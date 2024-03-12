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Bakan Yerlikaya: Sadece terörle değil terörizmle de mücadele ediyoruz

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#Ali Yerlikaya#Terörle Mücadele#İçişleri Bakanlığı
Bakan Yerlikaya: Sadece terörle değil terörizmle de mücadele ediyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 17:55

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari Yüksekova'daki Koçtepe Jandarma Üs Bölgesi'nde açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Yerlikaya, "Terörü kaynağında bertaraf ediyoruz." dedi.

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Terörle mücadele konusunda bilgiler veren Bakan Yerlikaya, TRT Haber canlı yayınında şu ifadeleri kullandı;

TERÖRÜ KAYNAĞINDA BERTARAF EDİYORUZ

Terörle mücadelede Cumhurbaşkanı'mızın duruşu, İHA'lar, SİHA'lar gibi hava gücümüz bize farkındalık kazandırdı. Her yere biz bakıyoruz, biz görüyoruz. Savunma Bakanlığı'mızın terörü kaynağında pençelemek, onları hareket edemez hale getirmesi... Bunlarla birlikte 2023 yılında teröre katılım 40 yıldaki en düşük seviyeye indi. Kırsalda 18451 operasyon yaptı jandarmamız. 21 bin 919 operasyon yaptık toplamda. 815 terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında bertaraf ediyoruz. Terör eylemlerinde, 2016'da 2 bin 322 idi geçen yol bu rakam 88'e düştü. Hedefimiz bir tane bile eylem olmaması. Son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmadan biz şehirlerimizi, kırsalımızı huzur ve güven ortamı yaptık. Bunu da sürdürmekte kararlıyız.

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TERÖRİZMLE DE MÜCADELE EDİYORUZ

Bütün dağlarımız, vadilerimizde, yaylalarımızda kahraman jandarmamız var. İstihbaratta çok güçlüyüz. Her duyuma yüzde yüz doğru hassasiyeti ile gidiyoruz. Tüm yaylalarımız meralarımız açık. İnsanlarımız terörü lanetliyor. Biz sadece terörle değil terörizm ile de mücadele ediyoruz. El birliği yaparak şehirlerimizi kalkındırmak için devlet olarak hükümet olarak bunları sağlıyoruz.

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#Ali Yerlikaya#Terörle Mücadele#İçişleri Bakanlığı

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