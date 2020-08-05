MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBataklığa saplanan inekleri AFAD kurtardı
GeriGündem Bataklığa saplanan inekleri AFAD kurtardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
Haber Giriş: 05.08.2020 - 23:06,Son Güncelleme:

Bataklığa saplanan inekleri AFAD kurtardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bataklığa saplanan inekleri AFAD kurtardı
Abone Olgoogle-news

Bartın'da, dere kenarında bataklığa saplanan 2 inek, AFAD ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Bartın Muratbey köyünde oturan Vahdettin Erbay, ineklerinin dere kenarında bataklığa saplandığını görerek durumu jandarmaya iletti. Jandarmanın haber vermesi üzerine köye gelen AFAD ekipleri, halatlarla bağladığı 2 ineği bataklıktan iş makinesiyle çıkardı. İnekler sahibine teslim edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle