüldü Bu savaşı durdurmalıyız'Saldırılar püskürtüldü! Bu savaşı durdurmalıyız'#Ukrayna
Fransa, Manş Denizindeki Rus gemisine el koyduFransa, Manş Denizi'ndeki Rus gemisine el koydu!#RUSYA
Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'#Ukrayna
Ukraynalı Bakan Rus askerlerin fotoğrafını paylaştı: Size yalan söylüyorlar...Ukraynalı Bakan Rus askerlerin fotoğrafını paylaştı: Size yalan söylüyorlar...#Dmitro Kuleba
Korkutan iddia Putin Ukraynada ölümcül silahını devreye sokuyorKorkutan iddia! Putin Ukrayna'da ölümcül silahını devreye sokuyor#RUSYA
80 yaşındaki çılgın Ukraynalı Diş fırçası ve sandviçlerini alıp geldi80 yaşındaki çılgın Ukraynalı! Diş fırçası ve sandviçlerini alıp geldi#RUSYA
Dünya cesur Ukraynalıyı konuşuyor Rus konvoyunun önüne tek başına çıktıDünya cesur Ukraynalıyı konuşuyor! Rus konvoyunun önüne tek başına çıktı#RUSYA
Türkiyede ikinci olacak Yüzde 75lik kısmında çalışmalar tamamlandıTürkiye'de ikinci olacak! Yüzde 75'lik kısmında çalışmalar tamamlandı#Rize-Artvin Havalimanı
Şota Arveladze, Rusyayı suçladı 2008de yapılanları anlattı...Şota Arveladze, Rusya'yı suçladı! 2008'de yapılanları anlattı...#Şota Arveladze
Her adımında milyonlar kazanıyordu: Ünlü modelin son haliHer adımında milyonlar kazanıyordu: Ünlü modelin son hali#Linda Evangelista
Adile Naşitin en büyük acısını yeğeni Naşit Özcan anlattıAdile Naşit'in en büyük acısını yeğeni Naşit Özcan anlattı#Naşit Özcan
Ünlülerin cerrahı anlattı: Silahlı korumalarıyla gelip estetik operasyon yaptırıyorlarÜnlülerin cerrahı anlattı: Silahlı korumalarıyla gelip estetik operasyon yaptırıyorlar#İggy Azalea
HABERLERGündem Haberleri

Beyoğlu'nda İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine çarptı

#Beyoğlu#İett Otobüsü#KAZA
Beyoğlunda İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine çarptı

Beyoğlu'nda, İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine çarptı. Kazada, büfe işletmecisi hafif şekilde yaralanırken, o sırada müşteri olmaması olası bir facianın yaşanmasını önledi.

Haberin Devamı

Kaza, Piri Paşa Mahallesi Kalaycıbahçe Şaban Deresi Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 54 HT hat numarasıyla Hasköy-Taksim seferini yapan İETT otobüsü sürücüsü son durak olan Kalaycıbahçe'de yolcularını indirdikten sonra perona yanaşmak istedi. Sürücünün manevra yaptığı sırada, iddiaya göre otobüsün elektronik aksamında arıza meydana geldi. Sürücünün kontrolünden çıkan otobüs, önce Halk Ekmek büfesine ardından da ağaca çarptı. Otobüs ve büfenin ağır hasar gördüğü kazada büfe işletmecisi Hüseyin Uluocak hafif şekilde yaralandı. Uluocak, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Beyoğlunda İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine çarptı

Kazayı haber alarak olay yerine gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, görevlilerden kazayla ilgili bilgi aldı. Yıldız "Büyükşehir'e ait bir belediye otobüsü. Halk Ekmek'e çarpmış. Şoför frene bastığı halde gaz kaynaklı kaza olmuş. Halk Ekmek büfesinde olan arkadaşımız hastaneye kaldırıldı. Çok fazla ciddi şey yok. Kaşında bir yarılma olduğu ifade edildi. Allah'tan kuyrukta, ekmek almaya gelen vatandaşlarımız, hemşerilerimiz yoktu. Dolayısıyla bir yaralanmanın dışında önemli bir durum yok. Biz zamanında tedbir amaçlı iki üç tane duba koyduk. Otobüs o dubaya çarpmış, daha büyük bir kaza olmasını da önlemiş oldu. Zaman zaman Büyükşehir Belediye Başkanımıza çağrı yapıyoruz. Yani bu halk otobüslerinin, belediye otobüslerinin, İETT'deki çalışanların da can güvenliği, otobüstekilerin de can güvenliği, yolda olanların, yayaların da can güvenliği bakımından. Bilen arkadaşların ifadesine göre merkezi sistemde bir kilitlenme olmuş otobüsün. Dolayısıyla marşı çevirdiği anda gaza yüklenme oluyor. Otobüslerin bakımının yapılması konusunda buradan yine bir kez daha çağrı yapıyoruz. Çünkü insanların can güvenliği her şeyden kıymetli" diye konuştu.

Haberin Devamı

Beyoğlunda İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine çarptı

Haberin Devamı

Kazayı gören esnaf Gökhan Kesegen ise "Bir anda hızlı bir şekilde girdi. Allah'tan ekmek kuyruğu yoktu. Yazık günah. Bu niye oluyor, nasıl oluyor, anlamadım ben de" dedi. 

Gözden Kaçmasın

Zelenski: Kiev ve çevresi kontrol altındaZelenski: Kiev ve çevresi kontrol altında!Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Korkutan iddia Putin Ukraynada ölümcül silahını devreye sokuyorKorkutan iddia! Putin Ukrayna'da ölümcül silahını devreye sokuyorHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beyoğlu#İett Otobüsü#KAZA

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati | 6 SORU 6 YANIT

'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati? | 6 SORU 6 YANIT

#SWIFT
Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati | 6 SORU 6 YANIT

'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati? | 6 SORU 6 YANIT

#SWIFT
Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna