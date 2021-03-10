Bari sen böyle konuşma! ‘Onu da öldürseydi alnından öperdim'

İstanbul’da Alpaslan Aslan, karısıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği Süleyman Akbaba’yı 10 Temmuz 2020’de önce bıçaklayarak öldürdü. Ardından cesedi parçalara ayırıp poşetlere koydu. Ertesi gün de poşetleri yol kenarına attı.

Tutuklanan Alpaslan Aslan hakkında ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, tutuklanan eşi Nubar Aslan hakkında ise ‘tasarlayarak öldürme suçuna yardım etme’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. İmran Baran ve Ömer Faruk Çiftçi hakkında da suç delillerini yok etme suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

‘KARINI DA ÖLDÜRECEKTİN’

Bakırköy 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada maktulün eşi Birsen Akbaba sanık Alpaslan Aslan için “İlk önce öldürmeyi seçmeyecekti. Varsa böyle bir şey bırak gitsinler. Ya da madem Süleyman’ı öldürdü, karısını da öldürecekti. O zaman Alpaslan’ı alnından öperdim. ‘Sen namusunu temizledin’ derdim. Ben çok ceza almalarını istiyorum” dedi.

Söz alan Alpaslan Aslan müşteki Birsen Akbaba’ya “Size böyle bir şey yaşatmak istemezdim. İkimiz de aynı durumdayız. İki şerefsize denk geldik. Özür diliyorum” dedi. Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.