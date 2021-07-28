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HaberlerGündem HaberleriBeyoğlu'nda kanlı biten boşanma tartışmasında ölü sayısı 4'e yükseldi! Cinayetleri itiraf eden Mürsel Ağrı'nın ifadesi ortaya çıktı
GeriGündem Beyoğlu'nda kanlı biten boşanma tartışmasında ölü sayısı 4'e yükseldi! Cinayetleri itiraf eden Mürsel Ağrı'nın ifadesi ortaya çıktı
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Gündem
Ali AKSOYER-Alperen YAPRAKLI / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 28.07.2021 - 14:12 | Son Güncelleme:

Beyoğlu'nda kanlı biten boşanma tartışmasında ölü sayısı 4'e yükseldi! Cinayetleri itiraf eden Mürsel Ağrı'nın ifadesi ortaya çıktı

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İstanbul Beyoğlu'nda dayısına sığınan eşini geri götürmek isteyen damat tarafı ile gelin tarafı arasında çıkan silahlı tartışmada ölü sayısı 4’e yükseldi. Hastanede tedavi gören Beytullah Akçay da hayatını kaybetti. Kanlı olaydan sonra yakalanan gelinin babası Mürsel Ağrı, poliste yapılan sorgusunda cinayetleri itiraf etti. Mürsel Ağrı, ifadesinde "Damadım kızımı dövmüş. Benim evime sığındı. Bunu konuşmak için toplandığımızda önce beni, ardından akrabalarımı vurdular. Beni de öldüreceklerini düşünüp ateş ettim. Ölmemek için öldürdüm" dedi.

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  • Beyoğlunda silahlı çatışma
  • Beyoğlunda silahlı çatışma
  • Beyoğlunda silahlı çatışma
  • Beyoğlunda silahlı çatışma
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Örnektepe Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda gelin damadın akrabaları arasında yaşanan kavgada Beytullah Akçay, Hulusi Giray, Burak Giray ve damat Berk Enes Giray hayatını kaybetmişti. Olayda 3 kişiyi öldürdüğü tespit edilen Mürsel Giray tedavi için gittiği hastanede polisi arayarak teslim olmuştu.

POLİS SORUŞTURMASI SONUCU OLAYIN NASIL GELİŞTİĞİ BELLİ OLDU

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmasına göre olay şöyle gelişti; Bir süre önce evlenen Berk Enes Giray ve Hacer Giray aralarında şiddetli geçimsizlik başladı. Bir gece önce çift arasında yaşanan tartışmanın ardından Hacer Giray, evini terk ederek 6 aylık çocuğu ile babası Mürsel Ağrı'nın evine sığındı.

İKİ AİLE ARASINDA HUSUMETİ ÇÖZMEK İÇİN...

İki aile arasında bu nedenle başlayan husumet sırasında Mürsel Ağrı ve damadın babası Hulusi Giray işyerinde buluştular. Bu sırada damat Berk Enes Giray ve yanında bulunan kuzeni Burak Giray, telefonda tartışarak küfürleştikleri Hacer Giray'ın dayısı Mahmut Giray'ın evinin önüne geldi. Mahmut Giray'ın evinin önünde bulunan yeğenleri İrfan Akçay ile Beytullah Akçay, gelen kişilerle tartışmaya ardından kavga etmeye başladılar.

KAVGAYI GÖREN HULUSİ GİRAY SİLAHINI ÇEKTİ

Bu sırada evin önündeki kavgadan haberdar olan iki baba bir otomobile binerek olay yerine geldi. Evin önündeki kavganın üzerine gelen iki babadan Hulusi Giray, silahını çekerek oğlunu darbederken gördüğü İrfan Akçay ve Beytullah Akçay'a doğru ateş etti. Bu sırada kızın babası Mürsel Ağrı da ayağından hafif şekilde yaralandı.

AKRABALARININ VURULDUĞUNU GÖREN MÜRSEL AĞRI KURŞUN YAĞDIRDI

Bunun üzerine akrabalarının vurulduğunu gören Mürsel Ağrı, ruhsatlı tabancasını çekerek Hulusi Giray, Burak Giray ve damadı Berk Enes Giray'ı vurarak öldürdü. Ardından hastaneye giden Mürsel Ağrı, polisi arayarak cinayeti işlediğini söyleyip teslim oldu.

 

Boşanma tartışması aile faciasına dönüştü
Boşanma tartışması aile faciasına dönüştü

"ÖLMEMEK İÇİN ÖLDÜRDÜM" DEDİ

Cinayet Büro Amirliğinde ifadesinde suçunu itiraf eden Mürsel Ağrı'nın "Kavgaları yatıştırmak için dünürüm ile bir araya geldik. Ancak daha sonra gençlerin kavga ettiği yere gittiklerinde dünürüm silah çekerek ateş etmeye başladı. Akrabalarımın vurulduğunu görünce, beni de öldüreceğini düşünüp ruhsatlı silahımı çıkartarak ateş etmeye başladım. 3 kişiyi ben öldürdüm. Ancak ölmemek için öldürdüm." dedi.

ZIRHLI POLİS ARACIYLA ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Mürsel Ağrı, Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkartılarak zırhlı polis aracına bindirildi. Şüpheli önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine, ardından da adliyeye sevk edildi.

Beyoğlunda gelin ve damat tarafı arasında silahlı çatışma: 3 ölü, 3 yaralı
Beyoğlu'nda gelin ve damat tarafı arasında silahlı çatışma: 3 ölü, 3 yaralı

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