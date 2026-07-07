ABD Başkanı Trump, Ankara'ya geldi: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında geçen ilk konuşma

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı.

ABD Başkanı Trump'ı taşıyan uçak, saat 13.50'de Ankara Havalimanı'na iniş yaptı. Yapılan hazırlıkların ardından uçaktan inen Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçaktan inişinde resmi törenle karşıladığı Trump ile bir süre sohbet etti.

HAVALİMANINDA SAMİMİ GÖRÜNTÜLER



Turkuaz halının üzerinde yürüyen iki liderin samimi görüntüleri ve sohbeti dikkat çekti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İşte iki lider arasında geçen o sohbet;

ABD Başkanı Donald Trump: "This is the first flight of this plane." (Bu, bu uçağın ilk uçuşu.)

ABD Başkanı Donald Trump: "...the first time." (...ilk defa.)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evet, evet biliyorum. Duydum.

ABD Başkanı Donald Trump: "Now it's brand new." (Şu an yepyeni.)

Çevirmen (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönerek): "...ilk uçak olarak kullanılıyor, o hediye olarak verildiği için."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katar'dan geldi."

Çevirmen (Trump'a dönerek): "Qatar, as a gift." (Katar'dan, hediye olarak.)

ABD Başkanı Donald Trump: "Yeah, yeah... (Evet, evet biliyorum. Duydum.)

ABD Başkanı Donald Trump: "Eight hundred million dollars." (Sekiz yüz milyon dolar.)

ABD Başkanı Donald Trump: "Brand new." (Yepyeni.)

ABD Başkanı Donald Trump: (Çevirmene dönerek): "How are you? OK?" (Nasılsınız? İyi misiniz?)

Çevirmen: "Thank you." (Teşekkür ederim.)

ASKERLERİ TÜRKÇE SELAMLADI

ABD Başkanı Trump, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Daha sonra Şeref Salonu'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber Bültenleri ve E-Posta Tercihleri Türkiye ve dünyadaki en güncel gelişmelerden haberdar olmak için, bültenlerin gönderileceği e-posta adresini girin. Ad Soyadı E-Posta Adresi Bülten Seçimleri Gün Başlıyor Gün Sonu ETK Kuralları ve Bilgilendirme Metni kapsamında onay veriyorum. Abone Ol Keşfetmeye Devam et

YENİÇERİLER ALANDA

CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan şu bilgileri aktardı:

"Her törende olduğu gibi, her resmi törende olduğu gibi bayrak direğinde konuk ülkenin bayrağı asılı durumda. Amerika Birleşik Devletleri bayrağı, Cumhurbaşkanlığı forsu ve Türk bayrağı gönderde asılı. Biraz aşağıya doğru baktığımızda tarihteki eski 16 Türk devletini temsilen 16 Türk devletinin bayrağı ve o devletleri temsil eden tarihi üniforma giymiş askerlerin de merdivene sıralandığını görüyoruz. Bu düzen normalde üniforma giyen askerlerin tören alanına yayılması şeklinde oluyordu fakat bu kez düzende bir farklılık var, tören düzeninde farklılık var. Niçin farklılık var? Yeniçeriler buradalar. Yeniçeriler topçulardan oluşuyor, cebecilerden oluşuyor, yakıcılardan, kesicilerden ve serdengeçtilerden oluşuyor. Yani Donald Trump'ı Yeniçeriler karşılayacak dememiz mümkün. Yeniçerilerin hemen bitiminde ise bir mehter takımı var. O mehter takımının da bir dinleti yapıp yapmayacağı takip ediliyor olacak zira bu törenlerde platforma konuk devlet başkanı ve Cumhurbaşkanı çıktıktan sonra önce milli marşlar okunuyor. Milli marşların ardından tören kıtasının selamlıyor konuk devlet başkanı.

Haberin Devamı

Artık gözler Trump ve Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelmelerine çevrilmiş durumda. Basının ilgisinin, rağbetinin çok yoğun olduğunu bir kez daha vurgulamamız gerekiyor. Zira, üç katlı gördüğüm kadarıyla bir platform kurulmuş durumda buraya. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem de Türkiye Cumhuriyeti'nden çok sayıda basın mensubu burada. En son bu kadar kalabalık basın mensubunu Papa'nın Türkiye'ye ziyaretinde görmüştük.

Trump uçaktan indi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaştı, karşılama kıtasını selamladı. "Merhaba asker" dediği için asker de ona cevap verdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da onu alkışladığını gördük.

Haberin Devamı

Önce öncü uçağı indi, ardından Katar'dan hediye edilmiş olan Boeing 747-8 tipi uçağından indi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanlarını taşıyan hava araçları Air Force One adını alırlar. Air Force One'ın rengi genelde mavi ve beyazdı ancak Trump bu kez, eee, o uçağı kendisi dekore ettirmiş, rengini kendisi belirlemişti. Alışıla gelmiş olandan farklı, kırmızı tonlarda, lacivert tonlarda bir Air Force One gördük ve Donald Trump'ı taşıyacak olan The Beast ya da Gizli Servis'in ona söylediği adıyla Cadillac One adı verilen araç da yine onu hazır bekliyordu.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ı, sol tarafında Hazine ve Maliye Bakanı, yanlış görmüyor isem, Mehmet Şimşek'i ve ortada da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i görüyoruz. Bu isimler ikili görüşmenin yanına gelecekler. İkili görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edecekler, bunu ifade etmemiz gerekiyor tabii ki. Genelkurmay Başkanı'nın da keza yine burada olduğunu ifade etmek gerekiyor.