Süleyman Akbaba’nın katili kim çıktı? Süleyman Akbaba’nın cinayetiyle ilgili son durum

14 Temmuz 2020 tarihinde temizlik yapan işçiler, TEM Ankara İstikameti Karaağaç mevkiinde parçalanmış bir erkek cesedine ait parçalarla karşılaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis öldürülen kişinin Müge Anlı programında da kayıp olarak aranan Süleyman Akbaba olduğunu tespit etti. Kimliğin belirlenmesinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Kayıp Şahıslar büro Amirliği ekipleri Akbaba’yı parçalara ayıran katil yada katilleri yakalamak için çalışma başlattı.

YASAK AŞK ORTAYA ÇIKTI

Bu gelişme üzerine polis Süleyman Akbaba'nın kimin öldürmüş olabileceğini araştırmaya başladı. Şüphelinin bir süredir komşusu olan bir kadınla ilişki yaşadığı tespit edildi. Bunun üzerine bu kadın ve kocası polis tarafından takibe alındı. Süleyman Akbaba'nın 2 yıldır ilişki yaşadığı iddia edilen Nugbar A.(29) 'nın eşi Alpaslan A.'nın cinayetin işlediği tahmin edilen gecenin hemen ardından bir araç kiraladığı tespit edildi. Aracın GPS kayıtlarından otomobilin ceset parçalarının bulunduğu yere geldiği ve bir süre durakladığı ortaya çıktı.

KARI KOCA GÖZALTINA ALINDILAR

Bunun üzerine savcılık talimatıyla 16 Temmuz 2020 tarihinde Nugbar A. ve Alpaslan A. gözaltına alındı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli koca önce inkar etmesine rağmen daha sonra işlediği cinayeti itiraf etti.

Alpaslan A. inşaatlarda operatörlük yaptığını ve zaman zaman geceleri çalıştığını bazen 10 gün evde ayrı geçirdiğini belirterek "Olay günüde bir işim vardı. Dışarı çıktım. Ancak bir saat sonra geri geldiğimde kendi evimde eşimle üst katımda oturan Süleyman Akbaba'yı birlikte yakaladım." dedi.

EŞİNİ KOMŞUYA GÖNDERİP CİNAYETİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ



Şüpheli ifadesinde Süleyman Akbaba'nın neden evde olduğunu açıklamayınca eşini alt kat komşuna gönderdiğini anlatan Alpaslan A. "Aramızda tartışma çıktı. Kendimi kaybettim. Onu bıçaklayarak öldürdüm. Cesedi banyoya taşıyarak bıçakla parçalara ayırdım. Parçaları ayrı ayrı poşetlere koydum. Sonra poşetleri de büyük bir başka poşete yerleştirdim." dedi.

KİRALADIĞI OTOMOBİLLE CESET PARÇALARINI ATMIŞ



Cinayetin ardından ertesi gün bir araç kiraladığını anlatan Alpaslan A. "Ceset parçalarını otomobilin bagajına yerleştirerek karayolu üzerinde tenha gördüğüm bir yerde indirerek araçtan attım. Daha sonra oradan ayrıldım." dedi.