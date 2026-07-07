NATO Zirvesi | Dünya liderleri Ankara'da buluşuyor

ABD Başkanı Donald Trump, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Air Force One uçağıyla Ankara'ya hareket etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Zirvesi kapsamında Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ve SETA Vakfı işbirliğinde düzenlenen "Müttefikler Ankara'da" programında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Burada daha gerçekçi ve daha dengeli bir şekilde müttefikleri bir araya getiriyoruz. Transatlantik bağımızı güçlendirip ABD ile olan bağımızı korurken, aynı zamanda kapasitemizi arttırıyoruz. Burada çok daha karışık bir şekilde ilerliyor dünya. Ukrayna savaşı, Euro-Atlantik güvenliğini yeniden şekillendiriyor ve İsrail ile ABD'nin, bize bölgesel krizlerin nasıl çevresel, küresel sonuçlar doğurabildiğini gösterdi. Aynı zamanda, dolaşımsal sıkıntıların da nasıl tedarik zincirlerine bu kadar büyük etkiler yaratabildiğini gösterdi ve bu da tehditlerin ne kadar büyük olduğunu gösterdi.
NATO'nun 360 derecelik bakış açısını koruması gerek. Kapsamlı bakış açımızı korumamız lazım; Avrupa ve Atlantik bölgesinde. Bu kadar kritik bir zamanda, Avrupalı müttefikler daha fazla sorumluluk almalı. Ancak, bu yalnızca bütçeyi daha yüksek göstermekle olmaz. Buradaki bütçe artışları; eğitimli personel, mühimmat, doğru lojistik, entegre komuta zincirleri ve güçlü kapasitelerle olur. Yükü paylaşmak, aynı zamanda diğer bir önemli nokta. Operasyonel riskler, coğrafi konum, hazırlık, görevlere katkı ve endüstriyel kapasite ve krizlere yanıt verebilmek.
Amerika'nın Avrupa'ya olan katkısı, zaman içinde müttefikler için de yeniden bir şekillendirme gerektirdi. Türkiye'nin buradaki önemi de büyük. Çünkü, Avrupa'nın çoğu ülkesi silahlı kuvvetlerini küçültürken, Soğuk Savaş sonrasında Türkiye onları takip etmedi. Türkiye'de çok büyük, profesyonel ve aktif bir Silahlı Kuvvetler birliği var. Aynı zamanda savunma sanayisi de gitgide büyüyor ve bu kadar gereksinim içerisindeki bir bölgede Türkiye büyümeyi sürdürüyor.
Ve şu anda Türkiye'nin bu çabaları stratejik bir faydaya dönüştüğü, bir avantaja dönüştüğü... Ülkeler şu anda kendi personellerini yeniden arttırmaya, stoklarını büyütmeye çalışırken Türkiye çok hızlı bir şekilde destekte bulunabiliyor. Çünkü hem yapısı hem de operasyonel birikimi şu anda mevcut. Türkiye'nin NATO 3.0'daki yeri çok belli. Konuşlandırılabilir güçlerle, deneyimli komutanlarıyla ve oturmuş eğitim kültürüyle birlikte çok köklü bir ordu yapısı var. Bu da Türkiye'nin buradaki hazırlık açıklarını kapatmasını sağlıyor. Çok hızlı bir şekilde krizlere tepki verebilmesini sağlıyor.
Kıymetli ziyaretçiler, Türkiye hiçbir zaman yalnızca bir ülke olmadı. NATO'ya katıldığından beri coğrafi olarak savaş alanında bulunduğu 1952'den beri. Türkiye her zaman riskleri değerlendirmek ve sorumluluk almak zorundaydı ve her krizde sahada olmak zorundaydı. Ne zaman, her gerektiğinde de hiç caydırıcı olmak Türkiye'ye düşüyordu. Türkiye NATO'nun en büyük ikinci ordusu ve çok yüksek eğitim standartlarıyla, operasyon deneyimiyle ve yüksek kapasitesiyle çok güçlü bir ordu ve gücümüzü arttıran çok fazla faktör var. Krizi çok efektif bir şekilde yönetebiliyoruz ve çok geniş bir coğrafyada bunu yapabiliyoruz.
Kosova'dan Akdeniz'e ve Baltık Denizi'nden Karadeniz'e Türkiye NATO görevlerine, operasyonlarına ve eğitimlerine katılıyor. Aynı zamanda hava savunması, deniz savunması ve eğitimlerde de aktif olarak faaliyet gösteriyoruz. Son yaptığımız egzersiz de Türkiye'nin NATO'daki ne kadar önemli bir savunma sağlayıcı olduğunu da gösterdi; Avrupa ve Atlantik bölgesinde. Türkiye'nin Afrika'da, Ortadoğu'da ve Asya'da deneyimleri var ve bunlar aynı zamanda stratejik varlıklar da sağlıyor. Güç açıklarını kapatmayı da sağlıyor.
Hanımefendiler, beyefendiler; şu anki alanımızda NATO'nun temeli şudur: NATO ne kadar hızlı bir şekilde dönüşebilecek, politik varlığını nasıl değiştirecek ve bu politik varlığını somut bir şekilde askeri güce ne zaman çevirecek? Bunların hepsi çok önemli ancak yalnızca para harcamak caydırıcılık sağlamaz.
Caydırıcılık; eğitimli personel gerektirir, hazır kuvvetler gerektirir, mühimmat gerektirir ve güçlü lojistik gerektirir. Verimli komuta gerektirir, dirayetli bir ordu gerektirir, endüstriyel kapasite ve politik kararlılık gerektirir. Bu yüzden Ankara zirvesinin en önemli mesajlarından biri şu olmalı: Buradaki dönüşüm hedeflerimizin gerçekleşmesi gerek. NATO'nun geleceği yalnızca bütçeyle belirlenemez. Aynı zamanda hangi kapasitelerimizi geliştirebileceğimiz ve ne kadar hızlı geliştirebileceğimiz üzerine de konuşmamız gerek. Türkiye'nin bu alanda da çok büyük kapasiteleri var. NATO'nun kapasite hedefleri ve gereksinimleri konusunda Türkiye, hava aracı ve balistik füze veya insansız hava aracı tedariki konusunda önümüzdeki 3 yıl yine büyümeye devam edeceğini düşünüyoruz. İnsansız sistemler, hava savunmaları, elektronik silahlar, mühimmat, deniz platformları, havacılık ve komuta teknolojileri konusunda ilerliyoruz.
Tabii ki burada ithalat projelerimiz var, ihracat projelerimiz de var. Türkiye'de üretim yapan birçok şirketimiz var ve İHA platformlarımız, modern siber savaşa çok katkıda bulunabilecek teknolojiler. Bunlar yalnızca ulusal teknolojiler değil, aynı zamanda entegre edildikleri takdirde NATO'nun bütün kapasitesini çok arttıracaklar. Savunma sektöründe Türkiye, her zaman rakiplik ve rekabetten ziyade birbirine katkıda bulunan ülkeler ve teknolojiler olmayı istedi. Müttefikin rolü, birbirine karşı ve birbirini taklit etmekle güçlenmiyor; ayrıca birbirimizle iş birliği yaparak güçlendiriyoruz.
Burada, Avrupa güvenliğini nasıl güçlendireceğimizi ve şekillendireceğimizi konuşacağız. Avrupa'nın daha büyük bir katkısı olması istediğini söylüyoruz ancak bu katkı, NATO'nun kendi içinde rekabete girmesini de engellemeli. Avrupa sütununun daha da güçlenmesi transatlantik bağı güçlendirecektir ve buradaki Avrupa'nın kolektif savunma ihtiyaçlarında da bir sağlayıcı olarak bizim de rolümüzü güçlendirecektir. Bütün Avrupa dışı NATO üyelerinin de desteği sağlaması lazım. Uluslararası savunma yapımızda, ileri endüstri, engin bilgimiz ve deneyimimizle birlikte Avrupa'yı daha güvenli bir yer haline getiriyoruz. Bizim beklentimiz çok açık; NATO ve Avrupa'nın iş birliği çok kapsamlı olmalı ve her şeyi güçlendiriyor olmalı. Daha gerçekçi, daha güçlü ve daha dengeli bir NATO için herkesin katılımı önemli ve bütün müttefiklerin kapasitelerinin maksimum olması gerekiyor.
