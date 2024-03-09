Kayıp telefon havalimanına gittikleri araçtan çıktı

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Kemerburgaz’da 1 Mart gecesi 1 kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı trafik kazası, 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur’u annesi Eylem Tok’un Mısır’a kaçırmasıyla ülkenin gündemine oturmuştu. Kazayla ilgili tartışılan en önemli konulardan biri, yaralıların kayıp olan iki cep telefonuydu. Kayıp telefonlardan birinin sırrı çözüldü. Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’u Mısır’a kaçarken İstanbul Havalimanı’na bırakan şoförleri A.K., “Temizletirken aracın içinde buldum” diyerek kayıp telefonlardan birini polise götürdü.

‘YANLIŞLIKLA BEN ALDIM’

Kazadan yaralı olarak kurtulan İbrahim Gümüş’ün iddiasına göre, olaydan hemen sonra yüzünü hatırlamadığı bir kişi cep telefonunu elinden almıştı. Timur Cihantimur’la o gece birlikte olan arkadaşı Z.H.T. telefonu kendisinin aldığını söyledi. Z.H.T. polisteki ifadesinde, “Kazadan sonra yaralı kişiye yardım etmek için cep telefonunu aldım. Sonra dalgınlıkla yanımda unuttum. Bir sitenin duvarı üzerine bıraktım” dedi.

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İbrahim Gümüş

Sitenin güvenlik görevlilerinin bulduğu cep telefonunu B.Ö.’nün annesi D.Ö. teslim aldı. Bu sırada yanında Eylem Tok da vardı. Eylem Tok cep telefonunu yanına aldı ve kaçmak için İstanbul Havalimanı’na gittiği otomobilde bıraktı. Eylem Tok’un şoförü A.K aracı temizletirken bulduğu cep telefonunu dün öğle saatlerinde Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim etti. Cep telefonu incelemeye alındı.

ARKADAŞLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Polis, kaza sırasında Timur Cihantimur’un yanında bulunan 3 arkadaşı ile arkada kendilerini takip eden araçtaki 6 arkadaşının ifadelerini de aldı. Kaza sırasında Timur Cihantimur’un yanında bulunan arkadaşı, “Timur bir aracı sollamaya çıktı. Onu geçince önümüzdeki viraja hızlı girdi. Virajı dönerken ATV araçlarını gördük. Timur bir anda aracın direksiyonunu sola doğru kırdı ancak araç kaymaya başladı. Kayarken de araçlara çarptı” dedi.

‘HAYATIM BİTTİ’ DİYORDU

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Bir diğer arkadaşı ise, “Yoldan geçen araçlar yardım etmek için durdu. Bu sırada biri 112’yi aradı. Ambulans gelene kadar olay yerinde bekledik. Timur ise şok geçirmişti. ‘Hayatım bitti’ diyordu” şeklinde ifade verdi. Bir diğer arkadaşı ise, “Kaza yerine gelen Eylem Tok, oğlu ile beni ve bir arkadaşımızı araca bindirdi. Bizi siteye götürdü. Bu sırada yaralılardan birinin cep telefonunun arkadaşımızda kaldığını fark ettik” dedi.