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ABD'ye kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında son durum

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#ABD#MISIR#EYLEM TOK
ABDye kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında son durum
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2024 12:42

Estetisyen Bülent Cihantimur ile eski eşi yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğulları T. lüks araç ile yol kenarında arızalanan ATV araçlarını tamir eden 5 kişiye çarparken Oğuz Murat Acı öldürmüştü. Anne Eylem Tok, olay yerinden oğlunu araçla alarak kazadan yaklaşık 5 saat sonra uçakla önce Mısır’a ardından ABD'ye kaçmıştı. Olayla ilgili son durumu aktaran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Mısır makamları şahısların ABD’ye kaçtığını ifade ettiler. Hemen aynı belgeleri ABD’nin adli makamlarına ulaştırdık. Hem diplomatik yollardan hem İnterpol vasıtası ile Türkiye’ye iadelerini talep ediyor, süreci takip ediyoruz.' dedi.

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İstanbul Eyüpsultan'da arıza yaptığı için emniyet şeridine çekilen ATV’lere çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve onu Mısır'a kaçıran annesi yazar Eylem Tok hakkında tutuklama kararı verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"18 yaşından küçük yani suça sürüklenen çocuk diyoruz şüpheliye. Olaydan sonra 2-3 saat içerisinde yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Önce Mısır'a kaçtığı tespit edildi. Mısır adli makamları görüşmelerimiz devam ederken, İnterpol aracılığıyla şüphelilerin iadesi ile ilgili irtibata geçtik. Hem şüphelinin hem annesinin iadesi için ilgili belgeleri gönderdik.

O süreçte Mısır makamları şahısların ABD’ye kaçtıkları ifade ettiler. Hemen aynı süreci ABD makamlarına ulaştırdık. Hem diplomatik yollardan hem de İnterpol vasıtasıyla iadelerini talep ediyoruz. Sürecin takipçisiyiz."

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#ABD#MISIR#EYLEM TOK

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