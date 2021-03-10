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Burcu Purtul UÇAR / İSTANBUL
Haber Giriş: 10.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bari sen böyle konuşma! ‘Onu da öldürseydi alnından öperdim'

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Bari sen böyle konuşma! ‘Onu da öldürseydi alnından öperdim'

İstanbul'da öldürüldükten sonra parçalanarak 8 ayrı poşete konup, yol kenarına atılmış bir halde bulunan Süleyman Akbaba'nın ilişki yaşadığı komşu kadının kocası tarafından öldürüldüğü belirlenmişti. Tutuklanan Alparslan Aslan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis, tutuklanan eşi Nubar Aslan'a ise 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Öte yandan, maktulün eşi Birsen Akbaba sanık Alpaslan Aslan için “İlk önce öldürmeyi seçmeyecekti. Ya da madem Süleyman’ı öldürdü, karısını da öldürecekti. O zaman Alpaslan’ı alnından öperdim. Ben çok ceza almalarını istiyorum” dedi.

İstanbul’da Alpaslan Aslan, karısıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği Süleyman Akbaba’yı 10 Temmuz 2020’de önce bıçaklayarak öldürdü. Ardından cesedi parçalara ayırıp poşetlere koydu. Ertesi gün de poşetleri yol kenarına attı.

Bari sen böyle konuşma ‘Onu da öldürseydi alnından öperdim

Tutuklanan Alpaslan Aslan hakkında ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, tutuklanan eşi Nubar Aslan hakkında ise ‘tasarlayarak öldürme suçuna yardım etme’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. İmran Baran ve Ömer Faruk Çiftçi hakkında da suç delillerini yok etme suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bari sen böyle konuşma ‘Onu da öldürseydi alnından öperdim

‘KARINI DA ÖLDÜRECEKTİN’

Bakırköy 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada maktulün eşi Birsen Akbaba sanık Alpaslan Aslan için “İlk önce öldürmeyi seçmeyecekti. Varsa böyle bir şey bırak gitsinler. Ya da madem Süleyman’ı öldürdü, karısını da öldürecekti. O zaman Alpaslan’ı alnından öperdim. ‘Sen namusunu temizledin’ derdim. Ben çok ceza almalarını istiyorum” dedi.

Süleyman Akbaba cinayetinde korkunç detaylar
Süleyman Akbaba cinayetinde korkunç detaylar

Söz alan Alpaslan Aslan müşteki Birsen Akbaba’ya “Size böyle bir şey yaşatmak istemezdim. İkimiz de aynı durumdayız. İki şerefsize denk geldik. Özür diliyorum” dedi. Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Müge Anlıdaki Süleyman Akbabanın katili ortaya çıktı - Süleyman Akbaba’nın cinayetiyle ilgili son durum
Müge Anlı'daki Süleyman Akbaba'nın katili ortaya çıktı - Süleyman Akbaba’nın cinayetiyle ilgili son durum
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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