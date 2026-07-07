NATO Zirvesi | Dünya liderleri Ankara'da buluşuyor

BAKAN GÜLER: AVRUPALI MÜTTEFİKLER DAHA FAZLA SORUMLULUK ALMALI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Zirvesi kapsamında Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ve SETA Vakfı işbirliğinde düzenlenen "Müttefikler Ankara'da" programında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Burada daha gerçekçi ve daha dengeli bir şekilde müttefikleri bir araya getiriyoruz. Transatlantik bağımızı güçlendirip ABD ile olan bağımızı korurken, aynı zamanda kapasitemizi arttırıyoruz. Burada çok daha karışık bir şekilde ilerliyor dünya. Ukrayna savaşı, Euro-Atlantik güvenliğini yeniden şekillendiriyor ve İsrail ile ABD'nin, bize bölgesel krizlerin nasıl çevresel, küresel sonuçlar doğurabildiğini gösterdi. Aynı zamanda, dolaşımsal sıkıntıların da nasıl tedarik zincirlerine bu kadar büyük etkiler yaratabildiğini gösterdi ve bu da tehditlerin ne kadar büyük olduğunu gösterdi.

NATO'nun 360 derecelik bakış açısını koruması gerek. Kapsamlı bakış açımızı korumamız lazım; Avrupa ve Atlantik bölgesinde. Bu kadar kritik bir zamanda, Avrupalı müttefikler daha fazla sorumluluk almalı. Ancak, bu yalnızca bütçeyi daha yüksek göstermekle olmaz. Buradaki bütçe artışları; eğitimli personel, mühimmat, doğru lojistik, entegre komuta zincirleri ve güçlü kapasitelerle olur. Yükü paylaşmak, aynı zamanda diğer bir önemli nokta. Operasyonel riskler, coğrafi konum, hazırlık, görevlere katkı ve endüstriyel kapasite ve krizlere yanıt verebilmek.

Amerika'nın Avrupa'ya olan katkısı, zaman içinde müttefikler için de yeniden bir şekillendirme gerektirdi. Türkiye'nin buradaki önemi de büyük. Çünkü, Avrupa'nın çoğu ülkesi silahlı kuvvetlerini küçültürken, Soğuk Savaş sonrasında Türkiye onları takip etmedi. Türkiye'de çok büyük, profesyonel ve aktif bir Silahlı Kuvvetler birliği var. Aynı zamanda savunma sanayisi de gitgide büyüyor ve bu kadar gereksinim içerisindeki bir bölgede Türkiye büyümeyi sürdürüyor.

Ve şu anda Türkiye'nin bu çabaları stratejik bir faydaya dönüştüğü, bir avantaja dönüştüğü... Ülkeler şu anda kendi personellerini yeniden arttırmaya, stoklarını büyütmeye çalışırken Türkiye çok hızlı bir şekilde destekte bulunabiliyor. Çünkü hem yapısı hem de operasyonel birikimi şu anda mevcut. Türkiye'nin NATO 3.0'daki yeri çok belli. Konuşlandırılabilir güçlerle, deneyimli komutanlarıyla ve oturmuş eğitim kültürüyle birlikte çok köklü bir ordu yapısı var. Bu da Türkiye'nin buradaki hazırlık açıklarını kapatmasını sağlıyor. Çok hızlı bir şekilde krizlere tepki verebilmesini sağlıyor.

Kıymetli ziyaretçiler, Türkiye hiçbir zaman yalnızca bir ülke olmadı. NATO'ya katıldığından beri coğrafi olarak savaş alanında bulunduğu 1952'den beri. Türkiye her zaman riskleri değerlendirmek ve sorumluluk almak zorundaydı ve her krizde sahada olmak zorundaydı. Ne zaman, her gerektiğinde de hiç caydırıcı olmak Türkiye'ye düşüyordu. Türkiye NATO'nun en büyük ikinci ordusu ve çok yüksek eğitim standartlarıyla, operasyon deneyimiyle ve yüksek kapasitesiyle çok güçlü bir ordu ve gücümüzü arttıran çok fazla faktör var. Krizi çok efektif bir şekilde yönetebiliyoruz ve çok geniş bir coğrafyada bunu yapabiliyoruz.

Kosova'dan Akdeniz'e ve Baltık Denizi'nden Karadeniz'e Türkiye NATO görevlerine, operasyonlarına ve eğitimlerine katılıyor. Aynı zamanda hava savunması, deniz savunması ve eğitimlerde de aktif olarak faaliyet gösteriyoruz. Son yaptığımız egzersiz de Türkiye'nin NATO'daki ne kadar önemli bir savunma sağlayıcı olduğunu da gösterdi; Avrupa ve Atlantik bölgesinde. Türkiye'nin Afrika'da, Ortadoğu'da ve Asya'da deneyimleri var ve bunlar aynı zamanda stratejik varlıklar da sağlıyor. Güç açıklarını kapatmayı da sağlıyor.

