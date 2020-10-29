‘Barbarlığın işaretleri’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransız Charlie Hebdo dergisinin kendisiyle ilgili skandal ‘karikatürü’ için, ‘namussuzlar’ diye sert tepki gösterirken, “Üzüntüm ve öfkem şahsıma yapılan iğrenç saldırıdan değil, aynı mecranın canımızdan aziz bildiğimiz Peygamber efendimize yönelik terbiyesizliklerin kaynağı olmasındandır” dedi. “Müslümandan terörist olmaz, teröristten de Müslüman olmaz” diyen Erdoğan, Batı’nın Afrika’daki katliamlarına dikkat çekerek, “Katilsiniz siz, katil” tepkisini de verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin dünkü Meclis Grup toplantısında, milletvekillerinin sık sık ayakta alkışladıkları konuşmasında özetle şunları söyledi:

‘HAKARET EDEN NAMUSSUZLAR’

“Fransa’da Peygamber Efendimizle ilgili çıkan çirkin ve ahlak yoksunu karikatürleri yayınlayan derginin şimdi de kapaktan yayınladığı bir karikatürle şahsımı hedef aldığını duyduk. Bu tür ahlaksız yayınlara ne yaptığını görmek amacıyla da olsa itibar etmeyi dahi zul kabul ettiğim için karikatüre bakmadım. Ben neyim ki, benim sevgili Peygamberime, ‘Sevgililer Sevgilisi’ne bu denli hakaret eden bu namussuzlarla ilgili benim herhangi bir şey söylememe de gerek yok zaten. Üzüntüm ve öfkem şahsıma yapılan iğrenç saldırıdan değil, aynı mecranın canımızdan aziz bildiğimiz Peygamber efendimize yönelik terbiyesizliklerin kaynağı olmasındandır. Hedefin şahsımız değil, savunduğumuz değerlerimiz olduğunu biliyoruz.

Ülkemizde de bunların uzantılarının olduğunu da görüyor ve biliyoruz. Hatta hatta bu parlamentonun çatısı altında olanları da biliyoruz. Böyle bir zamanda yek vücut olmak gerekirken, hâlâ bunlar buralardan oy devşireceklerini zannediyorlar. Bu pazarda size yer yok.

BARBARLIĞA GİDİŞİN İŞARETLERİ

İslam ve Türkiye düşmanlarının özgürlük adına girdikleri kin ve nefret bataklığında boğulup gideceklerine inanıyorum. Bunlar Avrupa’nın yeniden barbarlık dönemine geri gidişinin işaretleridir. Fransa ve genel olarak Avrupa, Macron’un ve onunla aynı zihniyeti taşıyanların bu, provokatif, çirkin, nefret tohumları saçan politikalarını hak etmiyor. Sağduyulu Avrupalıları, kendileri ve çocukları adına aydınlık bir gelecek için tehlikeli gidişe karşı inisiyatif geliştirmeye davet ediyoruz.



SİZ KATİLSİNİZ, KATİL

Asırlardır bu topraklarda cami, kilise, sinagog, yan yana müntesiplerine hizmet vermiştir. Şimdi buradan ben Batı’ya sesleniyorum, hepsine sesleniyorum, siz değil misiniz, Ruanda’da yüzbinlerce insanı katleden? Siz değil misiniz, milyonlarca Cezayirliyi katleden? Siz değil misiniz Afrika’nın her ülkesine sadece ‘elmas, fosfat, altın var’ diye giren ve oradaki insanları katleden. Siz katilsiniz, katil.



MERKEL İZAH EDEMEZ

Bu vatanda 435 kilise, sinagog ve havra bulunuyor ve bunlar devletimizin güvencesi altındadır. Hiç kimsenin inancına, ibadetine, kutsalına müdahale etmedik, etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Almanya’da Mevlana Camisi’ne sabah namazında 100-150 kadar Alman polisinin girmesini bana Şansölye Merkel izah edemez.”

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ EN ÜST SEVİYEDE

AK Parti’nin dün gerçekleşen TBMM grup toplantısında koronavirüs salgınına yönelik önlemler en üst düzeydeydi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın grup konuşmasını bitirir bitirmez ellerine bol miktarda kolonya dökerek dezenfekte etmesi dikkat çekti. Grup toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a soru sormak isteyen muhabirlere de siperlik dağıtıldı. Siperliği bunaldıkları nedeniyle çıkaran muhabirler de Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından uyarıldı. Mert Gökhan KOÇ/ ANKARA

ESAYAN’IN FOTOĞRAFINI SELAMLADI

Vefat eden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan’ın karanfillerle çerçevelenmiş fotoğrafı AK Parti grup sıralarının en önünde yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma yapmak üzere kürsüye çıkmadan Esayan’ın fotoğrafını selamladı.

Mert Gökhan KOÇ/ANKARA

PUTİN’E ‘BİRLİKTE ÇÖZERİZ’ DEDİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’le görüşmesini de şöyle anlattı: “Putin ile de bir görüşmemiz oldu, süreci etraflıca ele aldık. Dedik ki ‘Artık bu işe Kafkaslar’da bir son verelim. İstersen bu işi birlikte çözeriz. Siz Paşinyan ile görüşmeleri yapın, ben İlham kardeşimle bu görüşmeleri yapayım. Bu işi artık tatlı bir yere bağlayalım’. Güzel bir görüşme oldu, inşallah bunu neticelendiririz. Tabii kırmızı çizgilerimizi de söyledik, bunlar aşıldığında da kimse kusura bakmasın babamızın oğlunu gözümüz görmez.

ERMENİSTAN’IN MAAŞLI PKK’LILARI

Sayın Başkan’a bir şey söyledim, ‘Şu anda 2 bin civarında istihbari olarak tespit ettiğimiz PKK’lıları YPG’lileri şu anda Ermenistan 600 dolar maaşla oraya aldı, orada savaşıyorlar, yabancı savaşçılar olarak onlar orada.’ ‘Benim onlardan haberim yok’ dedi. ‘Ben şimdi size haber veriyorum’ dedim.

KILIÇDAROĞLU’NA: BAZI LAFLAR ETTİ...

Bay Kemal eşimle ilgili bazı laflar etti. Sende zerre kadar yürek varsa benimle ilgili konuş, eşimle ilgili konuşma. Sende o yürek olsa kalkar benimle, siyasetçi arkadaşlarımla ilgili konuşursun. Biliyorsun ki onlar seni paçavraya çevirirler.

Yakılacak çantalar arıyorsan sizde beyaz Türkler çok, onların yakılacak çantası çoktur. Zekâ yoksunu bir adamsın. Zira Airbus’ları satmamızı istiyor, onunla bunun ne alakası var.

Biri stratejik bir ürün. Ortakları arasında İngiltere, Almanya var, böyle bir ortaklığın ürünü. Ya bundan bile haberin yok. Zavallısın sen ya.”