Kıymetli ziyaretçiler, Ankara zirvesi yalnızca bir diplomatik ziyaret değil, diplomatik görüşme değil. Bu zirve NATO'nun kohezyonunu arttırmak ve iş birliğini arttırmak için savunma hedeflerini belirlemek ve savunma üretimini arttırmak ve Ukrayna'yı desteklemek için kritik bir eşik. Ankara'nın mesajı çok açık: 5. maddeye kesin ve kararlı bir şekilde bağlıyız ve çok güçlü bir askeri gücümüzün olması lazım. Savunma yatırımlarının her zaman sürdürülebilir mühimmat stokları ve gücü arttırmak üzerine olması gerekiyor. Buradaki üretimi arttırmak da iş birliğini arttırıyor. Burada daha kapsamlı, daha kapsayıcı bir savunma altyapısı oluşturuyor.
Bugün görüşeceğimiz konular; mesela yazılımla belirlenen kapasiteler, yapay zekâ, bilişsel savaş ve deniz güvenliği, Güney Cephe, Kafkaslar, Körfez ve Endopasifik; bunların hepsi de aynı stratejik gerçekliğin bir parçası.
İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: YENİ BİR SAVUNMA EKOSİSTEMİ KURDUK
İletişim Başkanı Burhanettin Duran,Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ve SETA Vakfı işbirliğinde düzenlenen "Müttefikler Ankara'da" programında yaptığı açıklamada, "Doğu ve Batı'nın köprüsüyüz. Şu anda diplomatik olarak da doğu ve batı arasında bir köprü alıyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda yeni bir savunma ekosistemi kurduk. Türkiye savunma sanayiinde çok önemli bir ülke olmuştur" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından NATO Ankara Zirvesi'ne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ankara'da sahne hazır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, İttifak'ın geleceğini belirleyecek bu önemli anda NATO üyelerini ağırlamaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara'da alınacak kararların sadece acil sorunları ele almakla kalmayıp, aynı zamanda gelecek yıllara yönelik Avrupa-Atlantik güvenlik ortamını da şekillendireceğini belirten Fidan, şunları kaydetti:
"Kolektif savunma, NATO'nun özünü oluşturmaya devam ediyor; ancak stratejik ortam değişiyor. Tehditler çok alanlı, daha hızlı ve daha karmaşık hale geldi. Geleneksel ölçütler artık bu gerçeği yansıtmıyor. Artık önemli olan sonuçlardır: konuşlandırılabilir yetenek, sanayi kapasitesi ve operasyonel hazırlık. Avrupa'nın daha güçlü bir katkı sağlaması hayati önem taşıyor; ancak savunma-sanayi işbirliğine getirilen kısıtlamalar verimliliği zayıflatıyor ve müdahaleyi yavaşlatıyor. Bu kısıtlamalar stratejik bir yük haline gelmiştir. Avrupa savunma girişimleri, tüm NATO müttefiklerini tam olarak kapsayan nitelikte olmalıdır. Asıl mesele sadece nasıl tepki vereceğimiz değil, aynı zamanda işbirliğini günümüzün gerçeklerini yansıtacak şekilde nasıl organize edeceğimizdir. Ankara Zirvesi, İttifak'ın yapılarını karşı karşıya olduğu dünyaya uyumlu hale getirmesinde yol gösterici olacaktır. Türkiye'nin hedefi açıktır; daha tutarlı, daha yetenekli ve daha dayanıklı bir İttifak."
Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkēvičs, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Ankara'ya geldi. Rinkēvičs’i Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan karşıladı.
Ankara’da düzenlenecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir Esenboğa Havalimanı'na geldi.
DIŞİŞLERİ BAKANLARI ANKARA'DA
Ankara’da düzenlenecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman Esenboğa Havalimanı'na geldi.
Ankara’da düzenlenecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, Slovenya Dışişleri Bakanı Tone Kajzer Esenboğa Havalimanı'na geldi.
Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro Esenboğa Havalimanı'na geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile baş başa görüşmesi ve ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, akşam devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemek verecek.
Erdoğan, 8 Temmuz'da liderleri alana gelişlerinde karşılayacak ve aile fotoğrafı çekilecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açılış konuşmasının ardından toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler konuşma yapacak.
Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bazı liderler Beştepe Millet Sergi Salonu'nda ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.
Savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirileceği zirvede, liderler Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak.
Ukrayna'daki durum ve İttifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmelerin ele alınacağı zirveye, NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra, 100'e yakın bakan, çok sayıda üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcileri ve davetliler katılacak.
7 TEMMUZ
- SAVUNMA FORUMU: 7 Temmuz Salı günü, saat 10.00’da NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında müttefik ülkeler ve savunma sanayisi temsilcileri üst düzey duyurular yapacak. Saat 12.45’te Mark Rutte, ATO Congresium’da düzenlenecek NATO Savunma Sanayii Forumu’nun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile birlikte gerçekleştirecek. Saat 14.00’te ise Mark Rutte ile Ukrayna Cumhurbaşkanı ortak basın açıklaması yapacak.
- AY YILDIZ’DA RESEPSİYON: Saat 17.00’de NATO Dışişleri Bakanları, İstanbul İşbirliği Girişimi (ICI) kapsamında Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin dışişleri bakanlarıyla Beştepe’de bir araya gelecek. Saat 17.30’da Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi’nde Türkiye’nin ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek. Resepsiyona Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore savunma bakanları katılacak.
- BEŞTEPE’DE AKŞAM YEMEĞİ: Saat 18.30’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ve eşleri onuruna resepsiyon, ardından da akşam yemeği verilecek. Davetliler arasında Güney Kore Cumhurbaşkanı, Ukrayna Cumhurbaşkanı, Avrupa Konseyi Başkanı ve Avrupa Komisyonu Başkanı da yer alacak.
- BAKANLARDAN ÇALIŞMA YEMEĞİ: Saat 19.45’te NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları Çalışma Yemeği gerçekleştirilecek. Saat 20.15’te ise Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları Çalışma Yemeği düzenlenecek.
8 TEMMUZ
- RESMİ TÖRENLER: 8 Temmuz Çarşamba 10.45’te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mark Rutte, müttefik ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını resmi törenle karşılayacak.
- AİLE FOTOĞRAFI: Saat 11.00’de liderlerin aile fotoğrafı çekilecek.
- BÜYÜK TOPLANTI: Saat 11.15’te ise Kuzey Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı başlayacak. NATO Zirvesi, saat 15.00’te Mark Rutte’nin zirve sonrası basın toplantısıyla sona erecek.
NATO Zirvesi kapsamında başkentte alınan güvenlik önlemleri artırılırken, atlı polis birlikleri Ankara Kalesi ve çevresinde devriye faaliyetlerini yoğunlaştırdı.
Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, liderlerin ve heyetlerin konaklamasının beklendiği otellerin çevresinde ve Ankara’da güvenlik tedbirleri artırıldı. Zirve boyunca başkentte 48 bin 841 polis, 7 bin 447 jandarma ve 639 siber güvenlik personeli görevli.
Başkentte gerçekleştirilecek zirve kapsamında, toplantı alanları, havalimanları, protokol güzergahları ve konaklama noktalarında yoğun hazırlık yürütülüyor.
Bu çerçevede, yabancı devlet ve hükümet başkanları ile heyetlerin kalmasının planlandığı otellerin bulunduğu bölgelerde polis ekipleri konuşlandırıldı, bazı noktalara güvenlik bariyerleri yerleştirildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklamasının beklendiği, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği yakınındaki otelin çevresinde de güvenlik önlemlerinin artırıldığı görüldü.
Otelin bulunduğu bölgede polis ekiplerince kontrol noktaları oluşturuldu. Çevrede ambulans ve itfaiye ekipleri de hazır bekletildi.
Güvenlik önlemleri kapsamında, diğer liderlerin ve heyetlerin konaklamasının beklendiği farklı otel bölgelerinde de kontrollü geçiş noktaları oluşturuldu.