Baykal’ı devletin zirvesi uğurladı

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Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a veda için dün hem devletin hem de siyasetin zirvesi başkentte bir aradaydı. İlk tören CHP Genel Merkezi’nde yapıldı. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın, CHP yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partiliyle birlikte Baykal’ın eşi Olcay Baykal, kızı Aslı Baykal ve oğlu Ataç Baykal katıldı. Ataç Baykal törende, “Babam bir Türkiye sevdalısı ve vatanseverdi. Bu nedenle de CHP’de yerini almıştır. Genel Başkanlık’tan ayrıldıktan sonra rahatsızlanana kadar 7 yıl CHP içinde bir nefer olarak çalışmıştır. Bu hepimiz için çok önemli bir derstir hiç kuşkusuz. Pek çok vatansever değerli siyasetçinin yeri de CHP’dir. Tüm Türkiye sevdalılarına, tüm vatanseverlere sahip çıkılması ve CHP çatısı altında toplanılması babamın CHP’ye vasiyetidir” dedi.

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TABUTUNUN BAŞINDA SÖZ

Kılıçdaroğlu da “Biz yani CHP’nin sizden sonraki kuşakları, demokrasi mücadelesini sizlerden öğrendik. Dönemin ABD Başkanı Obama’ya Türkiye’ye yaptığı ziyarette, Türk halkını ve Türkiye modernleşmesini daha iyi tanıması, anlaması için Sait Faik Abasıyanık ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın kitaplarını hediye etmiştiniz. Tanpınar, hediye ettiğiniz Huzur kitabında, kahramanlarından İhsan’a şu cümleyi söyletir: ‘Fikre, sanata hiç karışmayacağız, onları hür bırakacağız çünkü onlar mutlak hürriyet isterler.’ Sayın Genel Başkanım huzurunuzda söz veriyorum, ülkemizde mutlak anlamda hürriyeti tesis edeceğiz, ömrünüzü verdiğiniz demokrasi ve özgürlük mücadelesini tamamlayacağız” diye konuştu.

SİYASİLER YALNIZ BIRAKMADI

Baykal için TBMM’de düzenlenen tören ve Ahmet Hamdi Akseki Camisi’ndeki cenaze namazı siyasetin farklı kesimlerini bir araya getirdi. Törenlere Baykal’ın eşi Olcay, oğlu Ataç, kızı Aslı Baykal ve yakınlarının yanı sıra Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski başbakan Tansu Çiller, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri ve eski siyasetçiler katıldı.

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‘EN BÜYÜK AŞKIM BABAMDI’

Aslı Baykal, Meclis’teki törende babası için şöyle konuştu; “Aynı zamanda romantik bir hayalciydi. Esprili ve ailesiyle çok ilgili bir insandı. Kızların aşkı babalarıdır, benim de en büyük aşkım babamdı. Hiçbir makam onun için vazgeçilmez değildi.”

ÜÇ AYRI VEDA

Baykal için ilk törenin yapıldığı CHP Genel Merkezi’nde naaş karanfil yağmuruna tutuldu. İkinci tören ise TBMM’deydi. Baykal’ın naaşı katafalka getirilirken eşi Olcay Baykal gözyaşlarına hâkim olamadı.

Cenaze namazı ise Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde kılındı. Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katıldı. Namazın ardından Bahçeli, Kılıçdaroğlu ile tokalaşarak başsağlığı diledi. Baykal, Devlet Mezarlığı’nda toprağa verildi. Erdoğan ve Emine Erdoğan gece de Baykal Ailesi’ne taziye ziyaretinde bulundu.

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