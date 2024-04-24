Bayramda sürpriz buluşma.. 8 yıl sonra ilk

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in beklenen görüşmesinden önce, dün Meclis’teki 23 Nisan Resepsiyonu’nda sürpriz bir buluşma gerçekleşti. Erdoğan, böylece 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminden sonra dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeden sekiz yıl sonra ilk kez CHP Genel Başkanı ile bir araya gelmiş oldu.

Erdoğan resepsiyona katıldıktan sonra salonun kalabalık olduğunu belirterek, “Küçük salona geçelim” dedi. Liderler ve vekiller Mermerli Salona geçti.

ÇAY DAVETİ

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, CHP Lideri Özel’i salonda bularak, “Sayın Cumhurbaşkanı sizi çay içmeye davet ediyor” dedi. Özel, Grup Başkanvekili Murat Emir’le birlikte Mermerli Salona geçti. Salona giderken Özel’in çevresindekilere “Bir bayramlaşalım” dediği duyuldu. Özel ve Emir’in katılımıyla salona çay servisi yapıldı. Yaklaşık 15 dakika süren sohbette, diğer partilerin genel başkanları ve bazı milletvekilleri bulundu. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Özel’in sağlık durumunu sorarak geçirdiği ameliyatlarla ilgili bilgi aldı. Özel de sağlık durumunun iyi olduğunu, ameliyatı da yanında bulunan uzman hekim Murat Emir’in yaptığını anlattı. Erdoğan geçmiş olsun dileğini iletti.

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GÖRÜŞME HAFTAYA

Sohbet sırasında Özel, gelecek hafta görüşmek üzere randevu talep edeceğini Erdoğan’a iletti. Cumhurbaşkanı da programının uygun olduğunu, görüşmeyi gelecek hafta yapabileceklerini belirterek, “Arkadaşlarımız haftaya bir planlama yapsınlar” dedi. Erdoğan resepsiyondan ayrılırken de gazetecilerin soruları üzerine Özel’le haftaya görüşeceğini vurguladı. Özel de beklenen görüşmeyle ilgili “Birbirimizi dinleyeceğiz, birbirimizi anlayacağız. Ben Erdoğan’ı dinlemeden müzakerelere kapıları kapatmam” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise resepsiyonda basın mensuplarının DEM Parti ile ilgili soruları üzerine, “Eğer hukukta bir suç işlenmişse yetkili makamlar devreye girer. Kimse bir partinin kapatılmasını istemez. Durup dururken de bir parti hakkında kapatma davası açılmaz” cevabını verdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da aynı konu hakkında “Yapılan soruşturma ortada. Hak, hukuk, adalet neyi gerektiriyorsa o olacak” dedi.

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‘GEÇMİŞ OLSUN’

Erdoğan, görüşmede Özel’in geçirdiği operasyonlar hakkında bilgi alıp geçmiş olsun dileğini iletti.

TASARRUFLU RESEPSİYON

Kurtulmuş bu yıl tasarruf önlemlerine uygun sade bir resepsiyon düzenledi. Davetin menüsünde döner, kebap, kuzu kızartma gibi etli yemeklere yer verilmedi. Zeytinyağlı enginar, kısır, patlıcan dolma gibi hafif yemeklerin yanı sıra küçük kanepeler ve birkaç çeşit geleneksel Türk tatlısı servis edildi. Özel oturumda bulunmayan MHP Lideri Devlet Bahçeli resepsiyona da katılmadı. Bakanlar, milletvekilleri ve yabancı misyon temsilcilerinin yanı sıra, bazı sanatçılar, akademisyenler ve iş dünyasının temsilcileri de davette hazır bulundu.