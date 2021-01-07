Beştepe’de gülümseten hastane diyaloğu: Üç ay leblebi çekirdek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de ağırladığı Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Türkiye’nin Arnavutluk’ta 3 ayda inşa edeceği hastaneyle ilgili Erdoğan ile Rama arasındaki gülümseten diyaloglar damgasını vurdu. Erdoğan, konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

İLİŞKİLERDE STRATEJİK ORTAKLIK

“Arnavutluk, dost ve kardeş, müttefik bir ülkedir. Rama ile görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasına ilişkin ortak siyasi bildiriye imzaladık. Böylece ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Attığımız bu adım her alanda işbirliğimizin daha geliştirilmesine imkan tanıyacaktır. İkili konuların yanı sıra bölgesel meseleleri ele aldık, siyasi askeri ekonomik kültürel her türlü alanda bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz bunları ele alma fırsatı bulduk.

KADER BİRLİĞİNİN YENİ SEMBOLÜ

21 Eylül ve 26 Kasım 2019 tarihlerinde Arnavutluk’ta iki büyük deprem yaşandı. Geride acı yıkım ve gözyaşı bırakan her iki depremden sonra Türkiye olarak Arnavut kardeşlerimizin imdadına koştuk. Arama kurtarmadan diğer yardımlara kadar elimizdeki tüm imkanları seferber ettik. Evleri yıkılan kardeşlerimiz için 522 konut inşa etme kararı aldık. İnşaatı 2021 ağustos ayında tamamlayıp bu konutları ihtiyaç sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bu konutların Türkiye ile Arnavutluk arasındaki kader birliğinin yeni sembolü olacağına inanıyorum. Görüşmemizde bu hususların yanı sıra ekonomik ilişkilerimizi değerlendirdik. Türkiye, Arnavutluk’un en büyük dördüncü ticari ortağıdır. Önümüzdeki dönemde Arnavutluk’ta bilhassa altyapı ve turizm alanlarında yatırımlarımızı arttırmayı planlıyoruz. Osmanlı döneminden kalan tarihi eserleri geleceğe taşımaya büyük önem veriyoruz. TİKA vasıtasıyla Arnavutluk’ta 20 milyon avro değerinde 500’ün üzerinde restorasyon projesini hayata geçirdik.

SAĞLIK EKİBİ GÖNDERECEĞİZ

Özellikle hiç endişe etmesin İstanbul’da Yeşilköy Havalimanı’nda, Sancaktepe’de 1008’er odalı iki tane hastaneyi iki ayda yaptık. Bu ise 150 odalı olacağı için üç ay dedik, bu leblebi çekirdek. Tıbbi teknik donanımları da olacak. İstanbul’daki hastanelerde 18’er ameliyathanesi var. Buradaki ameliyathane sayısı daha düşük olabilir. Bu ameliyathanelerle burada sıkıntı yaşanmayacak. Sağlık Bakanlığımız geçici bir süre buradan sağlık elemanlarını da doktoru, hemşiresiyle gönderecek. Orada öğreticilik yapmak suretiyle Arnavut kardeşlerimizden ekibi bu hastanede yetiştirmiş olacaklar. Böylece çok kısa zamanda Arnavutluk bu hastaneyi halkına kazandırmış olacak. Bunu çok önemsiyoruz.”

Erdoğan’ın hastanenin üç ayda biteceğini ifade etmesinin ardından Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, “O zaman 7 Nisan, üç ayda bitecek” dedi. Erdoğan da 25 Nisan’daki Arnavutluk genel seçimlerine atıfta bulunarak, “Seçimden önce bitecek” diye gülerek karşılık verdi. Rama ise “Seçimler önemli değil, onlar başka bir konu” dedi.

TÜRKİYE’NİN DESTEĞİNDEN MÜTEŞEKKİRİZ

Basın toplantısında konuşan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Erdoğan’a “dostum” diye hitap ederek kendisine ve heyetine unutulmaz bir misafirperverlik gösterildiğini söyledi. Rama, iki hükümette de iki ülke arasındaki işbirliğinde yeni bir sayfa açma yönünde irade olduğunu belirtti. 26 Kasım’da Arnavutluk’ta meydana gelen depremden sonra Türkiye’nin desteğinden dolayı müteşekkir olduklarını belirten Rama, “Türkiye Arnavutluk ile her zaman dayanışma içinde olan dost bir ülke. Türkiye koronavirüs salgın sürecinde de Arnavutluk’un yanında oldu. Türkiye’den gelen yardımlar bizim için çok anlamlıdır” dedi. Rama, Erdoğan ile iki ülke arasında yüksek düzeyli stratejik konsey kurulması için bildiri imzaladıklarını da hatırlatarak “Bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Stratejik ortaklığımızı daha kurumsal bir ilişki seviyesine yükseltmekteyiz” dedi.

İLİŞKİLERİ ZEHİRLEMESİNE İZİN VERMEYİZ

Erdoğan, görüşmelerin ana gündem maddelerinden birinin terörle mücadele ve askeri ve savunma alanındaki işbirliği olduğunu belirterek “FETÖ’nün her iki ülke için tehdit oluşturduğu noktasında Arnavutluk makamlarıyla hemfikiriz. FETÖ’nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz. Bu vesileyle Türkiye, başta Türkiye Maarif Vakfı olmak üzere ilgili tüm kurumlarıyla Arnavutluk’un yanındadır. Türkiye Maarif Vakfı olarak devralınan Tiran’daki üniversitenin yarın İstanbul Teknik Üniversitesi ile Başbakanın, rektörle bir araya gelmek suretiyle adımı atılacaktır. Zira İTÜ’de yüz civarında Arnavut eğitim görüyor. Bu adımla beraber eğitim öğretimde Türkiye-Arnavutluk arasında çok güçlü bir adım atılmış oluyor.” dedi.



Erdoğan ve Rama, iki ülke arasında varılan mutabakatlara ilişkin anlaşmaları imzalayarak basın mensuplarına poz verdi.

RAMA’NIN MOR MASKESİ DİKKAT ÇEKTİ





Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye’ye gelen Arnavutluk Başbakanı Rama’yı Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nı selamlayan Başbakan Rama için 21 pare top atışı yapıldı. Tören sırasında Başbakan Rama’nın koronavirüs önlemleri kapsamında taktığı mor ve siyah renkli koruyucu maskesi dikkat çekti. (◊ Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)