Batman'da çocuk kaçırma girişimi!

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Olay, Batman 19 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu A.E isimli şahıs sokakta küçük kız çocuğunu kolundan tutup kaçırmak istedi. Küçük kız çocuğu çığlık atarak bir eve sığındı. Evin bahçesinde bulunan ev sahibi, durumu fark ederek yabancı uyruklu A.E isimli şahsa saldırdı. Mahalle sakinleri durumu fark edince şahıs mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, yabacı uyruklu şahsı gözaltına aldı. Kaçırılma girişimi ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.