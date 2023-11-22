Başsavcılıktan AYM üyelerine suç duyurusuna inceleme

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Suç duyurusu ile ilgili mevzuatı incelemek üzere bir savcı görevlendirildi. Savcı, incelemesinin ardından çalışmayı değerlendirilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Bekir Şahin’e sunacak. Başsavcı Şahin’in de incelemesinin ardından mevzuat gereği suç duyurusu dilekçesini AYM’ye sunması bekleniyor.

BİR İLK OLACAK

Yargı kulislerine göre, Başsavcılığın, yetkisi ve görev alanında bulunmayan ve daha önce de örneği olmayan bu dosyada Daire’nin suç duyurusunu işlem yapılmak üzere AYM’ye göndermesi bekleniyor. Bu durumyargı tarihinde görülmemiş yeni bir durum daha ortaya çıkaracak. AYM’nin, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin “AYM ihlal kararına uyulmaması-suç duyurusunda bulunulması değişik iş kararını”, ve kendi kendini soruşturup-soruşturmaması konusunda karar vermesi gerekecek. AYM’nin bu kararı da Yargıtay’ın kararı gibi bir ilk olma niteliği taşıyacak.