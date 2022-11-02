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Beyoğlu'nda arkadaşlarını kaçırıp kâbusu yaşattılar! İşkence yaptılar, ailesinden fidye istediler

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#Beyoğlu#Fidye#İşkence
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 10:30

Beyoğlu'nda İranlı garsonu kaçırıp ailesine işkence videoları göndererek 10 bin dolar fidye isteyen İranlı 4 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı. Bir dairede kelepçelenerek zorla tutulan Mostafa P. (30) polis tarafından kurtarılırken, kaçıranların Mostafa P.'nin arkadaşları olduğu ortaya çıktı.

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Beyoğlu'nda polise başvuran İran uyruklu Mına V.(45), Türkiye'de yaşayan kuzeninden 16 Ekim Pazar gününden bu yana haber alamadıklarını söyledi. Mına V., Mostafa P.yi kaçıranların işkence videoları çekerek ailesine gönderdiğini ve 10 bin dolar fidye istediklerini söyledi.

APART DAİREYE OPERASYON

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kaçırılan Mostafa P.'nin Beyoğlu'nda apart bir dairede zorla tutulduğunu tespit etti.

Beyoğlunda arkadaşlarını kaçırıp kâbusu yaşattılar İşkence yaptılar, ailesinden fidye istediler

Önceki gün sabaha karşı yapılan baskında ellerinden kalorifer borusuna kelepçelenerek zorla tutulan Mostafa P. kurtarıldı.

Bu sırada evde bulunan ve Mostafa P.'yi kaçırdığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. 

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Evde yapılan aramada şüphelilerin mağdurun ailesiyle irtibat kurdukları sim kartlar, işkence yaparken kullandıkları maket bıçakları ve mağdurun ellerini bağladıkları kelepçe ele geçirildi.

Beyoğlunda arkadaşlarını kaçırıp kâbusu yaşattılar İşkence yaptılar, ailesinden fidye istediler

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan şüpheliler İran uyruklu Morteza B.(31), Mılad B.(30), Hamıd G.(32), Morjtaba M.(41)'nin sorguları Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin kaçırdıkları kişiyle arkadaş oldukları ve onun gibi garsonluk yaptıkları tespit edildi.

Beyoğlunda arkadaşlarını kaçırıp kâbusu yaşattılar İşkence yaptılar, ailesinden fidye istediler

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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