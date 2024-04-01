Fatma Girik'ten bu yana yerel seçimlerde bir ilk... Levent Kırca'dan Barış Manço'ya işte belediye başkanlığına daha önce aday olan ünlüler

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Tiyatro sanatçısı Erdal Beşikçioğlu, 2024 yerel seçimlerinde aday olduğu Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saat 00:30 itibarıyla oyların yüzde 56'sını alarak belediye başkanlığı yarışında önde. 90'lardan itibaren birçok isim yerel seçimlerde çeşitli belediyeler için aday oldu. Ancak Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Fatma Girik ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Faruk Demir harici ünlü isimler rakiplerine hep kaybetti.



Yerel seçimlerde aday olup kazanan ilk isim Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik oldu. 1989 yerel seçimlerinde SHP'den Şişli Belediye Başkanlığına aday olan Girik, seçimleri kazandı. Girik, 1994 yerel seçimlerine kadar görevini devam ettirdi. 94'te Girik görevi ANAP'tan başkan seçilen Gülay Aslıtürk'e bıraktı.

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İKİ FARKLI PARTİDEN ADAY OLDU AMA



Yaprak dökümü dizisiyle hafızalara kazınan tiyatrocu Halil Ergün, birden fazla kez aday olan sanatçı olarak göze çarpıyor. Ergün, 1994 ve 1999 yıllarında önce SHP'den sonra CHP'den Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na adaylığını koydu. Ergün iki seçimi de kazanamadı.

Türkiye'nin önde gelen sanatçılarından Barış Manço, 1994 yerel seçimlerinde DYP'den Kadıköy Belediye Başkanlığı'na aday oldu ancak seçilemedi.

LİVANELİ YARIŞI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A KAYBETTİ



Sanatçılardan en göze çarpan isimlerden biri ise 1994 yılında İstanbul Büyükehir Belediye Başkanlığı'na SHP'den adaylığını koyan ses sanatçısı Zülfü Livanei oldu. Kıran kırana geçen yarışı Refah Partisi'nden aday olan Recep Tayyip Erdoğan kazanırken ANAP'ın adayı İlhan Kesici ikinci oldu. Livaneli yarışta üçüncü olabildi.

2009 seçimlerinde ise iki ünlü isim aday oldu. Tiyatro sanatçısı ve komedi programı Olacak O kadar ile tüm Türkiye tarafından bilinen Levent Kırca, DSP'den Üsküdar'a aday olurken ve Türk Halk Müziği sanatçısı CHP'den Sancaktepe'ye aday oldu ancak iki isim de seçilemedi.

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Dizi oyuncusu ve tiyatro sanatçısı Emre Kınay da 2019 seçimlerinde İYİ Parti'den Kadıköy adayı oldu. Kınay seçimlerde üçüncü sırada yer aldı. 2019 seçimlerinde Türk Sanat Müziği sanatçısı Faruk Demir CHP'nin Ardahan adayı oldu. Demir seçimlerde birinci sırada yer alarak ipi göğüsledi.

Şarkıcı Davut Güloğlu da Yeniden Refah Partisi adına 2024 yerel seçimlerinde Düzce Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Ancak Davut Güloğlu seçim yarışında üçüncü olabildi.