Hanımefendiler, beyefendiler; şu anki alanımızda NATO'nun temeli şudur: NATO ne kadar hızlı bir şekilde dönüşebilecek, politik varlığını nasıl değiştirecek ve bu politik varlığını somut bir şekilde askeri güce ne zaman çevirecek? Bunların hepsi çok önemli ancak yalnızca para harcamak caydırıcılık sağlamaz.

Caydırıcılık; eğitimli personel gerektirir, hazır kuvvetler gerektirir, mühimmat gerektirir ve güçlü lojistik gerektirir. Verimli komuta gerektirir, dirayetli bir ordu gerektirir, endüstriyel kapasite ve politik kararlılık gerektirir. Bu yüzden Ankara zirvesinin en önemli mesajlarından biri şu olmalı: Buradaki dönüşüm hedeflerimizin gerçekleşmesi gerek. NATO'nun geleceği yalnızca bütçeyle belirlenemez. Aynı zamanda hangi kapasitelerimizi geliştirebileceğimiz ve ne kadar hızlı geliştirebileceğimiz üzerine de konuşmamız gerek. Türkiye'nin bu alanda da çok büyük kapasiteleri var. NATO'nun kapasite hedefleri ve gereksinimleri konusunda Türkiye, hava aracı ve balistik füze veya insansız hava aracı tedariki konusunda önümüzdeki 3 yıl yine büyümeye devam edeceğini düşünüyoruz. İnsansız sistemler, hava savunmaları, elektronik silahlar, mühimmat, deniz platformları, havacılık ve komuta teknolojileri konusunda ilerliyoruz.

Tabii ki burada ithalat projelerimiz var, ihracat projelerimiz de var. Türkiye'de üretim yapan birçok şirketimiz var ve İHA platformlarımız, modern siber savaşa çok katkıda bulunabilecek teknolojiler. Bunlar yalnızca ulusal teknolojiler değil, aynı zamanda entegre edildikleri takdirde NATO'nun bütün kapasitesini çok arttıracaklar. Savunma sektöründe Türkiye, her zaman rakiplik ve rekabetten ziyade birbirine katkıda bulunan ülkeler ve teknolojiler olmayı istedi. Müttefikin rolü, birbirine karşı ve birbirini taklit etmekle güçlenmiyor; ayrıca birbirimizle iş birliği yaparak güçlendiriyoruz.

Burada, Avrupa güvenliğini nasıl güçlendireceğimizi ve şekillendireceğimizi konuşacağız. Avrupa'nın daha büyük bir katkısı olması istediğini söylüyoruz ancak bu katkı, NATO'nun kendi içinde rekabete girmesini de engellemeli. Avrupa sütununun daha da güçlenmesi transatlantik bağı güçlendirecektir ve buradaki Avrupa'nın kolektif savunma ihtiyaçlarında da bir sağlayıcı olarak bizim de rolümüzü güçlendirecektir. Bütün Avrupa dışı NATO üyelerinin de desteği sağlaması lazım. Uluslararası savunma yapımızda, ileri endüstri, engin bilgimiz ve deneyimimizle birlikte Avrupa'yı daha güvenli bir yer haline getiriyoruz. Bizim beklentimiz çok açık; NATO ve Avrupa'nın iş birliği çok kapsamlı olmalı ve her şeyi güçlendiriyor olmalı. Daha gerçekçi, daha güçlü ve daha dengeli bir NATO için herkesin katılımı önemli ve bütün müttefiklerin kapasitelerinin maksimum olması gerekiyor.

Kıymetli ziyaretçiler, Ankara zirvesi yalnızca bir diplomatik ziyaret değil, diplomatik görüşme değil. Bu zirve NATO'nun kohezyonunu arttırmak ve iş birliğini arttırmak için savunma hedeflerini belirlemek ve savunma üretimini arttırmak ve Ukrayna'yı desteklemek için kritik bir eşik. Ankara'nın mesajı çok açık: 5. maddeye kesin ve kararlı bir şekilde bağlıyız ve çok güçlü bir askeri gücümüzün olması lazım. Savunma yatırımlarının her zaman sürdürülebilir mühimmat stokları ve gücü arttırmak üzerine olması gerekiyor. Buradaki üretimi arttırmak da iş birliğini arttırıyor. Burada daha kapsamlı, daha kapsayıcı bir savunma altyapısı oluşturuyor.

Bugün görüşeceğimiz konular; mesela yazılımla belirlenen kapasiteler, yapay zekâ, bilişsel savaş ve deniz güvenliği, Güney Cephe, Kafkaslar, Körfez ve Endopasifik; bunların hepsi de aynı stratejik gerçekliğin bir parçası.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: YENİ BİR SAVUNMA EKOSİSTEMİ KURDUK

İletişim Başkanı Burhanettin Duran,Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ve SETA Vakfı işbirliğinde düzenlenen "Müttefikler Ankara'da" programında yaptığı açıklamada, "Doğu ve Batı'nın köprüsüyüz. Şu anda diplomatik olarak da doğu ve batı arasında bir köprü alıyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda yeni bir savunma ekosistemi kurduk. Türkiye savunma sanayiinde çok önemli bir ülke olmuştur" dedi.



