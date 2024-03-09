‘Barışa destek vermeye hazırız’

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

UKRAYNA’NIN BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında özetle şunları söyledi; “Zelenski’yi yeniden misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Çarşamba günü Zelenski ve Miçotakis’in olduğu yere yakın bölgede düzenlenen saldırı nedeniyle her iki lidere de geçmiş olsun diyorum. Savaşla ilgili gelişmeleri ele aldık. Tespitlerimizi kendisine ifade ettim. Maalesef savaşın başta Ukrayna olmak üzere küresel plandaki menfi yansımaları giderek artıyor. İstanbul’da kurduğumuz müzakere masasının yanından geçebilecek bir diplomatik adım atılmadı. Savaşın sonlandırılması için elimizden gelen katkıyı veriyoruz. Rusya’nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya da hazırız. İstişarelerimizde tahıl koridorları ve emniyeti gibi Karadeniz’in istikrarını ilgilendiren meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Biliyorsunuz Karadeniz girişimi 33 milyon tona yakın tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına imkan vererek küresel bir gıda krizinin önüne geçmiştir. O anlaşma da yine bu salonda yapılmıştır. Taraftar arasında yeni bir mutabakat sağlanması için bir niyet ortaya konulduğu takdirde daha önce olduğu gibi elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi de etraflıca ele aldık. Serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle ilişkilerimiz daha da iyiye gidecektir. Kırım Tatarları’nın Ukrayna’daki varlığı iki ülke arasındaki dostluğun vazgeçilmez parçasıdır. Soydaşlarımızın özerklik statülerinin güçlendirilmesi noktasında destekleri için Zelenski’ye teşekkür ederim. Ukrayna ile müzakerelerimizi sürdürürken savaşın sona erdirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Haberin Devamı

‘TÜRK HALKINA TEŞEKKÜRLER’

Volodimir Zelenski ise, “Türk halkına Ukrayna’nın egemenliğini desteği için teşekkür ediyorum. Liderler düzeyindeki küresel zirveyle ilgili Cumhurbaşkanı’na bilgi verdim. Rus tarafını orada görmüyoruz. İlgili ülkeler bir plan gerçekleştirecek sonra Rusya dahil edilebilir. İkili ilişkilerimize de zaman ayırdık. Belli anlaşmalar konusunda mutabık kaldık. Savunma sanayi şirketleriyle bir araya geldim. Türk iş dünyasıyla görüşmekten de memnun olduk. Ortak silah ve mühimmat üretimi için çalışıyoruz” dedi. Öte yandan Zelenski İstanbul’da Ukrayna donanması için inşa edilen korvetlerin olduğu tersaneyi ziyaret etti.