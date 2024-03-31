31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri... Türkiye'den sandık manzaraları

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Yeni yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen saate göre 08.00 itibarıyla başladı. Türkiye genelinde 61 milyon 441 bin vatandaş, kurulan 206 bin 845 sandıkta oyunu kullanacak. Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibarıyla sona erecek.

Oy kullanma işlemlerinde başlangıç ve bitiş saati bu seçimde farklılık gösterdi. YSK, 32 ilde seçimlerin sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için oy verme saatlerini 07.00 ve 16.00 olarak belirledi. Batı illerinde ise oy kullanma saatleri seçim takvimine göre işleyecek.

Öte yandan, 61 milyondan fazla oy kullanılacak olan 31 Mart Yerel Seçimlerinde 1 milyon 32 bin genç ilk kez oy kullanacak.

ÜNLÜ SANATÇI CANDAN ERÇETİN SANDIK KURULU ÜYESİ OLDU

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Ünlü sanatçı Candan Erçetin, yerel seçimlerde Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi. Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Erçetin sürprizi ile karşılaştı. Candan Erçetin'in Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı anlar kameralara yansıdı.

ŞANLIURFA’DA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Şanlıurfa’da kurulan 4 bin 435 sandıkta, saatlerin 07.00'yi göstermesiyle seçmenler oy kullanmaya başladı. 1 milyon 252 bin 96 seçmenin oy kullanacağı kentte, herhangi bir olumsuz yaşanmaması için 11 bin 230 polis ve jandarma personeliyle güvenlik tedbiri alındı.

SİVAS'TA OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi Sivas'ta saat 07.00 itibariyle başladı. Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar oy kullanmak için okullara gitti.

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HATAY'DA SEÇMENLER SANDIK BAŞINDA; BAZILARI KONTEYNERLERDE OY KULLANDI

Hatay'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 3 bin 424 sandık kurulurken, 6 Şubat depremlerinde hasar gören okulların bahçelerine konteyner yerleştirildi. Bazı seçmenler, konteynerlere yerleştirilen sandıklarda oy kullanmaya başladı.

TRABZON

Trabzon’da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 07.00’de başladı. Kentte seçim için 2 bin 264 sandıkta 619 bin 603 kişi oy kullanacak.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı. Sabah erken saatlerde gelenler, okul ve sınıf önlerinde kuyruk oluşturdu.

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OYUNU SAĞLIK PERSONELİ EŞLİĞİNDE KULLANDI

Diyarbakır’da 79 yaşındaki Hafize Canpolat, hastalığı nedeniyle sağlık çalışanları eşliğinde oy kullandı.

‘İNSANLIK KAZANSIN’

Hafize Canpolat’ın kızı Dilek Canpolat ise hizmetten memnun olduklarını ifade ederek, “Evde bakım hizmeti görevlileri annem hasta olduğu için gelip evden aldılar. Oyumuzu kullandık. Hayırlara vesile olsun. İnsanlık kazansın” diye konuştu. Selim KAYA- Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR, (DHA)