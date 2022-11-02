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Batman'da çocuk kaçırma girişimi!

Güncelleme Tarihi:

#Batman#Çocuk#Kaçırma
Batmanda çocuk kaçırma girişimi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 23:25

Batman kent merkezinde bir kız çocuğunu kolundan tutarak kaçırmak isteyen yabancı uyruklu şahıs, çocuğun çığlık atması üzerine kaçmaya çalıştı. Şüpheli, çevredekiler tarafından yakalandı. Kaçırma girişimi anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Batman 19 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu A.E isimli şahıs sokakta küçük kız çocuğunu kolundan tutup kaçırmak istedi. Küçük kız çocuğu çığlık atarak bir eve sığındı. Evin bahçesinde bulunan ev sahibi, durumu fark ederek yabancı uyruklu A.E isimli şahsa saldırdı. Mahalle sakinleri durumu fark edince şahıs mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, yabacı uyruklu şahsı gözaltına aldı. Kaçırılma girişimi ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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