Türkiye'nin konuştuğu kaza... Eylem Tok'un oğlunun arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı

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İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart gecesi Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği 4 kişinin de yaralandığı trafik kazası, 16 yaşındaki sürücü Timur C.'yi annesi Eylem Tok’un Mısır’a kaçırmasıyla ülkenin gündemine oturmuştu. Eylem Tok ve oğlunun Mısır'dan da ABD'ye kaçtığı ortaya çıkmıştı. Kazayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

CNN TÜRK muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Kazanın yaşandığı gün, 16 yaşındaki Timur C. aracın içerisindeydi. Yanında 3 arkadaşı vardı. Onlar bir araçtaydı. İkinci araçta da arkadaşları vardı. Onlar da 6 kişilerdi. Belirli zamanlarda bu arkadaşlar o yolda hep yarış halindeler. O gün de yola çıkmışlardı. Çok hızlılardı. Kazanın yaşandığı gün 16 yaşındaki Timur C.'nin aracında 3 arkadaşı vardı. O 3 arkadaşının ifadelerine ulaştık.

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İlk ifadeyi aktaralım; "Önümüzde bir viraj vardı. Ancak Timur viraja hızlı girdi. Dönerken ATV araçlarını gördük. Timur aracın direksiyonunu sola doğru kırdı. Araç kaymaya başladı. Bir anda ATV araçlarına çarptık" dedi. Bu ifade de dikkat çeken aracın hızlı olması.

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"EYLEM TOK 12 DAKİKADA OLAY YERİNDE GELİYOR"

İkinci ifadeyi aktaralım; "Yoldan geçen araçları yardım etmek için durdu. Bu sırada tam hatırlamıyorum ama biri 112'yi aradı. Muhtemelen yoldan geçen şoförlerden biriydi. Ambulans gelene kadar olay yerinde bekledik. Timur ise şok geçirmişti, 'Hayatım bitti' dedi." Bu da çok dikkat çekici bir detay. Aslında kazanın yaşanmasının ardından Timur ilk olarak özel şoförünü arıyor, ona durumu anlatıyor. Daha sonra annesini arıyor. Annesi tam 12-13 dakika içinde yazar Eylem Tok'tan bahsediyoruz, olay yerine geliyor. Oğluyla beraber 3 arkadaşını araca alarak oturdukları siteye götürüyor.

Bir diğer arkadaşı da ifadesinde, "Eylem Tok, oğlunu beni ve bir arkadaşımızı aracına bindirdi. Siteye gittik. Hatta yaralılardan birinin cep telefonu bizde kaldığını daha sonra fark ettik" dedi. Aslında cep telefonu onlarda kalmamıştı. Eylem Tok o telefonu özellikle almıştı ve yanında götürmüştü. Dün akşam saatlerinde de o cep telefonunu ulaştıran şoförüydü. Emniyet'in de bu konuda çalışması devam ediyor.

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Başka hangi detaylara ulaştık. Kullandıkları araçların plakası tam 6 kez şikayet edilmiş. Farklı günlerde bu araçlar hız yapıyor diye şikayet edilmiş. Bu önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Eylem Tok 12-13 dakika içerisinde bir arkadaşıyla olay yerine geliyor. Eylem Tok ve oğluyla beraber 10 kişi olay yerini bir anda terk ediyor. Siteye geldiklerini kendi ifadelerinde de söylüyorlar. Siteye gittiklerinde oğlu Timur C.'nin arkadaşlarının ailesi de geliyor. Eylem Tok onların arasından sıyrılıyor oğlunu alıyor, araca biniyor ve direkt olarak havalimanına gidiyor."