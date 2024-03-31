31 Mart yerel seçimleri: Türkiye yerel seçim için sandık başında... Oy verme işlemi başladı, oy verme kaçta bitecek? İşte dakika dakika tüm gelişmeler

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Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bugün sandık başında. Seçim heyecanı sabah erken saatlerde başladı. 31 Mart yerel seçimlerinde 81 ilin ve 973 ilçeyle beraber 390 beldenin belediye başkanı belirlenecek. 32 doğu ilinde oy kullanma işlemleri sabah saat 07.00'de başlarken, 16.00 itibariyle de sona erecek. Diğer illerde ise saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemleri 17.00'de ise sona erecek. İşte dakika dakika tüm gelişmeler...
Saat 08.00 itibarıyla batıdaki 49 ilde de oy kullanma işlemleri başladı. 49 ilde oy kullanma işlemi 17.00'da sona erecek.
İstanbul'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görev alan sandık başkanları ve memurlar ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. Üsküdar, Aziz Mahmud Hüdayi Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kağıthane Aşık Veysel İlkokulu'nda oy verme işlemi başlamadan önce hazırlıklarını yapan görevliler, sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti.
Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle:
"Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim."
Yurt genelinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin 32 ili kapsayan erken oy kullanma işlemi sabah saat 07.00 itibari ile başladı.
ERKEN OY KULLANILMAYA BAŞLANAN ŞEHİRLER
Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin erken oy kullanmaya başlanan şehirler ise şunlar:
Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis.
İstanbul'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başlamadan önce görevliler, oy pusulalarını seçim kurullarından sabahın erken saatlerinde aldı. Oy pusulaları güvenlik önlemleri altında okullara getirilmeye başlandı.
Seçmenlere 4 oy pusulası verilecek. Bu pusulalar ve renkleri şöyle:
BEYAZ: Büyükşehir belediye başkanlığı,
TURUNCU: İl genel meclisi üyeleri,
MAVİ: Belediye başkanları,
SARI: Belediye meclisi üyeleri.
Yerel seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri de belirlenecek.
Oy verme günü, her türlü içki satışı ve içilmesi yasak. Bütün eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek servisi yapılabilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü saat 18.00’e kadar radyolar ve her türlü yayın organlarının seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak. 18.00 ile 21.00 arasında sadece YSK’nın seçimle ilgili haber ve tebliğleri yayınlanabilecek. Saat 21.00’den sonra bütün yayınlar serbest olacak. Ancak, YSK bu süreyi öne çekebilecek.
Yerel seçimde seçmenler adım adım şöyle oy kullanabilecek:
Nerede oy kullanacağınızı öğrenin
1- Nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağınızı YSK’nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK’nın Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması’ndan veya “444 9 975” numaralı YSK Çağrı Merkezi’nden öğrenebilirsiniz.
Oy verme saatlerine dikkat edin
2- Doğu’daki 32 ilde seçim saat 07.00’de başlayıp 16.00’da sona erecek. Bunların dışında kalan illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak.
TC kimlik numaralı belge şart
3- Seçmenlerin üzerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası olan kimlik belgesini bulundurması şart.
Cep telefonu yasak
4- Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme kabinine girilmesi yasak.
Oy pusulasına işaret koymayın
5- Oyun geçerli sayılması için “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerek. Yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek. Zarfa oy pusulası dışında bir şey de konulmayacak.
Tüm pusulalar tek zarfa
6- Seçmenler, kullandıkları tüm oy pusulalarını tek bir zarfa koyarak sandığa atacak.
Oy pusulasını katlarken dikkat
7- Uzun oy pusulasını, mühürlü tarafın diğer tarafa bulaşmasını önlemek için dikkatle katlayın. Yoksa oylarının geçersiz sayılma ihtimali bulunuyor.
İmza atmayı unutmayın
8- Seçmenlerin, oylarını kullanıp zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adlarının bulunduğu yerin karşısına mutlaka imza atmaları gerekiyor.
Önce hangi oylar sayılıyor
9- Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde, sırasıyla, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
Yurt dışı seçmen oy kullanacak mı
10- Yurt dışındaki seçmenler yerel seçimde oy veremiyor. Milletvekili, Cumhurbaşkanı ve halkoylamasında oy kullanıyor.