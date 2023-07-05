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'Beykoz'da aslan kaçtı' iddiası sosyal medyada gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

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#Beykoz#Aslan#Çerkes Cengiz
Beykozda aslan kaçtı iddiası sosyal medyada gündem oldu Gerçek ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 11:02

İstanbul Beykoz'da ormanlık alana kaçan aslanın yakalandığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Aslanın, sahibi 'Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu'na teslim edildiği iddia edildi. Ancak iddianın gerçek olmadığı öğrenildi.

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Sosyal medyada yer alan iddiaya göre; dün akşam saat 22.45 sıralarında Beykoz'da vatandaşlar ormanlık alanda aslan kükremesi duydukları belirterek polise ihbarda bulundu. Yapılan çalışmalar sonrası ormanlık alandaki aslan bayıltılarak sahibi olduğu belirtilen Çerkes Cengiz olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu'na teslim edildiği iddia edildi. Ancak polis, olayın doğru olmadığını açıkladı.

"KOLLUK KUVVETLERİMİZİ YALAN HABERLE UĞRAŞTIRIYORLAR"

Şaka olarak ortaya atılan iddianın gerçek sanılarak sosyal medyada yayıldığı belirtildi. Aslanın sahibi olduğu öne sürülen Cengiz Şıklaroğlu ise yaptığı paylaşımda "Kolluk kuvvetlerimize yalan bir haber ile uğraştırıyorlar. Allah yardımcımız olsun" ifadeleri yer aldı.

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Beykozda aslan kaçtı iddiası sosyal medyada gündem oldu Gerçek ortaya çıktı

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ÇERKES CENGİZ KİMDİR?

Türkiye ve Rusya'da ayrı suçlardan yargılandığı belirtilen 'Çerkes Cengiz' lakaplı Cengiz Şıklaroğlu 10 aylık hapis cezasını yatmak üzere 100 araçlık konvoyla cezaevine gitmesiyle tanındı.

Vahşi hayvanlar ve silahlarla birlikte verdiği pozlar ile dikkat çeken Cengiz Şıklaroğlu, silah ticaretinden lüks yat üretimine kadar 7 şirketin sahibidir.

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Sosyal medyadaki kendi anlatımlarına göre Kurduğu Angels Yachts şirketi var. Kendisinin kartvizitinde de Angel Group CEO'su Cengiz Şıklaroğlu yazıyor. Grubunun bünyesinde vip otomobil kiralama, rüzgâr türbinleri ve pil ithalatı yapan Angel Energy, Angel Organics ile organik tohum ithalatı yapan firmalar da bulunuyor. Ayrıca bir kozmetik şirketi ve askeri silahlar üreten Silahsan şirketi var.

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2007 yılında İstanbul'da kurulan Angels YACHTS'ın sahibi olan Şıklaroğlu, 2013 yılında Hintli TATA firması ile ortaklık kurdu. Kurduğu Angels Yachts şirketi Türkiye'nin en büyük lüks yat üreticilerinden oldu.

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2013 yılında Sivas bölge bağımsız milletvekili adayı oldu, fakat 6 milletvekilinin YSK'ya yaptığı "askeri casusluk, örgüt üyeliği, devlete ait gizli belge bulundurmak, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde tutmak ve yargılanma sürecinin 4 haziran'daki mahkemeden beraat alamadığı" gerekçesiyle yapılan itirazlar sonucu milletvekilliği adaylığı düşürülmüştür.

2005 -2016 seneleri arasında askeri suç örgütlüğü liderliği, askeri casusluk, Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'a suikast suçlarından Rusya'da yargılan ve suçlamalardan beraat eden Çerkes Cengiz lakabıyla bilinen Şıklaroğlu, 2016 yılı başında geldiği Türkiye'de Suriye'deki Türkmenlere yardım etmesi için bazı iş insanlarına zorla senet imzalattığı iddiasıyla yargılandığı davalardan hapis cezası aldı.

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#Beykoz#Aslan#Çerkes Cengiz

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