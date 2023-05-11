Batman ve Mardin mesajları... "Hakiki baharı biz getirdik"

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SEÇİM öncesi Batman ve Mardin’de miting yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Batman’a sadece seçim mitingimizi yapmaya gelmedik. Bugün ayrıca Batman’la vicdan muhasebesi yapalım, dertleşelim dedik. Batman’a daha 25 yaşında bir gençken, o zamanki partimin gençlik kolları başkanı olarak geldim. O gelişimde de kadınların meydanda nasıl heyecan dolu olduğunu gördüm. Batman’ın kadınları evvel Allah birilerini sandığa gömer. Bizler Selahaddin Eyyûbi’nin, Alp Arslan’ın, Fatih’in, Yavuz’un, Kanuni’nin torunlarıyız. Kimse bizim aramıza giremez. Ne gece yarısı Kürt ve Alevi videosu yayınlayan fitne tüccarları, ne sokaklarımızı karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları, ne milli iradeye parmak sallayan Batılı dergilerin kapakları, ne Kandil’deki terör baronlarının alçak tehditleri ne de azgın azınlığın giderek artan nobranlığı... Bunların hiçbiri bizi yıldıramaz, korkutamaz, sindiremez, ebedi ve ezeli kardeşliğimizi asla ve asla bozamaz. Kürt’le Zaza’yı, Arap’la Türk’ü, Alevi ile Sünni’yi kimse bölemez, ayıramaz, birbirine düşüremez.

YALANCI BAHAR

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Bay bay Kemal, getirse getirse sadece Kandil’e ve Pensilvanya’ya bahar getirir. Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına bahar getirir. Kılıçdaroğlu ancak hapisten çıkma hayali kuran bebek katillerine, Gezi olaylarının organizatörlerine, 6-8 Ekim olaylarının faillerine bahar getirir. 15 Temmuz gecesi milletimizin tepesine bomba yağdıran FETÖ’cü hainlere bahar getirir. Bay bay Kemal’in getireceği yalancı bahar, bu millet için karakış demektir. Milletimizin böyle bir tuzağa düşmeyeceğine inanıyorum.

NİCE REFORMLAR YAPTIK

Kürt kardeşlerimiz ile birlikte 85 milyonun tamamı için sergilediğimiz gayreti herhalde kimse inkâr etmez. Analar ağlamasın diye çok ciddi çabalar harcadık. Bu süreçte daha önce hayal dahi edilemeyecek, telaffuzuna dahi cesaret edilemeyecek nice reformu hayata geçirdik. Hak ve özgürlükler noktasında vesayetçilerin bıraktığı enkazı temizleyerek, demokrasimizin standartlarını yükselttik. Başörtüsünden dolayı kız çocuklarının okuyamadığı, imam hatiplerin ve meslek liselerinin kapısına kilit vurduğu yasakçı zihniyete biz son verdik.

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İNKÂR POLİTİKALARINI RAFA KALDIRDIK

Vatandaşına tepeden bakan, vatandaşını düşman gören ceberut devlet anlayışını sizlerin desteği ile biz değiştirdik. İnsanımızın diline, inancına, kültürüne değer vermeyen, inkâr politikalarını bir daha asla gündeme gelmemek üzere biz rafa kaldırdık. Eski Türkiye’nin dışlayıcı tahkir edici dili yerine daha kucaklayıcı, daha kapsayıcı, daha saygılı bir dili biz inşa ettik. TRT Kürdi’den Kürtçe yayınların yapılabilmesine, seçmeli Kürtçe derslerine, üniversitelerde Kürt dilinin açılmasına kadar bizden önce konuşulması dahi mümkün olmayan nice adımı cesaretle biz attık.

BU KAZANIMLARDA GERİYE DÖNÜŞ YOK

Diyarbakır’dan Şırnak’a, Mardin’den Hakkâri’ye kadar her yerde huzur ve güven ortamı hâkim olmuştur. Yıllardır terörle, yokluk ve yoksullukla anılan bölgelerimize hakiki baharı biz getirdik. Kardeşlerim bu kazanımlarda artık geriye dönüş olmayacaktır. Her kim terör tehdidi altındaki eski Türkiye’yi hortlatmaya çalışırsa karşısında bizi bulacaktır. Şunu lütfen unutmayın; siyasi istikrar sadece demokrasinin değil, kalkınmanın da teminatıdır. Türkiye güçlenirse benim Kürt kardeşlerim de güçlenir.”

