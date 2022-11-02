Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de yeni gaz müjdesi bekliyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aHaber ve ATV ortak yayında Türkiye'nin enerji merkezi olma yolundaki önemli atılımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan özetle şu mesajları verdi:

* Gaz merkezi görüşmeleri sürüyor. Bakanlığımız kapsamlı çalışmayı yapıyorlar. En yakın merkez olarak Trakya bölgesi görülüyor. Oradan çıkış ve Avrupa'ya dağıtım olacak. Azeri gazıyla alakalı hatlar var. Son Azerbaycan'a gidişimde İlham Bey ile görüştük. Oradan alıp geliştireceğiz.

"İLK GEMİLER BERAT BEY ZAMANINDA ALINDI"

* Göreve geldiğimizde ne sismik ne de sondaj gemisi vardı. Berat Bey'in bakanlığı döneminde ilk alımlar yapıldı. Alırken kar ettik, şu anda fiyatları farklı bir noktada. Sondaj gemileri modern teknoloji ile Karadeniz ve Akdeniz'de yapacağımız gibi farklı yerlere gidip doğalgazı çıkarıp ülkelere satma şansımız var. Değişik ülkelerden teklifler geliyor.

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* Libya, 'Bu işin içerisine girebiliriz' diyor. Tuna 1 kuyusundaki çalışmalar önem arz ediyor. Sakarya önem arz ediyor. Bunlar bütünleşiyor belli bir noktada. Gazı 2023'e yetiştirmek için ekiplerimiz yoğun çalışmalar içerisinde.

* Sondaj gemilerimiz sahada çalışıyor. İlk etapta 10 kuyu açacağız. Sahanın tam üretime geçmesiyle 40 kuyu ile sisteme vermiş olacağız. Filyos'ta tesisin inşası devam ediyor.

* BOTAŞ, gazı ulusal sisteme bağlamak için hattı bu ay içerisinde tamamlayacak. Şu ana kadar Sakarya sahasında 540 milyar metreküp. Diğer tespitlerde bunu aşan yok. Son aldığımız sondaj gemisi 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. Çok güçlü bir gemi.

"AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ 2024'DE AÇILACAK"

Hem termik santral hem kömür de iyiyiz. Akkuyu'yu 2024 başlarında açacağız. Putin'le Sinop Nükleer Santrali'ni konuştuk. Biz ilk üniteyi açacağız. Geri kalan 3 üniteyi ardı ardına açacağız. 3.farklı bir merkezde yapacağız. Yüzde 10 enerji temini sağlayacağız.