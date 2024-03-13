Bavul dolusu paraları sayma görüntüleri... CHP'nin eski avukatından CNN TÜRK'te çarpıcı iddialar

Haberin Devamı

CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

2021 Mayıs ayına kadar CHP'nin avukatlığını yaptım. Gayrimenkul alım satım işleri ile ilgilendim. O tarihte İstanbul il başkanı il binası alma talebinde bulundu. Bülent Kuşoğlu mali işlerden sorumluydu. Hassasiyet ile irdelendi süreç o dönem. Partide 3 avukat arkadaş vardık. İnceledik, sıkıntı var mı diye. Buna ilişkin raporumuzu verdik. Bunun üzerine genel merkez bunların hepsini incelemeden geçirip ve ekspertiz raporu aldı. Buranın değeri 25 milyon lira. Genel merkez bu meblağı gönderdi ve bu para alım satım işine giden başka arkadaşımızdı. Tapu alınarak demirbaşa kaydı yapıldı. Buradaki süreç ilde yapılan süreç. İl başkanı o dönem Canan Kaftancıoğlu'ydu. Genel merkez mülkiyeti alınca, içinde eksiklikler çok fazlaydı. Bunu merkezin karşılaması mümkün olmayacaktı. O zaman Canan hanım kampanya yapalım sürecine dahil oldu ve bu kampanya yapıldı. 150-160 bin lira gibi bir rakam toplandı. Genel merkezin hesapları verilmişti. Buradaki rakam 15-20 milyon. Genel merkez resmi kayıtlı olarak yaptı bu işlemleri. Görüntülerdeki balya balya paraların genel merkezden giden paralar olmadığını ifade ettim.

Haberin Devamı

KAMPANYAYA KATILMAYAN CHP'Lİ BELEDİYELER DE OLDU

Bu paraların kampanya ile ilgisi yok. Öyle bir meblağ toplanmadı. Sayın İnce'nin kampanyasında toplanan para 27 milyondu. Siz nasıl olur da il başkanlık binası için bu kadar büyük meblağı toplayabiliyorsunuz. Zaten kampanyaya rağbet de yoktu. Bu para salma gönderilerek o dönemki CHP'li belediyelerden toplanan paralardır. Buna katılan da olmuştur katılmayan da olmuştur. Şişli'si, Sarıyer'i, Kadıköy'ü katıldı.

CHP Genel Merkezi'nin böyle bir talebi yoktur. Alım satımla ilgili olduğu söyleniyor paranın. Böyle bir faaliyet olsa partinin temsilcileri olurdu. Parti genel merkezi ile ilgili kimse yok. Burada başka bir süreç işliyor. Farklı bir süreç.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın CHP parayı kuruşu kuruşuna ödemiş Haberi görüntüle

BAĞIŞ PARASI MI KAPORA MI?

Şantaj yapıldığı söyleniyor. İstifa ettiğim süreçte 650 milyon nerede diye sormuştum. Parti hakkımda tazminat davası açmıştı. Şimdi bir avukat sizi tehdit ediyor deniyor. Siz ne bir baroya şikayet ediyorsunuz ne de tehditten suç duyurusunda bulunuyorsunuz. Vicdanımla konuşuyorum. Bu paralar belediye kasalarından gelen paralar değildir ama işaret edilmiştir, belediyeler ile bağlantısı olanlara bağış olarak verin denilmiştir. İmar, rant işlemleridir. O bağışın bir şekilde buraya yapılması temin edilmiştir.

Haberin Devamı

PARALAR NEDEN ELDEN VERİLİYOR?

Burada bunun müsebbibi cevap verecektir. Ben de tanık olarak ifade vereceğim. Bu meblağları getiriyorsunuz, işaret ediliyor. Bunun hiçbir yerinde genel merkez yok. Orada kendilerine sorumluluk yükleyen kişiler tarafından yapılıyor. O evrakı imzalamaya bile yetkili değiller. Bunu yapacak olan yetkililerdir. Bu bankacılık mevzuatına da aykırı. Bu rakamların nereden geldiğini ifade ettim. Vatandaştan bu meblağı toplamanız mümkün değil. Bazı iş adamları kayıtlara girmesin diye arka kapıdan verdiler diyorlar. Burası dingonun ahırı değil ki. Bu ifadeler dahi durumun ikrarını oluşturmuş süreçte.

Benim kanaatimce yasa dışı. Bunu netleştirecek olan soruşturma kovuşturma makamlarıdır.

Haberin Devamı

ŞANTAJ VARSA NEDEN SAVCILIĞA BAŞVURULMADI

Ben de bunu soruyorum. 4 yıldır CHP gibi partinin yetkilileri bundan imtina eder mi? Önleyici tedbirlerinizi neden almıyorsunuz? Bu şikayetleri neden değerlendirmiyorsunuz? Bu kayıtlar bilinen kayıtlar olduğu da söyleniyor. Dün çıkmış konu değil. Bir kısım gazetecilere de bu kayıtların geldiği söyleniyor. Gündeme gelmez diye değerlendirdiler. Parti içinden birileri bu kayıtları çıkardı kanaatimce. Bu olayların birinci dereceden muhatabı Kaftancıoğlu. Bir açıklaması yok. Genel merkez bu işi bitirebilir. Kimse bir şey demiyor. O dönem parti yönetiminde Kemal bey ve Kuşoğlu var: Kimse konuşmuyor. Mevcut il başkanı konuşuyor sadece. Burada bir iç çekişme var. Bu seçim sonrası döneme yönelik olduğu ifade ediliyor. İmamoğlu seçim çalışılmalarında bir şeyler söylemeye çalışıyor. İl başkanı açıklamalar ile daha çok bilinmeyen nokta ortaya çıktı. Tapu kaydı konulunca 25 milyon görünecek, o zaman neden 15 milyon toplandı konuşulacak.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Bakan Tunç'tan para sayma görüntüleriyle ilgili açıklama Haberi görüntüle

NEDEN EURO İLE VERİLDİ?

Burada bağış diyorsunuz, kim euro ile balya balya yapıyor bu da enteresan. Bunun kaynağı belli. Belediye kasasından çıkarmaları mümkün değil. Belediye talimatı ile şirketlerin araştırılması lazım. Çok büyük rakam var. 15 milyon toplanma değil tadilat için çok daha fazla para gerekiyor. Bunu alım satımla ilişkilendiriyorlar. Siz parayı ödeyip tapuyu almışsınız neden bu avukat ile bir aradasınız hala. O kağıda itibar edilmesi mümkün değil. Genel merkeze geldiğini de düşünmüyorum. O belge kendi içlerinde düzenlenmiş.

PARALAR NEREYE GİTTİ?

Bunu ben bilemem. İfadeler verilirse, banka hareketleri ile tahkik edilirse kimlerin haksız zenginleştiği çıkacaktır. 4 saatten bahsediyoruz. Bunu soruşturma makamı araştıracak. Bu il boyutu ile dönen mesele. İlin de temsil yetkisi yoktur.