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Fatma AKSU
Haber Giriş: 31.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Balık sezonunda müsilaj tehlikesi

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Balık sezonunda müsilaj tehlikesi

Yarın açılacak balık sezonu öncesinde, Prof. Dr. Mustafa Sarı müsilajla ilgili çalışmalar için Marmara Adası civarında karides avına çıktı. 75-80 metreden çekilen ağların çamur gibi müsilajla kaplı olduğunu tespit eden Prof. Dr. Sarı, “Balık sezonu olumsuz etkilenecek” dedi.

Müsilaj Bilim Kurulu Üyesi de olan Bandırma 17 Eylül Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, 1 Eylül’de açılacak balık av sezonu öncesinde bilimsel çalışmalar için karides avına çıktı. Prof. Dr. Mustafa Sarı ve ekibinin 75-80 metreye bıraktığı ağlar çamur gibi müsilajla kaplandı. Çıkan karidesler de müsilaja bulanmıştı.

Marmarada 3 balık cinsi için dökme avcılık yasaklandı
Marmara'da 3 balık cinsi için dökme avcılık yasaklandı

DİPTE BÜYÜK KÜMELER VAR

Suyun yüzeyindeki müsilajın görülmez olduğunu ancak dipte büyük kümeler halinde beklediğini anlatan Prof. Dr. Mustafa Sarı, tehlikenin geri döneceğinin işaretlerini şöyle anlattı: “Müsilaj oluşumuna neden olan 3 tetikleyici şart giderilemedi. Küresel iklim değişikliğine bağlı yüzey suyu sıcaklığı artmaya devam ediyor. Marmara Denizi’nin durağan yapısı, yani diple yüzey arasındaki su sirkülasyonu yeterli değil. Denize deşarj edilen atıkların oluşturduğu kirlilik kaynakları, yani azot ve fosfor yükü giderilemedi.

1 Eylülden itibaren başlayacak
1 Eylül'den itibaren başlayacak

DEBİ DÜŞÜNCE GERİ DÖNECEK

Karadeniz’den gelen suyun etkisiyle müsilaj oluşumu kırıldı ancak ekim sonu itibarıyla gelen suyun debisi azalacak. Geçmiş yıllarda müsilaj oluşumu ekim sonu, kasım başı gibi başlar ilkbaharda ortadan kalkardı. Müsilajın yeniden oluşma olasılığı yüksek.”

Prof. Özdeliceden dikkat çeken müsilaj açıklaması
Prof. Özdelice'den dikkat çeken müsilaj açıklaması

FABRİKAYA SATIŞ YASAK

1 Eylül’de balık avcılığının başlayacağını hatırlatan Prof. Dr. Mustafa Sarı, “Ekosistem esaslı balıkçılığa geçmek için bir hazırlık yapmadık. Sardalya, hamsi ve istavrit gibi balıkların Marmara Denizi’nden alınarak balık unu, balıkyağı fabrikalarına taşınması, satılması yasaklandı. Ancak bu uygulamanın sürdürülebilmesi çok zor” dedi.

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