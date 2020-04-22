Bartın'da iftar ve sahur saat kaçta olacak? 2020 Ramazan Bartın iftar ve imsak vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

'Bartın'da iftar saat kaçta?' sorusuna cevap arayan binlerce vatandaş, imsakiye bilgilerini sorgulamaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre oruç ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, şimdiden imsakiye araştırmalarına hız verdi. İşte, Diyanet Bartın Ramazan İmsakiyesi...

Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da oruç ibadetlerini ifa eden birçok Bartınlı vatandaş, Bartın iftar saatlerine yönelik araştırmalarına devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2020 imsakiyesine göre oruçlarını açacak vatandaşlar için merak edilen saat bilgilerini derledik.

İmsakiyede yer alan bilgilere göre Bartın'da ilk sahur saat 04:13 ilk iftar ise 19:48'de yapılacak. İlk teravih namazının saati ise 21:18 olacak.

İMSAKİYENİN TAMAMINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

İMSAK NEDİR? NE ZAMAN BAŞLAR?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.