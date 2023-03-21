Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

‘Beyaz Kıta’da üç liseli

Güncelleme Tarihi:

#TÜBİTAK#TEKNOFEST#Mustafa Varank
‘Beyaz Kıta’da üç liseli
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 07:00

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması’nda birincilik alan 3 liseli, geliştirdikleri meşe ağacı palamudundan biyoplastik projesini Antarktika’da test etti.

Haberin Devamı

İSTEK Antalya Okulları öğrencileri Zeynep İpek Yanmaz, Azra Ayşe Bıçakçı ve Hilal Başak Demirel, “Kutup Okyanuslarındaki Biyoplastik Kirliliğini Önlemek İçin Yerli ve Milli Biyoplastik Materyal Üretimi Projesi” ile TÜBİTAK tarafından 2022’de TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması’na katıldı. 3 liseli, meşe ağacı palamudunu kullanarak ürettikleri biyoplastik projesiyle birincilik aldı.

‘Beyaz Kıta’da üç liseli

ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ

Şampiyon kızlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın önerisi üzerine 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katıldı. Beyaz Kıta’da 3 günlük saha çalışması yaptı. Collins Buzulu ve Ardley Adası’nı ziyaret eden öğrenciler, King George Adası’nda bulunan Escudero Üssü’ndeki bilim insanları ile bir araya geldi. Öğrenciler, kutup canlılarını ve buzullardaki erimeleri de gözlemledi. Ekip sözcüsü Zeynep İpek Yanma, “Projemizi deneme fırsatı bulduk“ dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TÜBİTAK#TEKNOFEST#Mustafa Varank

BAKMADAN GEÇME!

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat! 'Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir'

#Çocuk Hakları
BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek

BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek?

#Misafir
16 yaşındayken öldürülmüştü, katili 47 yıl sonra bulundu... Bunca zamanın ardından ne diyebilirsiniz ki

16 yaşındayken öldürülmüştü, katili 47 yıl sonra bulundu... 'Bunca zamanın ardından ne diyebilirsiniz ki?'

#ABD