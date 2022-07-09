Beraberliğin önemini daha iyi anlıyoruz

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında özetle şu ifadelere yer verdi:

UMUT BÜYÜTÜLSÜN

“Birlik ve beraberliğin, hoşgörünün, kardeşliğin, bir arada olmanın önemini çok daha iyi anladığımız bu güzel bayramın, milletimizin içindeki umudu büyütmesini diliyorum. Ülke olarak zor günlerden geçtiğimizi, derin bir ekonomik buhranın içinde olduğumuzu hepimiz çok iyi biliyoruz. Artan şiddet olayları canımızı yakıyor. Ancak ben asla umutsuz değilim, milletimiz de olmamalıdır. Çünkü biz, yurttaşlarımıza bir söz verdik, güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız.

EL ELE İNŞA EDECEĞİZ

Hiç kimsenin kimliği, inancı ve yaşam tarzı dolayısıyla ötekileştirilmediği, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzurun ve bereketin olduğu, önce israf ve yolsuzlukların, ardından da yoksulluğun tarihe gömüldüğü bir Türkiye’yi hep birlikte el ele inşa edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle salgın hastalıkla mücadelenin ön safında yer alarak şehit düşen sağlık personelimize, acımasızca katledilen avukatımıza, terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine de sabır ve başsağlığı diliyorum. Tüm milletimizin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”