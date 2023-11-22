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Başsavcılıktan AYM üyelerine suç duyurusuna inceleme

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#AYM#Yargıtay#TİP
Başsavcılıktan AYM üyelerine suç duyurusuna inceleme
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 07:00

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin TİP’li Can Atalay hakkında ihlal kararı veren 9 Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi hakkında yaptığı suç duyurusuyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

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Suç duyurusu ile ilgili mevzuatı incelemek üzere bir savcı görevlendirildi. Savcı, incelemesinin ardından çalışmayı değerlendirilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Bekir Şahin’e sunacak. Başsavcı Şahin’in de incelemesinin ardından mevzuat gereği suç duyurusu dilekçesini AYM’ye sunması bekleniyor.

BİR İLK OLACAK

Yargı kulislerine göre, Başsavcılığın, yetkisi ve görev alanında bulunmayan ve daha önce de örneği olmayan bu dosyada Daire’nin suç duyurusunu işlem yapılmak üzere AYM’ye göndermesi bekleniyor. Bu durumyargı tarihinde görülmemiş yeni bir durum daha ortaya çıkaracak. AYM’nin, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin “AYM ihlal kararına uyulmaması-suç duyurusunda bulunulması değişik iş kararını”, ve kendi kendini soruşturup-soruşturmaması konusunda karar vermesi gerekecek. AYM’nin bu kararı da Yargıtay’ın kararı gibi bir ilk olma niteliği taşıyacak.

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#AYM#Yargıtay#TİP

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