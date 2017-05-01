Kim bu 'Çerkes Cengiz' lakaplı Cengiz Şıklaroğlu?

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Türkiye ve Rusya'da ayrı suçlardan yargılandığı belirtilen 'Çerkes Cengiz' lakaplı Cengiz Şıklaroğlu 10 aylık hapis cezasını yatmak üzere 100 araçlık konvoyla cezaevine gitmesiyle tanındı. Ancak Cengiz Şıklaroğlu'nun cezaevine gitmediği ortaya çıktı. Ataşehir'de gözaltına alınan Cengiz Şıklaroğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Türkiye ve Rusya'da ayrı suçlardan yargılandığı belirtilen Çerkes Cengiz lakaplı Cengiz Şıklaroğlu 10 aylık hapis cezasını yatmak üzere 100 araçlık konvoyla cezaevine gitmesiyle tanınmıştı.

Bugün Ataşehir'de gözaltına alınan Cengiz Şıklaroğlu'nun 100 araçlık konvoyla cezaevine gitme görüntülerinin şov amaçlı yapıldığı ortaya çıktı.

'Çerkes Cengiz' gözaltına alındı Evinden sadece 1 adet kuru sıkı ve 1 adet tüfek çıktığı iddia edilen Şıklaroğlu'nun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü bu açıklamayı yaptı.

Cengiz Şıklaroğlu'nun 100 araçlık lüks araç konvoyu ile cezaevine gittiği öne sürülmüştü.

Aslında Cengiz Şıklaroğlu'nun böyle bir 'uğurlama töreni' ile gündeme gelmesi ilk kez olmuyor.

Rusya'da yargılandığı bir davadan beraat ettikten sonra 2016'da Moskova'dan İstanbul'a gelişinde Atatürk Havalimanı'nda da oldukça kalabalık bir kitle tarafından karşılanmıştı.

7 ŞİRKETİ VAR

Sosyal medyadaki kendi anlatımlarına göre Kurduğu Angels Yachts şirketi var. Kendisinin kartvizitinde de Angel Group CEO'su Cengiz Şıklaroğlu yazıyor.

Takvim'in haberine göre ise Atatürk Havalimanı'nda da oldukça kalabalık bir kitle tarafından karşılanan Şıklaroğlu'nun Ramzan Kadirov'a bir suikast teşebbüsünün ve davasının olmadığı iddia edildi. Şıklaroğlu'na ait olduğu öne sürülen biri Tuzla'da diğeri de Büyükçekmece'de olan şirketlerinin telefonlarının çalışmadığı görüldü. Kendisine işadamı ve yeni jenerasyon mafya babası süsü verdiği ifade edilen Cengiz şıklaroğlu ile ilgili olarak özellikle Rusya'da zengin sevgililerini dolandırdığı ve mağdur ettiği iddiaları ile hakkında çeşitli şikayetler olduğu iddia ediliyor. Cengiz Şıklaroğlu'nun hakkındaki suçlamalar nedeni ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde de kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Şıklaroğlu sosyal medyayı oldukça yoğun kullanıyor. Özellikle evinde beslediği vahşi hayvanlar, lüks yat ve otomobiller ile birlikte çekilmiş fotoğrafları Instagram hesabını süslüyor.

KARDEŞLİK ADINDA BİR GRUBU VAR

Kardeşlik adını verdiği de bir grubu var. Bu grubun internet sitesi bulunuyor ve girişinde Cengiz Şıklaroğlu'nun bu gruba dair bir açıklaması yer alıyor. Ancak grubun faaliyetlerinin ne olduğu hakkında bir bilgi bulunmuyor.