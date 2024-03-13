Batı’ya Gazze sitemi: Dünyayı ateşe boğdular

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi Açılış Programı’na katılarak özetle şunları söyledi: “Bugün (dün) aynı zamanda İstiklal Marşı’mızın kabulünün 103’üncü yıldönümü. ‘Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak’ diye başlayan, ‘Arkadaş yurdumu alçaklara uğratma sakın’ diye devam eden ‘Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal” diye biten İstiklal Marşımızın ifade ettiği mananın dünyada bir başka örneği yoktur.

ÖZGÜRLÜK İRADESİ

Milletimizin yüreğinden sökülüp gelen güçlü bir özgürlük iradesinin yazıya dökülmüş hali olan İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle ve şükranla yâd ediyoruz. Buradaki buluşmamızı da Mehmet Akif Ersoy’un milletimize ve kültürümüze armağanı olan bir diğer emanetinin ihyası etrafında yürütülen çalışmalara borçluyuz. Ankaramızın eski değerlerini bünyesinde barındıran Ulus’taki bu tarihi bina, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi’ne dönüştürülerek ülkemize kazandırılmıştır. Uzun yıllar kendi haline terk edilen bu binayı dergi müze, sergi salonu ve diğer birimleriyle yeniden kültür sanat hayatımıza kazandıran tüm Sebilürreşad ekibine teşekkür ediyorum.

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GENÇLERLE GÜVENİM ARTIYOR

Ülkemizin dört bir yanında gençlerimiz tarafından yürütülen kültür sanat çalışmalarını, teknoloji faaliyetlerini, fikri felsefi sohbet denemelerini gördükçe geleceğimize olan güvenim artıyor. Akif’in hayali olan Asım’ın neslini yaşatmak için hep birlikte daha çok çalışmalı, daha iyi mücadele etmeliyiz. Gençlerimizi internet mecralarındaki birtakım platformların sanal dünyalarına hapsedip sahip oldukları büyük medeniyet birikiminden mahrum bırakmak isteyenlere aradıkları fırsat vermeyeceğiz. Son dönemde iyice hız kazanan çocuklarımızı inancından, kültüründen, ailesinden, benliğinden, hatta cinsiyetinden kopartarak küresel sapkın akımların esiri yapma çabalarını mutlaka boşa çıkaracağız.

BATI’NIN SÖMÜRGECİLİK KILIFI

Biliyorsunuz Batı; sömürgeciliğine, katliamlarına, hırsızlıklarına, haksızlıklarına kılıf uydurmakta çok mahirdir. Öyle ki siyasi, ekonomik, askeri, teknolojik tahakkümüne zemin hazırlamak için her birimizin dünyasını kendi kavramlarıyla inşa etmenin yollarını da bulmuştur. İsrail’in Gazze’de uyguladığı zulmü bile insan hakları, demokrasi, özgürlük, güvenlik ve diğer tüm parıltılı kavramlarla meşrulaştırmak için kullananlar bunlar değil mi? Kendi güvenlikleri ve refahları için dünyanın geri kalanını yoksulluğa, kargaşaya, çatışmaya sürükleyen kan ve ateşe boğan bunlar değil mi? Öyleyse bize düşen vazife tıpkı bir asır önce Sıratı Müstakim ve Sebilürreşad’ın yapılmaya çalışıldığı gibi kendi medeniyetimizin peşinden gitmektir.”

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GENCEBAY’IN DİZELERİYLE

- Cumhurbaşkanı “Artık hiç kimse bu ülkede karanlığı aydınlık diye pazarlamayacak, bu millete cehaleti erdem diye dayatamayacak” diyerek şöyle devam etti:

“Ataların ‘yitik kaybedildiği yerde aranır’ sözüne kulak vererek yönümüzü kendi köklerimize döndük. Bugün defalarca rahmetle yâd ettiğimiz Mehmet Akif’in en büyük özelliği ümidi asla kaybetmemesi sebatı, azmi, kararlılığı elden bırakmamasıydı. Bu milletin ve toprakların sesi olan Orhan Gencebay’ın şu dizeleri bu konuda bize en güzel mesajı veriyor: ‘Düşe kalka varacağım yanıp sönen ümidime, gayret et deli gönüm derman gelsin dizlerime’ gerçekten de düşe kalka yürüttüğümüz bu mücadelede ümidi asla elden bırakmayacağız.”

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AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİ STRATEJİK HEDEFİMİZ

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından AK Parti’nin yeni konferans salonunda düzenlenen 15’inci Geleneksel Büyükelçiler İftarına katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Barış rahmet ayı olan ramazanı Gazze başta olmak üzere yakın çevremizde yaşanan hadiseler nedeniyle buruk karşıladık. İsrail’in vahşi saldırıları sonucunda Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına dönüşmüştür. Türkiye olarak şimdiye kadar 40 bin tondan fazla insani yardım malzemesini Mısır üzerinden Gazze’ye ulaştırdık. Ramazan ayı boyunca resmi kurumlarımız, belediyelerimiz, vakıf ve derneklerimizce yardımlarımızı artırarak sürdüreceğiz. 2 yılı aşkın süredir Ukrayna’da devam eden savaşta da barışın sağlanmasına yönelik her türlü çabayı sergiledik. Rusya’nın içinde olmadığı bir barış sürecinin sonuç getirmeyeceğini belirttik. Seçimler sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin’i ağırlayacağız. PKK, YPG, FETÖ ve DEAŞ başta terörün her çeşidine karşı mücadelemizi yürütüyoruz. Güney sınırlarımızda teröristan kurulmasına hiçbir şart altında kabul etmeyeceğiz. Güney Kafkasya’da istikrarın korunması ülkemizin öncelikleri arasında yer alıyor. Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanmasıyla bölgede yeni bir dönemin başlamasını arzu ediyoruz. KKTC’nin hak ve çıkarları ile egemen eşitliği gözardı edilerek bir çözüme ulaşılması mümkün değil. NATO güvenliğimizin temel taşlarından birisidir. AB üyeliği stratejik hedefimiz olmaya devam ediyor.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ’nin yeni konferans salonunda düzenlenen 15’inci Geleneksel Büyükelçiler İftarına katıldı.

ERDOĞAN’DAN ‘İSTİKLAL’ MESAJI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında özetle “Türk milletinin binlerce yıllık devlet ve medeniyet davasını on kıtada yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün, ayağımıza esaret prangası, boynumuza zillet zinciri vurulmuş demektir. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan büyük vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, başta İstiklal Marşımız olmak üzere eserleriyle ve fikirleriyle her zaman saygıyla yad edilecektir. Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.