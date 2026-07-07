Beştepe'de tarihi CAATSA açıklaması! CAATSA yaptırımları nasıl kalkacak? İşte 3 kritik detay

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13 gün önce CNN Türk’e yaptığı açıklamada Türkiye'ye "müjdelerle" gideceğini belirten ABD Başkanı Donald Trump, Beştepe'de bu müjdeleri kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan basında toplantısında öne çıkan ilk başlık motorlar konusu oldu ve Trump, bu konuya ilişkin ABD kamuoyuna yönelik de uzun açıklamalarda bulundu.

"CAATSA YAPTIRIMLARININ KALDIRILMA ZAMANI GELDİ"

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuşan Donald Trump, Türkiye'ye yönelik uygulanan CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını ve artık bunun zamanının geldiğini söyledi. Trump, F-35 konusunda da oldukça müspet açıklamalarda bulunarak bunun verilecek önemli bir karar olduğunu dile getirdi.

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ABD’nin hasımlarına karşı korunma yasası olan CAATSA yaptırımları, Rusya’dan herhangi bir savunma sanayi alışverişi yapan ülkelere uygulanıyor. Türkiye de Rusya'dan gerçekleştirdiği S-400 alımlarından dolayı bu yaptırımlara tabi tutulmuştu.

KONGRE ONAY SÜRECİ GEREKMİYOR

Hürriyet ve CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy’un aktardığı bilgilere göre, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için ABD Kongresi'nin onay süreci bulunmuyor. Sürecin tamamlanması için yalnızca ABD Başkanı Donald Trump’ın yasa kapsamında belirlenen 3 unsuru beyan etmesi gerekiyor.

3 KRİTİK DETAY

Amerikan yasalarına göre yaptırımların kaldırılması için; S-400’lerin ilgili ülkenin kontrolünde olmaması ve ülkeyle ilgili güven verici bilgilerin sunulması gerekiyor. Bu doğrultuda ABD Başkanı Trump’ın Kongre’ye; "Artık S-400 çalıştırılmıyor. S-400 artık o ülkenin sahip olduğu bir silah değil ve aynı zamanda bir daha böyle bir alışveriş yapılmayacak" ifadelerini içeren bir mektup yazması yeterli oluyor. Bu mektubun ardından yaptırımlar, Kongre’de bir onay ya da bekleme süreci olmaksızın anında kaldırılabiliyor.

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F-35 SATIŞININ ÖNÜ AÇILIYOR

CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, aynı zamanda Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşünün de önünü açacak. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için gereken şartlar ile F-35’e geri dönüş yasasının maddeleri aynı özellikleri taşıyor.

ABD Başkanı Trump’ın CAATSA’yı kaldıracak 3 maddeyi belirleyip Kongre’ye gönderecek aşamaya gelmesi, F-35’lerin satışını engelleyen 2020 savunma bütçe yasasının şartlarının da yerine geldiği anlamına geliyor. Bu durum, F-35 satışının önündeki engelleri kaldırıyor.