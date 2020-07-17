Süleyman Akbaba cinayetinde korkunç detaylar: Karımla bastım

ATV ekranlarında hafta içi yayınlanan Müge Anlı programında aranan Süleyman Akbaba'nın cesedi 8 parçaya ayrılmış şekilde bulundu. Gözaltına alınan Süleyman Akbaba'nın alt komşusu cinayeti itiraf etti.



Komşusu eşi ile birlikte Süleyman Akbaba'yı yakalayınca cinnet geçirdiğini itiraf etti ve öldürdüğünü itiraf etti. Olayın ayrıntısı Müge Anlı canlı yayında açıkladı. Cinayetin detayları kan dondururken Süleyman Akbaba'nın eşi Birsen Akbaba canlı yayında bağlanarak programa damga vuran açıklamalar yaptı.

Müge Anlı'da aranan Süleyman Akbaba'nın cesedi salı günü TEM otoyoluna 8 parçaya ayrılmış şekilde bulundu. Cinayette en büyük şüpheliler ise yasak aşk yaşadığı kadınlar ve yakınları üzerindeydi.

Otoyol üzerinde bulunan cesedin Süleyman Akbaba'ya ait olduğunun belirlenmesinden sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş şube müdürlüğü harekete geçti.

48 yaşındaki adamın kaybolduğu günden itibaren tüm şüpheler Müge Anlı canlı yayında gündeme gelen yasak ilişkileri işaret ediyordu. Polis Süleyman Akbaba ile aynı apartmanda yaşayan Alparslan ve eşi Nubar ile iki iş arkadaşını gözaltına aldı.

POLİS SORGUSUNDA İTİRAF GELDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusunda komşusu Alparslan cinayeti itiraf etti. Evde eşi ile birlikte Süleyman Akbaba'yı yakalayan koca sorgusunda evde cinayeti işlediğini daha sonrada parçalayıp 8 ayrı poşete koyduğu cesedi TEM otoyoluna götürüp attığını anlattı.

Katil zanlısı kiraladığı araçla cinayet sonrası pazar günü iş arkadaşlarını da alarak denize gitmiş ve cinayetten de hiç kimseye söz etmemişti. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunu tamamlanmasından ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

HAYATIM BOYUNCA ONUN MEZARINA GİTMEYECEĞİM ONA RAHMET OKUMAYACAĞIM

Bu gün canlı yayına bağlanan Süleyman Akbaba'nın eşi Birsen hanım ise çarpıcı açıklamalar yaptı. Birsel hanım: "Herkes her şeyi biliyordu ve hep üstüme geliyorlardı. Seninki hep şüphe diyorlardı ailesi de dahil buna. Kocam iyi olacak kocam iyi olacak diye ben hep sustum. Ama bu kadar iğrenç şeyleri de kesinlikle bilmiyordum. Sadece mesajları görmüştüm. Ben sadece şüphe üzerinden gidiyordum.

Yatak odasında kızı görmüş. Ben şuan o çocuklara çok üzülüyorum. O çocukların hayatını mahvettiler. Onların hayatları ne olacak. Ben hiç kimseye kızmıyorum. Ben geçen sene Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesine götürdüm. Eşinden kişilik bozukluğu var dedi doktor. Ben onunla çok mücadele ettim.

Eşimin cenazesi dün kapıya geldi cenazeye katılmadım. Televizyonda verdi ya 8 kadınla birlikte o yüzden katılmadım. Birde kadını yatak odasında çocuğu yakalamış onu. Benim içimde ona sadece nefret var hınç var. Hayatım boyunca onun mezarına bir kez daha gitmeyeceğim ona rahmet okumayacağım." açıklamaları programa damga vurdu.

Müge Anlı ise canlı yayında cinayet ile ilgili şunları söyledi; "Cinayeti İstanbul Esenlerde 48 yaşındaki Süleyman Akbaba geçtiğimi cumayı cumartesi bağlayan gece evinin çevresinde kaybolmuştu. Salı günüde TEM otoyolunda 8 ayrı poşette parçalanmış bir erkek cesedi bulunmuş ve bu cesedin Süleyman Akbaba'ya ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Cesedin bulunmasından sonra İstanbul Emniyeti hareketliydi. Neredeyse Süleyman Akbaba'nın evinde kamp kurdular ve herkesi sorguya aldılar. Dün hep konuştuğumuz alt kattaki komşu, komşunun kocası ve komşunun kocasının iki iş arkadaşı gözaltına alındı.

Sorguda itiraf geldi. Gerçekten alt kat komşu ben öldürdüm cinayeti ben işledim dedi. Alt komşunun kocası öldürmüş yani. Süleyman Akbaba gerçekten o gece 00:30 civarı evine giriş yapmış fakat karısının yanına gitmemiş alt komşunun yanına gitmiş.

Kocası evde yokmuş daha sonrada koca evine gelmiş. Daha sonrada bir tartışma yaşanmış. Evde de görünce saldırıp öldürmüş ardından da parçalayıp poşetlere koymuş. Sonra kiralık araçla TEM otoyoluna bırakmış. Ertesi günde hiç bir şey olmamış gibi kiralık araçla arkadaşları ile denize gitmiş. Cinayetten de kimseye bahsetmemiş."

Cinayet ile ilgili alt komşusu ve eşi de gözaltına alınırken Süleyman Akbaba'nın birlikte olduğu kadının bu cinayette ilgilisi olup olmadığı araştırıyor.

SÜLEYMAN AKBABA OLAYININ AYRINTILARI

Süleyman Akbaba geçen hafta Cumartesi günü ortadan kaybolmuş ve eşi Birsen hanım Müge Anlı canlı yayında eşini aramak için başvurmuştu. Program Süleyman Akbaba'nın alt komşusuyla mesajını yakaladığını açıklamıştı Birsen Hanım. Canlı yayına bağlanan Süleyman Akbaba'nın arkadaşı ise 8 kadınla ilişkisi olduğunu açıklamıştı. Süleyman Akbaba Salı günü TEM otoyolunda 8 parçaya ayrılmış cesedi bulundu.