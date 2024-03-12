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Bakan Yerlikaya duyurdu! Mahzen-10 operasyonu ile Murat Özünlü organize suç örgütü çökertildi

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Jandarma
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 10:13

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen “Mahzen-10” operasyonlarında elebaşı Murat Özünlü olan ve uyuşturucu madde ticareti yapan organize suç örgütü çökertildiğini duyurdu.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, liderliğini Murat Özünlü'nün yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul'da Jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-10' operasyonlarında elebaşı Murat Özünlü olan ve uyuşturucu madde ticareti yapan Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 39 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'da faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu: 63 adet ruhsatsız tabanca, 48 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 kilogram metamfetamin, 13 kilogram skunk, Çok miktarda uyuşturucu hap ile Muhtelif miktarda bonzai ve kubar esrara el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Jandarma

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