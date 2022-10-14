Son dakika: Bartın'da maden ocağında patlama! Yer altında mahsur kalan işçiler var

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Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Amasya Taşkömürü İşletme müessesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır" denildi.





DHA muhabiri Ayhan Acar, "Madenden dört işçi çıkarıldı, baygın halde oldukları ama sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.İlk bilgilere göre 47 işçi olduğu ama bu işçilerin tam olarak hangi kısımlarda olduğu belirtilmiyor. 4 işçi kurtarıldı. 2'si ayakta çıktı. Çıkarılan işçilerden birisi -300 kotundan kurtarıldı. İşçilerin aileleri akın akın geliyor. Aileler bu noktaya yaklaştırılmıyor. Asansörler şu anda aşağıya indi. Son çıkarılan işçi baygın şekilde çıkarıldı, hastaneye götürülüyor." diye konuştu.

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VALİ ARSLAN, OCAKTAN ÇIKAN İŞÇİYLE GÖRÜŞTÜ



Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğüne geldi. Vali Arslan, "Kim çıktı aşağıdan? Durum nedir?" diyerek maden ocağından çıkan işçi ile konuştu. Maden ocağından çıkan işçi, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz- duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi" dedi.



Patlamayı haber alan çalışanların yakınları ise maden ocağına geldi. Çalışmalar sırasında bazı işçiler ocaktan çıkarıldı. Bir işçi arkadaşlarından destek alarak yürürken, durumunun iyi olduğunu söyledi. Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “Bartın Amasra'daki maden kazası ile ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirilmiştir" denildi.

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AMASRA BELEDİYE BAŞKANI ÇAKIR: UZMAN EKİPLERİMİZ OLAY YERİNDE

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada "İnşallah can kaybı olmadan atlatacağız. 87 madenci kardeşimiz yer altındaydı. 11'i çıktı. 6 arkadaşımız hareketsiz gözüküyor. Baretlerindeki ciplerden görülüyor. Bayılmış olabilir. Uzman ekiplerimiz olay yerinde. Göçükten ziyade patlama var" dedi.

AFAD: GEÇMİŞ OLSUN AMASRA!

AFAD tarafından yapılan açıklamada ise "Amasra Taşkömürü İşletmesinde henüz belli olmayan bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü bölgeye yönlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

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BAKANLAR BÖLGEYE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, patlamaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor.