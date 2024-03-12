Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlunun iadesi için ABD'nin istediği belgeleri hazırladık

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İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta meydana gelen kazada T.C. yönetimindeki cip, emniyet şeridinde arıza nedeniyle duran ATV’ye çarparken, kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından T.C., yazar annesi Eylem Tok ile birlikte İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçtı. Tok ve oğlu, daha sonra ABD'ye geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tok ve oğlunun hem diplomatik yollar, hem de Interpol aracılığıyla Türkiye'ye iadeleri istendi. Adalet Bakanlığı şüphelilerin iadesi için ABD makamlarıyla irtibata geçti. Bakanlık, T.C. ve onu yurt dışına kaçıran annesi Tok'un, ABD'den iadesi için talepname hazırladı. Talepnamenin bir hafta içinde ABD makamlarına iletileceği belirtildi.

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BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

İşte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarından satır başları:

"Soruşturma devam ediyor. Mısır üzerinden ABD'ye geçmişlerdi. ABD ile adli yazışmalarımızı gerçekleştirdik. 7 Mart tarihinde de iade talebimizi illettik. Bugün itibarıyla bize ABD'den cevabi yazı geldi. İstenen belgeler vardı ve bu belgeleri tamamladık.

"İstanbul Eyüpsultan'da gerçekleşen 1 kişinin vefatıyla olan bir trafik kazası. 18 yaşından küçük birinin annesiyle yurt dışına kaçtığı belirlendi. Hem diplomatik yollardan hem de Interpol aracılığıyla bu gerçekleşiyor. Umuyoruz ki ABD iade talebimizi karşılasın.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

"Dün itibarıyla bu dosya ile ilgili 2 gözaltı gerçekleşti. Kaza sonrası olay yerine gelen ve havalimanına bırakın kişi gözaltına alındı. Olay yerindeki telefonları alıp emniyete bırakan şoför de gözaltında.

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ERDOĞAN'IN 'SON SEÇİMİM' MESAJI

"5'te 3 çoğunlukla seçimlerin yenilenmesi kararı alınırsa yeniden seçilme hakkı olur. Daha önümüzde uzun bir süreç var. Cumhurbaşkanımız Anayasa'ya göre son seçimim dedi. Anayasanın başka maddeleri de var. Meclis seçimleri yenilerse tekrar adaylık söz konusu olabiliyor.

'PARA SAYMA' GÖRÜNTÜLERİ

"O görüntülerdeki kişilerle ilgili ifadeler alınmaya başladı. Bu sayılan paraların kaynağı nedir? Bu paraların partiye yapılan bağış olduğu söylendi. Bunun da bir kuralları var. Kampanyada verilen hesaplar var. Oradan mı geliyor. Başsavcılık bunların hepsini soruşturacaktır. Böyle bir miktardaki paranın, il binasının satışını nasıl söz konusu olabildiğini Cumhuriyet savcılığı bu tereddütlerin ortadan kaldıracağı bir soruşturma gerçekleştirecek. Bu paranın genel merkez tarafından mı ödendiği, yoksa buradan mı ödendiği. Belge ve görüntü kaynaklarının da tutmaması hepsi savcılığın kontrol edeceği konulardır. Suçtan elde edilen bir gelir varsa bu ortaya çıkacaktır. Böyle elden 15 milyon gibi bir paranın teknoloji çağında verilmesi... Görüntülerde ismi geçenler, ifadelerine başvurulacak. Orada bir suç unsuru var mı yok mu burada ortaya çıkacaktır."