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Batman’a gelişlerinde gösteri yapan folklor ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

ATALARIMIZ ÇANAKKALE’DE KOYUN KOYUNA

- ERDOĞAN Batmanlılara hitap ederken tarihten örnekler verdi: “Biz bu topraklarda bin yıldır iç içe, omuz omuza yaşadık. Gerektiğinde ezanımız, bayrağımız, istiklal ve istikbalimizi korumak için yan yana mücadele ettik. Çanakkale Şehitlikleri’nde koyun koyuna yatanlar bizim atalarımızdır. Cumhuriyet’i kuranlar, yeşertenler bizim dedelerimizdir. Tek parti CHP’si döneminde zulüm edilenler, hakları, hukukları yok sayılanlar da yine bizim büyüklerimizdir. Merhum Menderes’le ilk defa kendini insan yerine konmuş hissedenler, rahmetli Özal’la yeniden umutlananlar, ümitlerini diriltenler, merhum Erbakan Hocamızla yol yürüyenler de bizleriz, hepimiziz. Acısıyla tatlısıyla, yanlışıyla doğrusuyla, eksiği fazlasıyla asırlara sarih bu hikâyeyi biz sizinle beraber yazdık. Bu vatanı beraber özgürleştirdik. 14 Mayıs 1950’de bu ülkeyi tek parti faşizminden beraber kurtardık. 27 Mayıs’ta, 12 Eylül’de, 28 Şubat’ta beraber acı çektik, mağdur olduk. 2 Kasım 2002’de Anadolu ihtilalini beraber gerçekleştirdik.”

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MEHMET ŞİMŞEK DE ERDOĞAN’LA AÇILIŞTA

- ERDOĞAN’ın Batman mitingi öncesi eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek de kente geldi. Şimşek eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ve eski Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan’la fotoğraf çektirirken daha sonra Erdoğan’la birlikte Necat Nasıroğlu Külliyesi’nin açılış törenine katıldı. Erdoğan, “Necat Nasıoğlu Külliyemizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Batman’ımız çok çok müstesna bir eser kazandı. Nasıroğlu ailesine şehrimize katkılarına, Batmanlı kardeşlerime destekleri nedeniyle teşekkür ediyoruz. Külliyemiz kendi alanında örnek bir eser olarak benzer yatırımlara örnek olacaktır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

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"KAZAYA MEYDAN VERMEYELİM"

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan “Pazar günü bir kazaya meydan vermeyelim. Yoksa görüyorsunuz, terör örgütünden tefecisine hepsi elini ovuşturarak bekliyor” dedi. Erdoğan, Mardin Mitingi’nde özetle şunları kaydetti:

Bu kadim coğrafyada Türkü’yle, Kürdü’yle, Arabı’yla, Sünni’siyle, Ailevisiyle tüm farklılıklarımızla inşallah kıyamete kadar birlikte yaşayacağız. Bizim teröre asla müsamahamız yoktur. Terörle bağı olanın milletimizle bağı olmaz. Terörle ittifakı olanın milletle ittifakı olmaz. Yavrularımızı ailesinden, okulundan, geleceğinden koparıp eline silah vererek, katil yapanları da, ellerindeki kanlarıyla onları meşrulaştırmaya çalışanları da benim milletim affetmez.

Mardin’de Türkçe ve Kürtçe pankartlar açıldı.

TEPEMİZE BİNMEYE HAZIRLANIYOR

Mardin bunları iyi tanır. Hepsinin de ciğerini bilir. Mardin bugüne kadar sırtını emperyalist efendilerine dayayarak, kendi ülkesine kendi milletine efelenenlere eyvallah etmedi, bundan sonra da etmeyecektir. Vahdeti, birliği, dirliği her şeyin üstünde gören Mardinli kardeşlerimle aramıza kimseyi sokmadık, sokmayacağız.

Türkiye Yüzyılı’nı da beraberce kuracağız. Bunun için pazar günü yapılacak seçimler çok önemli. Sadece kendimiz sandığa gitmekle kalmayacağız, seçim gününe kadar çevremizdeki akrabalarımızdan, eşimizden, dostumuzdan hala tereddütlü olan varsa onu da ikna edip sandığa götürmeye var mıyız? Pazar günü bir kazaya meydan vermeyelim. Yoksa görüyorsunuz, terör örgütünden tefecisine hepsi elini ovuşturarak bekliyor. Sınırın hemen ötesinde azgınlaşan alçakları görüyorsunuz değil mi? Suriye’ye yaptıklarını bize de yapmak için gün sayan emperyalistleri görüyorsunuz değil mi? Allah göstermesin bu ülke bir tökezlerse topu birden tepemize binmeye hazırlanıyor. Bunlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz.

PROVOKASYONA GELMEYECEĞİZ

Birileri Mardin’in ilçelerinin sokaklarını çukurlarla bölmeye çalışırken, biz Kürt kardeşlerimizin canını ve namusunu korumak için kendimizi siper ettik.

Çözmemiz gereken sıkıntılar var. Ekonomide bir süredir yaşanan dalgalanmaların, gıda ve kira başta olmak üzere fiyatlarda yol açtığı dengesizlikleri yakından takip ediyorum. Türkiye’nin tüm meselelerini hal yoluna koyduğumuz gibi enflasyonu da önümüzdeki yıl sonuna kadar tek haneye indirmekte kararlıyız.

Kesinlikle provokasyona gelmeyeceğiz. Sandıktan ümidini kesenlerin bizi kışkırtmasına izin vermeyeceğiz. Sabırlı olacağız, soğukkanlı davranacağız, iktidarın yolunu terör örgütleriyle işbirliğinde arayanlara hak ettikleri cevabı sandıkta vereceğiz. 14 Mayıs’ta bir kez daha tercihimizi doğrudan yana yapıyor muyuz?”