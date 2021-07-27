Son dakika: Beyoğlu'nda silahlı çatışma: 3 ölü, 1 yaralı
İstanbul'un Beyoğlu Örnektepe Mahallesinde dünür oldukları öğrenilen iki grup arasında kavga çıktı. Silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Örnektepe Mahallesi, Kanarya Sokak'ta saat 13.45 sıralarında boşanma kararı aldıkları iddia edilen çiftin aileleri arasında kavga çıktı. Taraflardan henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, silahla bacağından vuruldu. Yaralı kişi de bunun üzerine silahla karşı taraftan 3 kişiyi vurarak öldürdü. Bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı mahallede yoğun güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan yaralı şüpheli hastaneye kaldırıldı.