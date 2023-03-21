‘Beyaz Kıta’da üç liseli

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İSTEK Antalya Okulları öğrencileri Zeynep İpek Yanmaz, Azra Ayşe Bıçakçı ve Hilal Başak Demirel, “Kutup Okyanuslarındaki Biyoplastik Kirliliğini Önlemek İçin Yerli ve Milli Biyoplastik Materyal Üretimi Projesi” ile TÜBİTAK tarafından 2022’de TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması’na katıldı. 3 liseli, meşe ağacı palamudunu kullanarak ürettikleri biyoplastik projesiyle birincilik aldı.

ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ

Şampiyon kızlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın önerisi üzerine 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katıldı. Beyaz Kıta’da 3 günlük saha çalışması yaptı. Collins Buzulu ve Ardley Adası’nı ziyaret eden öğrenciler, King George Adası’nda bulunan Escudero Üssü’ndeki bilim insanları ile bir araya geldi. Öğrenciler, kutup canlılarını ve buzullardaki erimeleri de gözlemledi. Ekip sözcüsü Zeynep İpek Yanma, “Projemizi deneme fırsatı bulduk“ dedi.